Addio ad Al Pacino, un attore Marvel sarà Tony Montana nel remake di Scarface: "Vogliamo rimodernizzarlo" La star di Captain America: Brave New World, prenderà il posto di da Al Pacino nel remake del film: "Vogliamo rimodernizzarlo adattando il romanzo originale"

Scarface non accenna a voler andare in pensione. Dopo il film cult del 1983 diretto da Brian De Palma e col Al Pacino, a sua volta remake dell’originale del 1932 di Howard Hawks, la leggendaria storia dell’ascesa al mondo del crimine del gangster sfregiato avrà un nuovo volto: Danny Ramirez. La star di Captain America: Brave New World, in cui interpreta Joaquin Torres/Falcon, attraverso la Pinstripes, la sua casa di produzione, sta infatti mettendo in piedi un remake di Scarface, insieme al socio creativo Tom Culliver.

Danny Ramirez sarà il nuovo Scarface nel remake del film

L’obiettivo che si sono posti Danny Ramirez e Tom Culliver è quello di riportare in vita Scarface non solo come remake del film di Brian De Palma, ma come rivisitazione diretta del romanzo del 1930 scritto da Armitage Trail. Il romanzo ha come protagonista Tony Camonte, che a sua volta ha preso spunto dalla parabola criminale di Al Capone. In un’intervista concessa a Deadline, Culliver ha dichiarato: "Uno dei grandi progetti che stiamo adattando in questo momento è Scarface. Ovviamente, Danny interpreterà Scarface. Vogliamo modernizzarlo, adattando il romanzo originale. Lo stiamo sviluppando in maniera indipendente; abbiamo già alcuni finanziamenti. È chiaro che c’è l’eredità del film con Pacino negli anni ’80 e del primo del 1932, ma pensiamo che sia il momento giusto per un aggiornamento. E avere qualcuno come Danny come protagonista è davvero entusiasmante."

L’entusiasmo per il progetto traspare anche dalle parole dello stesso Ramirez, che vede l’opportunità come un coronamento professionale: "Scarface, per noi, è il ruolo che abbiamo sempre sognato di interpretare, ma anche di sviluppare a modo nostro. Penso che nel 2025 sia più attuale che mai. Ed è per questo che siamo entusiasti di portare avanti questa sfida".

Scarface sotto una luce diversa

È inevitabile che il progetto di Ramirez e Culliver parta già con un gravoso peso sulle spalle, ovvero l’eredità di Al Pacino. Nei panni di Tony Montana, l’attore italoamericano ha scolpito un’icona del cinema gangster, rendendo il film di De Palma un caposaldo della cultura pop. Prima ancora, la storia aveva visto l’interpretazione di Paul Muni nella pellicola del 1932 diretta da Howard Hawks. Con Ramirez sulla scena, il personaggio assumerà senza dubbio una nuova dimensione, in un’epoca segnata da questioni di potere, disuguaglianze e nuove forme di criminalità organizzata.

Dalla scelta di adattare direttamente il romanzo di Trail traspare la volontà di produrre un film più radicale, meno legato ai cliché degli anni 80 e più indirizzato verso una rilettura contemporanea dei conflitti sociali. Intanto è pronta ad arrivare la prima produzione Pinstripes, ovvero il dramma true-crime Dead Man’s Wire diretto da Gus Van Sant. Un segnale, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la società ha intenzione di puntare molto in alto già da subito.

