Savino rimpiazza De Martino, la Rai trova l’alternativa (temporanea) ad Affari Tuoi: cos’è il nuovo show La Subasta
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 lascerà spazio a un nuovo format in estate: come funziona e quando tornerà Affari Tuoi
Nicola Savino piomba nell’access prime time di Rai 1. Stando agli ultimi rumor, infatti, Stefano De Martino e Affari Tuoi lasceranno spazio al nuovo show La Subasta, condotto proprio dallo speaker di origini lucchesi. Come di consueto, infatti, il game show di punta dell’access di Rai 1 andrà in ‘vacanza’ a giugno, ma quest’estate non ci saranno le tradizionali ‘Teche’ Rai, bensì un format inedito. Dopo la batosta dello scorso anno contro La Ruota della Fortuna, dunque, la tv di Stato ha deciso di rispondere a Mediaset. Scopriamo tutti i dettagli.
Affari Tuoi, Stefano De Martino lascia il posto a Nicola Savino (in estate)
Malgrado il lutto per la scomparsa del padre, Stefano De Martino si sta godendo un 2026 da sogno al timone di Affari Tuoi, che nel nuovo anno ha praticamente raggiunto La Ruota della Fortuna. Dopo le batoste autunnali, infatti, il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è tornato a incalzare la concorrenza di Gerry Scotti e – soprattutto dopo il boom in prima serata dell’Epifania – ogni giorno è un testa a testa serratissimo con Canale 5 negli ascolti tv. Come da tradizione, tuttavia, a giugno Affari Tuoi andrà in ‘vacanza’ e Stefano De Martino potrà rifiatare fino alla nuova edizione in autunno. Nel palinsesto di Rai 1, però, ci sarà una grossa novità. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la tv di Stato avrebbe messo gli occhi su un nuovo format per l’access dell’estate della prima rete. Si tratta de La Subasta; alla conduzione del nuovo programma ci sarà Nicola Savino e sarà la ‘risposta’ a Mediaset. Lo scorso anno, infatti, le storiche ‘Teche’ Rai avevano spalancato le porte all’ascesa de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti; quest’anno viale Mazzini ha deciso di affidarsi a un nuovo game show per dare battaglia fino all’ultimo spettatore nei dati Auditel.
Cos’è il nuovo show La Subasta e come funziona
A partire da giugno inoltrato, dunque, nell’access prime time di Rai 1 dovremmo vedere in onda La Subasta, il nuovo game show condotto da Nicola Savino. Basato su un format sudamericano che si sarebbe assicurato la casa di produzione Blu Yazmine, il programma – come suggerito dal titolo – è una sorta di asta fatta di offerte e rilanci. Ma come funziona? Ogni puntata prevede la sfida tra due famiglie composte da quattro membri con una valigetta piena di soldi a disposizione. Nelle varie manche si alterneranno diverse aste, ma l’oggetto all’asta non sarà mai visibile. Saranno dunque indizi vari a suggerire la giusta cifra da offrire e, nel gioco finale, ci saranno ben quattro lotti misteriosi, solo uno dei quali contenente il montepremi.
