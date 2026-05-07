Scarlett Johansson, il regista Ari Aster non ha dubbi: vuole solo lei per un nuovo progetto enigmatico. Come ha convinto l'attrice Dopo Eddington, Ari Aster riparte con Scapegoat e affida il ruolo principale a Scarlett Johansson, la quale entra nell’universo del regista con un nuovo film.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Bella, anzi bellissima, e super talentuosa. Scarlett Johansson è in grado di affascinare chiunque con quel mix perfetto di bellezza e bravura ma, ciò che è certo, è che è molto desiderata a Hollywood perché qualunque regista la vorrebbe per un suo film. Lo sa molto bene anche Ari Aster, il quale vuole solo ed esclusivamente lei come protagonista del suo nuovo film, Scapegoat, di cui Johansson sarà la protagonista. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Scapegoat, Scarlett Johansson protagonista del nuovo film di Ari Aster: cosa sappiamo

Stando a quanto riportato da Deadline, Ari Aster dirigerà Scapegoat, film scritto da lui stesso con Scarlett Johansson protagonista. Secondo le fonti, il regista collaborerà ancora una volta con A24, mentre la produzione sarà curata da Aster e Lars Knudsen tramite Square Peg. Come di consueto, i dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero. Dopo il successo di Hereditary, le sceneggiature di Aster continuano ad attirare grande attenzione per la loro originalità, e per Scapegoat il regista avrebbe voluto fin da subito Johansson come protagonista. L’attrice, però, ha un’agenda molto fitta per il 2026, che comprende il nuovo film de L’Esorcista e il sequel di Batman con Robert Pattinson.

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Nonostante ciò, dopo aver letto la sceneggiatura, Johansson si sarebbe detta entusiasta del progetto, tanto che la produzione starebbe cercando di avviare le riprese entro la fine dell’anno per adattarsi ai suoi impegni. Nel frattempo, il 2025 dell’attrice è stato segnato anche dal successo di Jurassic World: Rebirth, che ha incassato 868 milioni di dollari nel mondo e avrà un sequel.

Scarlett Johansson protagonista de L’Esorcista di Mike Flanagan

Come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, Scarlett Johansson sarà la protagonista del reboot de L’Esorcista, diretto da Mike Flanagan e che avrebbe come titolo provvisorio The Exorcist: Martyrs. Di recente, sono state pubblicate anche le prime foto dal set, le quali mostrano Johansson in versione semplice e naturale, insieme ad altri attori del cast, come Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle e Rahul Kohli, apparentemente in una scena ambientata vicino a un tribunale. Alcuni dettagli suggeriscono che diversi personaggi potrebbero essere detective o agenti di polizia, mentre il ruolo di Ejiofor resta ambiguo. Secondo i rumor, il film potrebbe concentrarsi più su un’indagine poliziesca legata a una possessione demoniaca che sui classici esorcismi.

La storia seguirà una madre-poliziotta, interpretata da Johansson, impegnata a salvare il figlio da forze maligne, mentre Ejiofor interpreterà un ex criminale diventato prete. L’uscita è prevista per marzo 2027.

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