Sayf, la rivincita dopo Sanremo 2026: arriva il “Santissimo Tour Estivo” tra hit, sold out e nuovi tormentoni Dopo Sanremo e il disco d’oro, Sayf annuncia il tour estivo: otto date nei festival italiani e un successo inarrestabile con “Tu mi piaci tanto”.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

L’estate 2026 ha già un protagonista annunciato: Sayf. Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo con il brano "Tu mi piaci tanto", l’artista genovese è pronto a portare la sua musica sui palchi di tutta Italia con il "Santissimo Tour Estivo". Un calendario fitto di appuntamenti che lo vedrà esibirsi nei principali festival italiani, confermando il momento d’oro della sua carriera.

Sayf e l’annuncio del tour atteso dai fan

L’annuncio arriva in un periodo particolarmente brillante per Sayf: il primo disco d’oro, il sold out della data milanese all’Alcatraz prevista per ottobre e una crescita costante che lo sta consacrando tra i nomi più interessanti della scena urban italiana. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 30 marzo su livenation.it.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tour rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso artistico, fatto di autenticità, contaminazioni musicali e un rapporto diretto con il pubblico che si rafforza live dopo live.

Le date del Santissimo Tour Estivo di Sayf

Il "Santissimo Tour Estivo" porterà Sayf sui palchi di alcuni dei festival più importanti della penisola. Ecco tutte le date già confermate:

20 giugno – Bologna, Oltre Festival

16 luglio – Assisi (PG), Assisi Summer Festival

31 luglio – Bari, Sottosopra Fest

6 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria

15 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

28 agosto – Montesilvano (PE), Marea Festival

4 settembre – Empoli (FI), Beat Festival

5 settembre – Trento, Trento Live Fest

Un viaggio musicale che attraverserà tutta Italia, toccando alcune delle location più amate dell’estate live. Ad accompagnare il tour ci sarà anche RDSNEXT come media partner ufficiale, a conferma dell’attenzione crescente attorno all’artista.

Dai grandi festival alle performance più intime, Sayf porterà sul palco la sua cifra stilistica: un mix unico tra rap e cantautorato, sonorità contemporanee e influenze che spaziano dal mondo arabo alla tradizione genovese.

Il successo di "Tu mi piaci tanto" dopo Sanremo

Se il tour estivo rappresenta la consacrazione live, è "Tu mi piaci tanto" il vero motore di questo momento straordinario. Il brano, presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo dove ha conquistato il secondo posto, continua a macinare numeri importanti. La canzone ha raggiunto la prima posizione nella classifica EarOne Airplay, confermandosi tra i brani più trasmessi dalle radio italiane. Su Spotify, invece, si mantiene stabilmente ai vertici, con oltre 18,7 milioni di stream e una presenza costante nella Top 3. Una sorta di piccola rinvincita su Sal Da Vinci, che lo ha battuto sul filo di lana al Festival ma non sta raggiungendo gli stessi risultati di diffusione dopo la kermesse.

Un successo che non è solo numerico, ma anche emotivo: il brano riesce a mescolare riflessioni personali e osservazioni sociali, raccontando la quotidianità con uno sguardo autentico e contemporaneo. È proprio questa capacità di parlare al pubblico in modo diretto e sincero che ha reso Sayf uno degli artisti più seguiti del momento.

Potrebbe interessarti anche