Scarpetta, Nicole Kidman implacabile medico legale nel trailer della serie Prime Video Su Amazon Prime Video arriva la nuova serie tratta dal caso editoriale da 120 milioni di copie sin dal suo esordio nel 1990

Amazon Prime Video ha oggi rilasciato il trailer di Scarpetta, la serie tratta dai romanzi di Patricia Cornwell e con Nicole Kidman come protagonista. Il personaggio, una patologa forense, è diventato un caso letterario sin dalla sua prima pubblicazione, nel 1990: da allora 120 milioni di copie vendute e fan in tutto il mondo. L’adattamento per la tv e la sceneggiatura sono curati da Liz Sarnoff. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Ariana DeBose. Scarpetta debutterà in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dall’11 marzo 2026: in calce all’articolo vi lasciamo il trailer.

Nicole Kidman fa parlare le vittime nel trailer di Scarpetta

Kay Scarpetta (Kidman), implacabile medico legale di origini italiane, con mani abili e uno sguardo penetrante è pronta a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che le ha dato la notorietà 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Stando alla sinossi ufficiale, la serie è "Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi e va oltre le scene del crimine per approfondire la complessità psicologica sia dei colpevoli che degli agenti di polizia". "Il risultato è un thriller dalle molteplici sfaccettature che riflette sul prezzo da pagare quando si persegue la giustizia a tutti i costi", prosegue.

Mentre Scarpetta cerca giustizia, deve destreggiarsi tra relazioni complicate, incluso un rapporto piuttosto teso con la sorella maggiore Dorothy (Curtis), nonché affrontare rancori professionali e personali di lunga data e segreti che mincacciano di distruggere tutto ciò che ha costruito. La trama si dipanerà su due linee temporali, dagli esordi di Scarpetta alla fine degli anni ’90 come capo medico legale fino al presente, quando fa ritorno nella sua città natale per riassumere il suo precedente incarico e indagare su un raccapricciante omicidio.

Un cast stellare per Scarpetta: quando esce la nuova serie Amazon Prime Video

Tratta dai romanzi di Patricia Cornwell, Scarpetta è curata dalla sceneggiatrice, executive producer e showrunner candidata agli Emmy Liz Sarnoff (Barry, Lost). Nel resto del cast troviamo, nel ruolo del detective "Pete Marino", il vincitore dell’Emmy Award Bobby Cannavale, mentre il candidato all’Emmy Simon Baker (The Mentalist) è il profiler dell’FBI "Benton Wesley" e l’attrice Premio Oscar Ariana DeBose (West Side Story) interpreta "Lucy Farinelli Watson", la nipote di Kay, esperta di tecnologia.

La doppia linea temporale della serie è arricchita dalla presenza nel cast di Rosy McEwen (Blue Jean), Amanda Righetti (The Mentalist), Jake Cannavale (The Offer) e Hunter Parrish (Weeds), che interpretano rispettivamente le versioni più giovani dei personaggi di Kidman, Curtis, Cannavale e Baker. A questo link trovate il trailer di Scarpetta doppiato in italiano: vi ricordiamo che la serie esce in esclusiva su Amazon Prime Video l’11 marzo 2026.

