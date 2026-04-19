A maggio arriva (finalmente) al cinema il regista che ha ispirato Christopher Nolan: ecco il trailer del film Per la prima volta in Italia, per pochi giorni, Millennium Actress, opera seconda di Satoshi Kon, presentata in anteprima al Comicon di Napoli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Amanti dell’animazione giapponese, tenete le orecchie ben drizzate. Dall’11 al 13 maggio, infatti, arriverà nei cinema, per la prima volta in Italia, un film di uno registi più influenti della storia del genere. Talmente iconico da aver ispirato persino Christopher Nolan per alcune scene del suo Inception. Per l’occasione, la pellicola sarà presentata in anteprima anche al Comicon di Napoli, con Dario Moccia, youtuber, streamer ed esperto di animazione, e I Criticoni come ospiti speciali. Ecco tutte le info utili.

Millennium Actress per la prima volta in Italia: Satoshi Kon in anteprima al Comicon di Napoli

Il 1° maggio 2026, al Comicon di Napoli, verrà presentato in anteprima Millennium Actress, film del 2001 di Satoshi Kon, opera seconda del visionario regista giapponese, scomparso nel 2010, dopo Perfect Blue (1997). Il cineasta nipponico è noto al grandissimo pubblico per Tokyo Godfathers (2003) e, soprattutto, per Paprika (2006). Quest’ultimo ha ispirato persino alcune scene del Blockbuster del 2013 Inception, scritto e diretto da Christopher Nolan. Alla Convention dei fumetti del capoluogo partenopeo, alle ore 19.00 del 1° maggio, interverranno Dario Moccia e I Criticoni, ovvero Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88, per presentare il film e poi dialogare con gli spettatori, approfondendo l’eredità di Satoshi Kon e la modernità di questa gemma ritrovata.

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Millennium Actress racconta la storia di Chiyoko Fujiwara, un’attrice che è stata protagonista della storia del cinema giapponese. Si è ormai ritirata da diverso tempo e vive in una casa isolata in mezzo ai boschi. Un giorno, il regista Genya Tachibana decide di andare a farle visita: è un suo grande ammiratore e vuole fare un documentario su di lei. L’intervista si trasforma presto in un viaggio vertiginoso tra ricordi e scene cinematografiche. I confini tra realtà e finzione si dissolvono in un flusso continuo di epoche, generi e suggestioni, dove la protagonista rivive la propria carriera inseguendo il ricordo di un amore perduto. Ogni ricordo diventa una scena e ogni scena si trasforma in un ricordo: la memoria scivola di continuo in un passato ricostruito attraverso i film a cui Chiyoko ha preso parte e trascina con sé anche Genya e il suo goffo cameraman Kyoji Ida, in un racconto dalla straordinaria potenza visiva ed emotiva.

Una perla da riscoprire in altissima definizione: quando esce Millennium Actress al cinema

Millennium Actress rimarrà al cinema solo dall’11 al 13 maggio, grazie ad Anime Factory, in versione restaurata in 4K. Un’occasione che ogni appassionato di animazione giapponese, ma anche di cinema in generale non dovrebbe farsi sfuggire. L’opera di Satoshi Kon parla d’amore, di sogni e del tempo che scorre, ma anche del bisogno umano di raccontarsi e di essere ricordati. È una gemma che continua a risuonare negli spettatori, confermando il talento visionario del regista e il valore universale della sua eredità artistica. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale doppiato in italiano di Millennium Actress.

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