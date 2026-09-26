Saw 11, Jigsaw torna a colpire: il nuovo film prepara un gioco ancora più imprevedibile La saga horror sembrava ormai ferma, ma un nuovo annuncio riaccende le speranze dei fan: Saw 11 è realtà e ha già trovato il suo regista.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Blumhouse Productions

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La saga di Saw sembrava essersi infilata in un vicolo cieco, tra progetti annunciati e successivi dietrofront. A pochi giorni dalle voci che parlavano di un futuro tutt’altro che certo per il franchise, però, è arrivata la conferma che molti fan stavano aspettando. L’account ufficiale della saga ha pubblicato su X un teaser che lascia poco spazio alle interpretazioni: un nuovo capitolo è in lavorazione. Per il momento non ha ancora un titolo ufficiale, ma una certezza c’è già: Jigsaw è pronto a tornare. E, naturalmente, non lo farà senza lasciare dietro di sé una nuova scia di trappole.

Saw 11, il nuovo film dopo il successo di Saw X

Per capire quanto l’annuncio fosse atteso bisogna tornare al 2023, quando Saw X aveva riportato la saga al centro dell’attenzione. Realizzato con un budget contenuto rispetto agli standard hollywoodiani, il film aveva superato i 125 milioni di dollari al box office, confermando che il pubblico non aveva ancora perso interesse per l’universo creato nel 2004. Poi, però, qualcosa si è inceppato. Il progetto di Saw XI, che avrebbe dovuto arrivare nel 2024 e riportare alla regia Kevin Greutert, è stato accantonato dopo una serie di divergenze creative tra le realtà coinvolte nella produzione. Per diversi mesi il futuro della saga è rimasto quindi appeso a un filo, alimentando anche i dubbi degli appassionati.

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La situazione è cambiata quando Blumhouse ha acquisito la partecipazione di Twisted Pictures legata al franchise. Da quel momento il progetto ha ricominciato a muoversi, coinvolgendo nuovamente anche James Wan, autore e figura fondamentale nella nascita della saga.

Saw 11, chi sarà il nuovo regista

La vera novità riguarda però la macchina da presa. A dirigere il prossimo capitolo sarà Mike P. Nelson, regista già conosciuto nel panorama horror per titoli come Wrong Turn – The Foundation, The Domestics e Silent Night, Deadly Night. Una scelta che ha trovato anche l’appoggio di James Wan, convinto che Nelson possa imprimere al franchise una direzione personale. Il nuovo film nasce infatti con l’obiettivo di rispettare lo spirito originale, ma allo stesso tempo introdurre elementi inediti.

A occuparsi della sceneggiatura sono Gregory Weidman e Geoff Tock, autori con esperienza anche televisiva grazie al lavoro su Dune: Prophecy. Nelson ha descritto il copione come una storia particolarmente intensa, capace di recuperare il senso di mistero del primo film senza rinunciare alla componente più brutale che da sempre contraddistingue Saw. Per ora restano ancora da scoprire trama, interpreti e data di uscita. Ma una cosa è ormai ufficiale: Jigsaw è tornato e il suo prossimo gioco è già cominciato. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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