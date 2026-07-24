Sarah Toscano, dopo Netflix un ruolo da 'cattiva' al cinema: l'ex di Amici pronta alla svolta

"Pronta a diventare una 'cattiva'": Sarah Toscano annuncia la svolta dopo l'esordio su Netflix La cantante, ex vincitrice di Amici, sogna di debuttare al cinema con un ruolo fuori dalla sua comfort zone

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Ospite al Giffoni Film Festival, Sarah Toscano ha fatto il punto sul suo percorso artistico, che affianca a un riconosciuto talento musicale un promettente esordio nella recitazione.

Sarah Toscano sogna un ruolo da ‘cattiva’ al cinema

L’artista ha ripercorso i tappe chiave della sua carriera, dalla partecipazione ad Amici al debutto cinematografico nel film Non abbiamo bisogno di parole, uscito su Netflix alcuni mesi fa, raccontando anche della sua grande passione per la musica, iniziata quando era ancora una bambina. Ed è proprio parlando di queste sue già importanti tappe nella carriera che Sarah Toscano ha ammesso di desiderare, in futuro, debuttare al cinema in un ruolo inedito: un personaggio cattivo.

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Dopo aver interpretato un ruolo molto vicino alle sue corde – quello di una giovane, Elettra, alle prese con la passione per la musica e supportata da una famiglia unita -, l’obiettivo per il futuro è infatti sperimentare ruoli lontani dalla propria zona di comfort, compresa la possibilità di vestire i panni di un ‘villain’.

D’altronde, Toscano ha scoperto la passione per la recitazione proprio grazie all’esordio su Netflix al fianco di Serena Rossi. Un’esperienza della quale, nel corso dell’intervista, ha ricordato anche un divertente aneddoto: "Portavo Martina sulla bici e sono caduta. Prima scena in assoluto che faccio in un film e sono caduta dalla bici! È stato molto imbarazzante, ma al regista è piaciuta tanto quella scena e ha deciso di tenerla", ha svelato.

Il successo grazie ad Amici e le parole sul talent

Nel ripercorrere la visibilità ottenuta dopo la vittoria ad Amici, Toscano si è schierata a difesa dei talent show, spesso oggetto di pregiudizi da parte di chi ritiene erratamente che offrano scorciatoie. Per la sua crescita personale e professionale l’esperienza si è rivelata determinante, fermo restando che il valore effettivo di un artista vada poi dimostrato nel lungo periodo attraverso il lavoro costante. Rivolgendosi ai ragazzi desiderosi di intraprendere la carriera artistica, li ha perciò esortati a non temere i fallimenti e a mettersi in gioco per non cedere al rimpianto di non averci tentato.

Sul finale, Sarah si è anche espressa sul prossimo Festival di Sanremo, dicendosi curiosa di assistere alla conduzione di Stefano De Martino, e ammettendo di avere come sogno musicale quello di duettare con Angelina Mango.

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