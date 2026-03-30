Sayf, dopo Sanremo arriva il nuovo album 'Santissimo'. E intanto scimmiotta Fabrizio Corona: "Paurina eh" Il rapper, secondo classificato a Sanremo, posta sui social un freestyle ironico in cui imita l'ex re dei paparazzi, e lancia il nuovo disco.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Cresce l’attesa per ‘Santissimo‘, il nuovo album di Sayf, uno dei nomi più interessanti della scena urban italiana contemporanea. Il cantante, secondo a Sanremo 2026 con il brano ‘Tu mi piaci tanto’, sta portando avanti il suo nuovo progetto, con cui promette di segnare un ulteriore passo avanti nel suo percorso artistico, tra sonorità ibride, scrittura personale e una forte impronta narrativa. Negli ultimi mesi il rapper 26enne ha abituato il pubblico a un’evoluzione costante, sia dal punto di vista musicale che comunicativo. E proprio sul piano della comunicazione è arrivata una delle mosse più virali delle ultime ore: un post pubblicato sui social in cui l’artista si diverte a reinterpretare in chiave ironica il format di Falsissimo, il controverso podcast di Fabrizio Corona.

Sayf annuncia il nuovo album sui social in ‘stile’ Corona con la parodia di ‘Falsissimo’

Sayf sta per sfornare il suo nuovo album, ‘Santissimo‘, e intanto ha deciso di scaldare i suoi fan con un post ironico e un freestyle in cui imita Corona nel podcast ‘Falsissimo‘. Nel video, il rapper appare mentre canta con tono provocatorio e teatrale, ricalcando il modo di parlare, le movenze e alcune frasi tipiche dell’ex re dei paparazzi, con tanto di fogli lanciati qua e là. Il risultato è una parodia che mescola musica e satira, dimostrando ancora una volta la capacità dell’artista di stare dentro il linguaggio del presente.

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Nel testo, tra punchline e riferimenti, spuntano frasi che richiamano direttamente lo stile del podcast, fino alla chiusura che ha già fatto il giro del web, con l’imitazione perfetta del tormentone coroniano:

"Paurina eh". Un finale che strappa sorrisi ma che, allo stesso tempo, conferma l’intelligenza comunicativa di Sayf, capace di intercettare trend e trasformarli in contenuto artistico.

Per quanto riguarda ‘Santissimo‘, le anticipazioni parlano di un disco più maturo, in cui convivono introspezione e critica sociale, senza rinunciare all’energia che ha caratterizzato le sue uscite precedenti. Il titolo stesso lascia intuire una dimensione quasi sacrale, ma filtrata attraverso lo sguardo disincantato della nuova generazione. Tra ironia e aspettative alte, il secondo classificato di Sanremo 2026 si prepara quindi a una nuova fase della sua carriera. E se il buongiorno si vede dal post virale, questo disco potrebbe essere uno dei progetti più chiacchierati delle prossime settimane.

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