Dopo Sanremo, Sayf 'entra' in carcere e trova la libertà nella musica: “Il detenuto non è questo”. A cosa si riferisce Nel documentario “Il cielo in una stanza”, Sayf incontra i detenuti del carcere di Chiavari e trasforma la musica in uno spazio di ascolto, dialogo e libertà.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ufficio Stampa Sayf

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Ci sono luoghi in cui la libertà sembra avere confini invalicabili. Eppure, proprio tra le mura di un carcere, la musica può diventare uno spazio senza barriere. È questa l’idea da cui nasce Il cielo in una stanza, il documentario realizzato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari, in provincia di Genova, con la partecipazione di Sayf. Un progetto che mette al centro le parole dei detenuti, i loro pensieri e il bisogno di raccontarsi. La musica, in questo contesto, non è semplice intrattenimento, ma diventa uno strumento di confronto e di possibile reinserimento. Il risultato è un viaggio intimo, lontano dai luoghi comuni sul mondo carcerario.

Sayf nel carcere di Chiavari: la musica come strumento di libertà

Scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa, Il cielo in una stanza nasce nell’ambito delle attività dell’associazione "Il Cuore di Federico", con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Al centro ci sono gli incontri tra Sayf e i detenuti del carcere di Chiavari, già impegnato da tempo in laboratori dedicati alla musica come occasione di crescita culturale e personale. Il rapper ascolta i loro brani, dialoga con loro e raccoglie parole che difficilmente riescono a uscire da quelle mura. Una scelta precisa anche dal punto di vista visivo: durante gli incontri, i protagonisti si trovano spesso di spalle rispetto alla telecamera. Volti e identità passano così in secondo piano. A parlare sono le idee, le esperienze, le barre scritte e soprattutto le riflessioni sulla libertà.

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"È venuta fuori roba veramente interessante", ha raccontato Sayf, come riporta Il Fatto Quotidiano, sottolineando il livello di introspezione e la curiosità incontrati durante il progetto. Un’esperienza che lo ha colpito anche per la capacità dei detenuti di trasformare pochi strumenti e risorse in qualcosa di creativo.

"Il cielo in una stanza", la canzone di Gino Paoli diventa simbolo del documentario

La scelta del titolo non è casuale. Il brano di Gino Paoli accompagna il progetto e torna anche nel finale, quando Sayf ne propone una personale interpretazione insieme alla tromba. Una canzone che, secondo Claudio Cabona, ha colpito particolarmente i detenuti perché contiene temi universali come l’amore, il desiderio e soprattutto la libertà. Paoli aveva raccontato di aver cercato, attraverso quella canzone, di rappresentare qualcosa di impossibile da fotografare. Nel documentario, quelle immagini assumono un significato ancora più forte: i cieli infiniti e i muri che sembrano crollare diventano una metafora di ciò che esiste oltre le sbarre.

Sayf, arrivato al progetto dopo la proposta ricevuta circa un anno prima, ha scelto di portarlo avanti anche quando la sua carriera ha preso una direzione ancora più intensa, con il secondo posto al Festival di Sanremo 2026 e il successo dell’album Santissimo. Come ha raccontato Cabona, è stato lo stesso artista a ricordare il progetto dopo la kermesse: "Io non dimentico le cose importanti". Ed è forse proprio questo il cuore del documentario: ricordare che dietro la parola "detenuto" non esiste una categoria astratta, ma una persona e una storia. Lo ha ribadito anche Silvia Salis, intervenuta prima della première, richiamando il valore dell’arte e dello sport nei penitenziari: "Il detenuto non è una categoria di persona, ma solo una fase della vita di qualche d’uno". Un concetto che riporta al centro l’articolo 27 della Costituzione e l’idea di una detenzione orientata alla riabilitazione e al reinserimento nella società. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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Il sarto di Panama La7 Cinema 14:45

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