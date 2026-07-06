Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Scarlett Johansson ha conquistato Robert Redford ad appena 13 anni: il ruolo nel film L'uomo che sussurrava ai cavalli che pochi ricordano

Molti baby prodigio si sono persi crescendo. Scarlett Johansson no: quel film del 1998 racconta già il segreto di una carriera lunga quasi trent'anni, da Match Point alla Marvel

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Scarlett Johansson
Image Photo Agency

Grace si ferma davanti al suo amato cavallo e rimane immobile, perchè l’incidente ha lasciato addosso a entrambi una paura che sembra impossibile scrollarsi di dosso. Nel 1998 Robert Redford costruisce L’uomo che sussurrava ai cavalli attorno a quel rapporto spezzato e affida il cuore della storia alla giovanissima Scarlett Johansson, che all’epoca ha solo tredici anni. Il cast comprende anche Kristin Scott Thomas e Sam Neill, ma è Grace a sostenere il peso emotivo del film.

Johansson interpreta il personaggio con una sicurezza sorprendente per la sua età. Lavora sui silenzi, sugli sguardi, sui piccoli cambiamenti di espressione, il tutto senza cercare facili scorciatoie emotive. Redford, che oltre a essere il regista del film ne è anche il protagonista maschile (Tom Booker), lo capisce subito e le lascia spazio. A distanza di quasi trent’anni, del film colpisce soprattutto questo: un’attrice a malapena adolescente capace di reggere la scena – se non di rubarla – accanto a uno dei più grandi interpreti del cinema americano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scarlett Johansson e la maledizione dei baby prodigio

Crescere davanti alla macchina da presa è molto più complicato che arrivarci da adulti. Non a caso il cinema è pieno di giovanissimi che sembravano destinati a una carriera straordinaria ma che si sono fermati lungo il percorso. Macaulay Culkin è rimasto per sempre il bambino di Mamma, ho perso l’aereo. Daniel Radcliffe ha impiegato anni per convincere il pubblico a guardare oltre Harry Potter.

Scarlett Johansson invece prende una strada diversa. Dopo L’uomo che sussurrava ai cavalli arrivano Ghost World (2001), Lost in Translation – L’amore tradotto (2003) e soprattutto Match Point (2005), tre film che raccontano una crescita continua, senza strappi e senza cambi di rotta improvvisi. Con Sofia Coppola arriva la malinconia di Charlotte, Woody Allen la porta in territori molto più ambigui con Nola Rice: Scarlett Johansson cambia registro senza perdere riconoscibilità.

Da Match Point alla Marvel, senza perdere la sua identità

L’esplosione commerciale arriva nei primi 2010 con Natasha Romanoff e il Marvel Cinematic Universe: per molti attori un franchise così potente potrebbe diventare una gabbia, invece Scarlett Johansson continua a spostarsi da un set all’altro con una naturalezza rara. Nel giro di pochi anni interpreta una madre alle prese con un divorzio in Storia di un matrimonio, presta la voce a Samantha in Lei, entra nei mondi surreali di Wes Anderson e torna poi ai dinosauri di Jurassic World – La rinascita. Pochi attori riescono a muoversi con questa libertà tra cinema d’autore e grandi produzioni.

È anche questo il motivo per cui L’uomo che sussurrava ai cavalli continua ad avere un posto speciale nella sua filmografia. Non perché rappresenti il debutto di una futura star — Scarlett Johansson aveva già recitato in altri film — ma perché è il primo titolo in cui il suo talento diventa impossibile da ignorare.

Nel 1998 nessuno è andato al cinema per Scarlett Johansson. Oggi, invece, sono in molti a rispolverare L’uomo che sussurrava ai cavalli proprio per rivivere i primi passi di un’attrice che, a tredici anni, senza saperlo aveva già trovato la sua strada.

Potrebbe interessarti anche

Nicola Porro

Quarta Repubblica, perché non va in onda stasera 6 luglio: Nicola Porro stoppato da Mediaset

Quarta Repubblica si ferma per la pausa estiva dopo l'ultima puntata. Ecco quando to...
Scarlett Johansson sarà la protagonista del nuovo film di Ari Aster, Scapegoat

Scarlett Johansson: tutti vogliono lei, anche questo noto regista non ha dubbi. Ecco come ha convinto l'attrice a recitare nel suo nuovo film

Dopo Eddington, Ari Aster riparte con Scapegoat e affida il ruolo principale a Scarl...
Scarlett Johansson passa da Marvel a DC: sarà una protagonista di The Batman 2

Scarlett Johansson 'tradisce' la Marvel: sarà la star del film più atteso del 2027

La diva di Hollywood cambia fazione e infiamma la rivalità tra i due colossi dei sup...
Scarlett Johansson non risponde alla chiamata da Cannes: i dettagli sulla sua mancanza sul red carpet

Scarlett Johansson e il mistero a Cannes: la mancata risposta e l'assenza sul red carpet

Il crime thriller Paper Tiger riceve una standing ovation a Cannes, ma la protagonis...
Il Diario di Una Tata, Scarlett Johansson sarà la produttrice esecutiva della nuova serie di Netflix basata sul celebre romanzo

Netflix rilancia un cult dimenticato: la ‘tata’ Scarlett Johansson torna tra lusso ed eccessi in una veste inedita

Netflix sta lavorando a una serie basata su Il Diario di una Tata (The Nanny Diaries...
elettra lamborghini assenza canzonissima ospedale verità

Stasera in tv (6 luglio), Elettra Lamborghini irriconoscibile: il cambiamento è radicale

I programmi in onda in TV lunedì 6 luglio 2026: torna Boss in incognito e sfida la s...
Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio inarrestabile: adesso 'vuole' Cannes e la Palma d'Oro. Il cinema italiano ha finalmente il suo asso nella manica

L'erede dell'impero Luxottica è pronto a sbarcare sulla Croisette con Paper Tiger, f...
Dino Zoff con la Coppa del Mondo vinta nel 1982

Stasera in tv: Dino Zoff racconta l’epopea azzurra e sfida la festa di SuperKaraoke

Cosa vedere stasera in tv? L’analisi antimafia di Lezioni di mafie (La7, approfondim...
Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto

Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto

Il terzo capitolo della saga cinematografica non smette di stupire e regala un nuovo...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Danilo D'Angelo

Danilo D'Angelo
Francesca Coppola

Francesca Coppola
Domenico Iannacone

Domenico Iannacone
Paola Ferrari

Paola Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963