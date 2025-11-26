Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis si sfidano nel thriller Scarpetta: la tensione è alle stelle
Nicole Kidman torna sul piccolo schermo con Jamie Lee Curtis: le prime foto di Scarpetta, la nuova serie di Prime Video, intreccia passato, vendetta e indagini.
Tanti personaggi di romanzi hanno preso ‘vita’ nel corso degli anni e sono arrivati sul piccolo schermo. Questa volta è il turno di Kay Scarpetta, presente nei libri di Patricia Cronwell, la quale è la protagonista di Scarpetta, la nuova serie di Prime Video. La celebre dottoressa è interpretata da Nicole Kidman e, al suo fianco, ci sarà anche Jamie Lee Curtis. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo e ambizioso progetto, di cui sono state pubblicate già le prime immagini.
Scarpetta, la nuova serie con Nicole Kidman: trama, cast e quando esce
Nelle scorse ore, Prime Video ha diffuso online le prime immagini di Scarpetta, nuova serie crime thriller creata da Liz Sarnoff, basata sui romanzi bestseller di Patricia Cornwell, incentrati sul personaggio di Kay Scarpetta. Prodotta da Amazon MGM Studios e Blumhouse Television, in collaborazione con Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects, il progetto vede Nicole Kidman nel ruolo del medico legale Kay Scarpetta, pronta a dare voce alle vittime e smascherare un serial killer. La trama si sviluppa su due linee temporali: dagli inizi della carriera di Scarpetta negli anni ’90 al presente, quando torna nella sua città natale per indagare su un brutale omicidio, affrontando conflitti familiari, segreti e tensioni professionali.
Il cast include Jamie Lee Curtis (Dorothy Farinelli), Bobby Cannavale (Pete Marino), Simon Baker (Benton Wesley), Ariana DeBose (Lucy Watson) e le versioni più giovani dei personaggi interpretati da Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish. Tra i produttori esecutivi figurano Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Liz Sarnoff, Patricia Cornwell e Jason Blum, con David Gordon Green alla regia di cinque episodi. La serie debutterà l’11 marzo 2026, in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi.
Chi è Kay Scarpetta e il successo dei romanzi di Patricia Cornwell
Chi legge i libri di Patricia Cornwell la conosce molto bene ma, per chi non la conoscesse, spieghiamo in modo semplice chi è Kay Scarpetta. Kay Scarpetta è la protagonista dei thriller di Corwell, introdotto nel 1990 con Postmortem. Medico legale in Virginia, unisce rigore scientifico e acume investigativo per risolvere i casi, affrontando anche sfide personali che ne mostrano fragilità e umanità. Elegante, razionale e amante della cucina, Scarpetta è un personaggio complesso che riflette la voce dell’autrice (come affermato dalla scrittrice in un’intervista). La serie ha venduto oltre 120 milioni di copie nel mondo ed è considerata una specie di pioniera del medical thriller. La saga si distingue perché pone la medicina forense al centro della suspense e, nel corso del tempo, ha ottenuto traduzioni internazionali e un adattamento televisivo.
