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Scarpetta 2 si farà: dal romanzo “proibito” al mistero da rifare, cosa cambia davvero nella serie con Nicole Kidman

I nuovi episodi della serie Scarpetta, attingeranno a due romanzi fondamentali, con una trama più solida che punta a superare le criticità del primo capitolo.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ha catturato sin da subito l’attenzione, al di là di qualche polemica sul finale. La serie con Nicole Kidman, Scarpetta, ispirata ai libri di Patricia Cornwell, è stata rinnovata per una seconda stagione su Prime Video. I nuovi episodi dovranno però rimediare a qualche criticità rivolta alla prima stagione, in particolare riguardo alla conclusione del mistero principale. Inoltre, il prossimo capitolo prenderà spunto da due romanzi specifici dell’autrice. Vediamo nello specifico quali sono.

Scarpetta 2, confermata la seconda stagione della serie con Nicole Kidman

La serie Scarpetta, tratta dai romanzi di Patricia Cornwell e interpretata da Nicole Kidman, tornerà con una seconda stagione su Prime Video. Il primo ciclo ha diviso il pubblico soprattutto per il finale del mistero principale: l’assassino si è rivelato un personaggio marginale senza indizi concreti, rendendo il colpo di scena poco soddisfacente. La narrazione alterna presente e passato, e segue Scarpetta tra indagini e vicende familiari, ma il mistero principale è stato gestito in modo scarno e poco convincente. La seconda stagione potrebbe correggere questo difetto, puntando su un’indagine più equilibrata e indizi chiari.

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Scarpetta 2, i libri su cui si baserà la seconda stagione

Ma su quale romanzo si basa Scarpetta 2? Ebbene, la nuova stagione, attualmente in produzione, adatterà il quarto e quinto libro della saga di Patricia Cornwell, Insolito e crudele (1993) e La fabbrica dei corpi (1994). Secondo la showrunner Liz Sarnoff, gli omicidi diventano centrali e la trama esplorerà anche eventi del passato, con ambientazioni diverse e coinvolgenti.

Scarpetta, come finisce la prima stagione

ATTENZIONE, SPOILER Il finale della prima stagione vede Kay neutralizzare il serial killer contemporaneo, mentre una figura misteriosa assiste alla scena; la sua identità sarà svelata nella seconda stagione, che riprenderà subito dopo gli eventi dell’episodio 8 nel presente e più tardi nel passato. Kay si ritrova sola: Dorothy e Pete si sono trasferiti in hotel, Lucy sospetta che Kay abbia eliminato il bot IA di sua madre, e Benton chiede il divorzio. La nuova stagione esplorerà quindi i personaggi più isolati, le loro relazioni complicate e le eventuali riunioni future. Sarnoff spiega: "Penso che la prossima stagione sia, per i personaggi del presente, in una certa misura, un’esplorazione di come sia il loro percorso senza l’altro, dato che si sono tutti separati. Quindi la domanda è: finiranno per tornare insieme? Queste separazioni dureranno, e chi è davvero la persona giusta per chi? È un’esplorazione per loro, più da soli all’inizio della stagione, prima che vengano tutti riuniti."

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