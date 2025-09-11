Scacco Matto: chi è Marco Briano, il campione dei campioni di Sarabanda. Il lavoro e la vincita mostruosa
Il 26enne savonese ha trionfato anche nella finale dello speciale in prima serata condotto da Enrico Papi: 50mila euro si aggiungono al suo montepremi monstre
Marco Briano è il campione dei campioni di Sarabanda. Dopo avere dominato l’edizione 2025 del game show condotto da Enrico Papi nella fascia preserale estiva di Canale 5, infatti, il 26enne savonese – soprannominato ‘Scacco Matto’ – ha trionfato anche nella finale del Torneo dei campioni andato in scena in prima serata. Il campione si è aggiudicato altri 50mila euro, che vanno ad aggiungersi alla sua vincita monstre dello scorso agosto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Sarabanda: chi è ‘Scacco Matto’ Marco Briano, il campione dei campioni
Ligure doc originario di Savona, classe 1999, Marco Briano è sbarcato nell’edizione 2025 di Sarabanda la scorsa estate ed è diventato campione il 24 agosto. Diplomato in Ragioneria informatica e impegnato come revisore contabile condominiale, Marco – soprannominato ‘Scacco Matto’ da Enrico Papi – si è subito distinto per il suo talento musicale: non solo in passato ha suonato pianoforte e canto, ma gli è anche stato riconosciuto l’orecchio ‘assoluto’, vale a dire la capacità di identificare la frequenza (e quindi una nota) all’istante e senza supporti. Marco è anche un noto scacchista a livello nazionale (è considerato il terzo più forte d’Italia), ma è a Sarabanda che il suo nome è entrato nella leggenda.
La vittoria al Torneo dei campioni e la doppia vincita stellare
Dopo l’ottimo 7% di share con quasi un milione di spettatori di martedì, ieri mercoledì 10 settembre 2025 è andata in scena la seconda parte di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. Nella finalissima si sono sfidati i cinque campioni che hanno preso parte a più puntate nel corso dell’edizione 2025: il più duraturo (16 puntate), Francesco Gruosso (detto ‘Gengis Khan’), il campione in carica e unico vincitore Marco Briano, detto ‘Scacco Matto’ (8 puntate), il primo dell’edizione Giuliano Vacca (6 puntate), il già vincitore del Torneo dei Campioni di Don’t Forget the Lyrics Francesco Blasetti, detto ‘Bisturi’ (3 puntate) e Ilaria Sambinello (2 puntate). Nella manche finale, come prevedibile, è stato un testa a testa tra Gengis Khan e Scacco Matto. Quest’ultimo ha indovinato 9 canzoni su 10; il rivale, però, ne ha sbagliate due. Marco Briano è diventato così il ‘campione dei campioni’ di Sarabanda e ha sfiorato l’impresa, non riuscendo a indovinare solo ‘Echi di infinito’ di Antonella Ruggero (canzone arrivata al terzo posto al Festival di Sanremo 2005) e dovendosi ‘accontentare’ di metà del montepremi finale.
‘Scacco Matto’ Marco Briano si è dunque portato a casa 50mila euro, che vanno ad aggiungersi alla cifra monstre vinta lo scorso 28 agosto quando, a due puntate dalla fine, arrivò la prima vincita dell’edizione 2025 di Sarabanda e Briano si aggiudicò ben 126mila euro. Il campione dei campioni ha così vinto un montepremi complessivo di ben 176mila euro totali.
