Sarah Toscano, le lacrime al provino con Maria De Filippi e il rammarico più grande: “Voglio chiudere il cerchio” Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, la vincitrice di Amici 24 ha raccontato il dietro le quinte del suo primo test (deludente) per entrare nella scuola.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Sarah Toscano ha rivelato quello che mai, prima d’ora, si era sognata di raccontare. Lo ha fatto in una lunga intervista nel podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, dove ha svelato il ‘flop’ (e le lacrime) del suo primo provino davanti a Maria De Filippi. Ma anche il desiderio che le è rimasto dopo la vittoria di Amici 24, cioè di concludere il percorso di studi interrotto proprio a causa dell’esplosione inattesa della sua carriera. Ecco qui sotto che cosa ha racontato in dettaglio.

Sarah Toscano, le lacrime davanti a Maria De Filippi prima di Amici

Sarah Toscano, vincitrice di Amici e fresca di una prova convincente da attrice protagonista – nel film Netflix "Non abbiam bisogno di parole" – si è raccontata senza filtri ad Alessandro Cattelan. E tra i tanti aneddoti, ha rivelato qualcosa di impensabile legato ai suoi inizi nella scuola di Maria De Filippi. Come noto, la cantante era approdata nel programma da vera e propria ‘underdog’ essendo la più giovane della classe e tra le meno quotate alla vittoria finale. Eppure, dopo un percorso altalenante ma necessario, era arrivata la vittoria inattesa a maggio.

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Ma all’inizio di tutto, prima di entrare, c’era stato il provino davanti alla padrona di casa. "Avevo 17 anni, ho fatto il provino a luglio e sono uscita in lacrime", ha raccontato Sarah ai microfoni di Supernova. E ancora: "Sono andata via piangendo perché ad ascoltarmi c’era anche Maria quel giorno. Io avevo portato al provino ‘La notte’ di Arisa e lei ha detto una cosa che mi ha devastata: ‘Perché hai cantato questo brano?’, mi ha chiesto, ‘Non ti è venuta bene’. Sono andata a prendere il treno in lacrime e ho pianto per tutto il viaggio verso casa".

Poi però, trascorse un paio di settimane, Sarah è stata richiamata ed è entrata nel talent di Canale 5. Con il risultato finale che sappiamo, anche se arrivare fino al traguardo ha comportato un sacrificio notevole per lei a livello scolastico: "Avevo una media molto alta e andavo bene a scuola, ma non sono riuscita a fare la maturità, perché Amici è finito a maggio. Io avevo già fatto il test per entrare all’università, avrei voluto iscrivermi a Economia e Management; lo avevo fatto perché ero sicura che non sarei arrivata fino alla fine del programma: pensavo di uscire a gennaio. Quando sono uscita a maggio, invece, i miei compagni stavano già facendo gli esami e io non ho potuto recuperare".

Il desiderio irrealizzato di Sarah Toscano

"Ora ci tengo comunque a prendere il diploma", ha proseguito la giovane artista, "mi girano le scatole, voglio chiudere questa cosa. In questi due anni non ce l’ho fatta, tra Sanremo e il film, ma ho faticato tanto negli anni di scuola, ho sempre studiato, voglio chiudere questo cerchio". In effetti, gli ultimi due anni per Sarah sono stati un turbinio di emozioni e impegni a non finire. Dopo Amici, è arrivato Sanremo, il successo in radio e nello streaming, e poi Netflix.

Eppure Sarah Toscano non vuole accantonare gli studi per nulla al mondo. "Non ho chiuso in questi due anni", conclude, "non perché non c’avessi provato, perché io l’anno scorso mi è venuto fuori Sanremo, ma io comunque studiavo, ho studiato comunque, poi mi è entrato il film, che abbiamo iniziato ad aprile, fine marzo, ed è finito a giugno e quindi io stavo registrando sul set e non avevo un attimo libero, non potevo studiare". Insomma, il sogno resta lì, pronto per essere realizzato. Basterà solo un attimo di respiro, e un po’ di tempo da dedicare alla chiusura del cerchio.

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