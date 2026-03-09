Scarpetta: quando esce la serie tv con Nicole Kidman su Amazon Prime Video e perché vederla Kay Scarpetta finalmente sui teleschermi con una grande produzione e il volto di Nicole Kidman

Rosanna Ilaria Donato

Kay Scarpetta arriva finalmente in live action: dopo oltre trent’anni di romanzi di grande successo, adattamenti mancati e tentativi di trasposizione rimasti sulla carta, la celebre patologa forense creata da Patricia Cornwell debutta sullo schermo con una serie Prime Video disponibile dall’11 marzo in oltre 240 Paesi e territori. Un passaggio atteso a lungo dai lettori: dal 1990, anno di pubblicazione del primo romanzo con Scarpetta, la saga ha venduto più di 120 milioni di copie nel mondo, diventando uno dei punti di riferimento del thriller forense contemporaneo, e ora avrà finalmente un volto "ufficiale": quello di Nicole Kidman.

Scarpetta: dalle pagine allo schermo

Patricia Cornwell è considerata una delle autrici che hanno ridefinito il crime moderno, portando l’indagine medico-legale al centro del racconto molto prima che il genere esplodesse in televisione con serie come CSI e Bones. Il personaggio di Kay Scarpetta, capo medico legale lucido e metodico, è stato per anni oggetto di opzioni e progetti di adattamento mai concretizzati. La serie Prime Video rappresenta quindi il primo vero live action ufficiale tratto dai libri, con la stessa Cornwell coinvolta come executive producer.

Nicole Kidman interpreta la dottoressa Kay Scarpetta, mentre Jamie Lee Curtis veste i panni della sorella Dorothy Farinelli.

Nel cast figurano anche Bobby Cannavale nel ruolo del detective Pete Marino, Simon Baker come profiler dell’FBI Benton Wesley e Ariana DeBose nei panni di Lucy Farinelli Watson, nipote di Kay ed esperta di tecnologia. La narrazione si sviluppa su due linee temporali: da un lato gli esordi di Scarpetta alla fine degli anni Novanta come capo medico legale, dall’altro il presente, con il suo ritorno nella città natale per riprendere il vecchio incarico e indagare su un omicidio che riapre ferite personali e professionali. Le versioni più giovani dei personaggi sono interpretate da Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish.

Un successo annunciato?

La serie è sviluppata e sceneggiata da Liz Sarnoff, candidata agli Emmy per lavori come Barry e Lost, che firma anche come showrunner ed executive producer. Tra i produttori esecutivi figurano Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Jamie Lee Curtis per Comet Pictures, Patricia Cornwell per P&S Projects e Jason Blum per Blumhouse Television. David Gordon Green dirige cinque episodi e fa parte del team produttivo. La produzione è di Amazon MGM Studios e Blumhouse Television. Scarpetta si inserisce in un panorama televisivo già ricco di crime procedurali, ma punta su un personaggio letterario consolidato e su una struttura che intreccia indagine e dimensione personale.

Dopo decenni di attesa, la patologa forense più famosa della narrativa contemporanea trova finalmente una forma audiovisiva, con l’ambizione di tradurre sullo schermo l’atmosfera e il rigore investigativo che hanno reso i romanzi di Cornwell un fenomeno editoriale globale: il recente e rinnovato interesse del pubblico nel genere crime sicuramente contribuirà a rendere la serie un successo, non solo tra i fan della scrittrice ma anche presso una nuova generazione di spettatori e lettori.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

