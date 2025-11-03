Gli scandali più discussi che hanno infiammato i set delle serie tv (e cosa c'entra Millie Bobby Brown) Tra attori licenziati, tweet razzisti e accuse choc, ecco i retroscena più incredibili che hanno trasformato le serie tv più famose in veri scandali mediatici.

Quanto ci piacciono le serie tv? Tanto, vero? Soprattutto quando nascono dei retroscena che, una volta scoperti, lasciano spiazzati. Di recente, hanno fatto discutere le dichiarazioni di Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, la quale avrebbe accusato David Harbour di bullismo e molestie sul set. Al momento non è emersa alcuna dichiarazione da parte dell’attore, ma noi vi aggiorneremo qualora ce ne fossero. Tornando al fulcro di questo articolo, vogliamo parlarvi di alcuni degli scandali più famosi che si sono celati dietro le serie tv. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Stranger Things, Millie Bobby Brown denuncia David Harbour

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia interna contro David Harbour per presunti episodi di bullismo e molestie sul set di Stranger Things. Il quotidiano britannico scrive che l’attrice avrebbe consegnato alla produzione "pagine e pagine di accuse" e che "Millie Bobby Brown ha presentato una denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. L’indagine è andata avanti per mesi", come confermato da una fonte citata dal Mail. Netflix ha condotto un’indagine interna di durata diversi mesi, ma non ha commentato ufficialmente la vicenda, né confermato l’esistenza dell’inchiesta. Il Daily Mail precisa che la denuncia non contiene riferimenti ad alcun tipo di condotta sessuale inappropriata, quindi non si tratta di molestie sessuali.

Durante le riprese della quinta stagione, Brown avrebbe avuto un rappresentante personale costantemente presente sul set. La stessa fonte aggiunge: "Netflix non commenterà mai un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbiano smentita dice tutto." L’assenza di Millie Bobby Brown e David Harbour al Lucca Comics and Games, dove erano presenti gli altri protagonisti e i Duffer Brothers, è stata vista da molti come un segnale di tensione all’interno della produzione.

Gli scandali più famosi delle serie TV: da Charlie Sheen a Kevin Spacey

Come vi abbiamo anticipato prima, nel corso degli anni, diversi attori della televisione sono stati coinvolti in scandali di diversa natura che, purtroppo, hanno lasciato una macchia nelle loro carriere. Jussie Smollett, star di Empire, è stato recentemente accusato di aver simulato un attacco omofobo, e le indagini sono ancora in corso. Charlie Sheen fu licenziato da Due Uomini e Mezzo nel 2011 per insulti al produttore Chuck Lorre e venne sostituito da Ashton Kutcher. Kevin Spacey, invece, fu allontanato da House of Cards dopo le accuse di molestie emerse con il movimento #MeToo, mentre Pappa e Ciccia fu cancellata quando Roseanne Barr pubblicò un tweet razzista. Clayne Crawford perse il ruolo in Lethal Weapon per presunti comportamenti aggressivi sul set, sebbene in seguito siano emersi dubbi sulle accuse e sulle tensioni con il collega Damon Wayans. Infine, Bill Cosby, celebre volto de I Robinson, venne condannato nel 2018 per aggressioni sessuali risalenti all’epoca della serie, e questo ha messo la parola ‘fine’ alla sua carriera.

