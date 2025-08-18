Paolo Genovese scuote il cinema: Scandalo è il film più passionale della storia. Cosa sappiamo Dopo Perfetti sconosciuti e FolleMente, Paolo Genovese racconta il triangolo Bergman-Rossellini-Magnani nel film Scandalo, destinato a far discutere il mondo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il regista più amato d’Italia (e forse anche uno dei più invidiati – in senso positivo – al mondo) sta per tornare con un nuovo film che, ha già tutti i presupposti per far parlare di sé. Paolo Genovese sta lavorando a un nuovo e interessante progetto cinematografico il cui titolo è Scandalo. Dopo lo straordinario successo di Perfetti Sconosciuti e FolleMente, cosa dobbiamo aspettarci da questa pellicola? Sembra che la trama racconterà una delle storie più affascinanti del cinema, ma… abbiate pazienza perché ve ne parleremo nel prossimo paragrafo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Scandalo: trama, cast e dettagli sul nuovo film di Paolo Genovese

Paolo Genovese è pronto a tornare e, siamo più che certi, che lo farà in grande stile. Dopo i successi di Perfetti Sconosciuti e FolleMente, Paolo Genovese torna con Scandalo, film che esplora il celebre triangolo amoroso tra Roberto Rossellini, Ingrid Bergman e Anna Magnani. Ambientato nel 1950, il film racconta l’intensa passione tra Bergman e Rossellini, nata sul set di Stromboli, che provocò un vero scandalo internazionale e cambiò le vite dei protagonisti, influenzando l’opinione pubblica e la cultura cinematografica mondiale. La produzione, curata da Lotus Production in collaborazione con Leone Film Group, punta a una dimensione internazionale, mentre il cast rimane ancora avvolto nel mistero, aumentando l’attesa. Scandalo non racconta solo una storia d’amore, ma un pezzo di storia della cultura popolare e della modernità che sfidava le convenzioni dell’epoca.

Le riprese inizieranno nel 2025, con uscita prevista nel 2026. Il film promette di essere intenso, provocatorio e destinato a entrare nella storia del cinema grazie allo stile unico e alla distinta narrazione di Genovese.

Dove vedere in streaming Perfetti Sconosciuti e FolleMente

Come vi abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, Paolo Genovese ha diretto due film che, nel corso di questi anni, hanno conquistato un posto notevole nel panorama cinematografico (non solo italiano). Parliamo di Perfetti Sconosciuti e FolleMente. Il primo, racconta di una cena tra amici, i quali decidono di giocare a un gioco: rendere pubblici tutti i messaggi e le chiamate sui loro telefoni. L’iniziativa svela segreti e tensioni, mettendo alla prova amicizie e relazioni di coppia. Il cast, composto da Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea e Alba Rohrwacher, alterna con abilità momenti comici e drammatici, rendendo la storia coinvolgente e riflessiva. Lo trovate in streaming su Disney+, Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Netflix.

La seconda pellicola, invece, ruota attorno a Piero e Lara, i quali si incontrano in un bar e decidono di vedersi a casa di lei. Entrambi vogliono ricominciare: lei ha appena chiuso una relazione con un uomo sposato, lui è un insegnante recentemente divorziato. La serata tra imbarazzi e contrattempi mette in luce le loro emozioni e influenza le loro azioni. Nel cast troviamo: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria. Lo trovate in streaming sulle piattaforme Prime Video, Rakuten TV, Disney+ ed Apple TV.

