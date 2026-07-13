Scarlett Johansson porta il veleno a Gotham: il possibile ruolo segreto in The Batman 2 fa impazzare i rumor L'attrice sarebbe pronta a entrare nel cast di The Batman 2 con il ruolo di Poison Ivy: tra indiscrezioni dal set e rumor, Gotham si prepara a un nuovo villain.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La Vedova Nera cambia universo e punta dritta verso Gotham City. Scarlett Johansson sarebbe pronta a fare il suo ingresso nel mondo oscuro di Matt Reeves con un ruolo diverso: non un’eroina, ma una villain spietata e affascinante, capace di seminare il terrore tra le élite più potenti della città. Le indiscrezioni trapelate dal set di The Batman 2 dipingono un personaggio oscuro e letale, con un modus operandi tutt’altro che convenzionale. Vediamo nello specifico tutti i dettagli e, vi avvisiamo, ciò che leggerete potrebbe stravolgere le aspettative dei fan.

The Batman 2, Scarlett Johansson possibile villain: ecco chi potrebbe interpretare

Il futuro di Gotham City sul grande schermo potrebbe presto arricchirsi di un nuovo e importante personaggio. Mentre The Batman 2 prosegue il suo percorso produttivo, nuove indiscrezioni stanno alimentando le speculazioni sul possibile ruolo affidato a Scarlett Johansson, il cui ingresso nell’universo creato da Matt Reeves non è stato ancora ufficializzato. Dopo le prime ipotesi che la vedevano nei panni di Gilda Dent, moglie di Harvey Dent, il quadro sembra essere cambiato. Inizialmente si pensava che Sebastian Stan potesse interpretare proprio Harvey Dent, ma alcune voci recenti lo avrebbero invece collegato al personaggio di Victor Zsasz, uno dei più spietati serial killer dell’universo di Batman. Questa possibilità renderebbe meno probabile il coinvolgimento della Johansson come Gilda Dent. Le nuove indiscrezioni puntano invece verso un’altra figura molto conosciuta dai fan del Cavaliere Oscuro: Poison Ivy. Secondo alcune informazioni diffuse dalla pagina Reddit DCULeaks, Johansson potrebbe interpretare un’assassina legata al mondo delle piante, capace di usare tossine contro le sue vittime e intenzionata a colpire l’élite della città, forse collegata alla misteriosa Corte dei Gufi.

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Anche il ruolo di Sebastian Stan resta avvolto nel mistero: alcune voci lo indicano come possibile interprete del serial killer Victor Zsasz invece di Harvey Dent. Al momento né Matt Reeves né la produzione hanno confermato queste ipotesi. Il sequel vedrà il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Batman e arriverà nelle sale il 1° ottobre 2027.

The Batman 2, cosa sappiamo sul sequel

Per ora, non ci sono tantissime informazioni relative a The Batman 2, ma qualcosa sappiamo, soprattutto riguardo al cast. Oltre a Johansson e Stan, sappiamo che il film vedrà il ritorno di Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis nei rispettivi ruoli. Tra le possibili sorprese c’è anche il ritorno di Barry Keoghan come Joker. Per Sebastian Stan sarebbe, inoltre, una nuova collaborazione con Robert Pattinson, dopo aver recitato con lui in The Devil All the Time nel 2020. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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