Sarah Toscano debutta come attrice nel remake di un film da Oscar: canta e recita da protagonista

Non abbiam bisogno di parole arriva su Netflix per bissare il successo delle versioni originali

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

IPA

Netflix ha diffuso il primo trailer di Non abbiam bisogno di parole, nuovo film italiano che segna il debutto cinematografico di Sarah Toscano. Il progetto è uno dei titoli italiani su cui la piattaforma punta per il 2026 e porta sullo schermo una storia già nota al pubblico internazionale, ma riletta in chiave italiana, quella della famiglia Bélier.

La storia: una voce che cambia gli equilibri

Al centro del film c’è Eletta, adolescente cresciuta in una famiglia con genitori non udenti. In casa si comunica principalmente attraverso la lingua dei segni e la quotidianità è costruita su un equilibrio solido, in cui la ragazza ha anche un ruolo di mediazione con il mondo esterno. Questo assetto entra in crisi quando Eletta scopre di avere un talento fuori dal comune per il canto. La musica diventa così una possibilità concreta di futuro, ma anche un elemento di frattura. Inseguire il sogno significa allontanarsi da una famiglia che conta su di lei; restare significa rinunciare a una parte fondamentale della propria identità. Il conflitto tra responsabilità e ambizione personale è il motore della narrazione, già evidente nelle immagini del trailer tra prove vocali, momenti familiari e primi passi verso un percorso artistico.

Il debutto cinematografico di Sarah Toscano

Per Sarah Toscano il film rappresenta un passaggio decisivo. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, Toscano ha costruito un percorso musicale che l’ha portata a pubblicare singoli e a esibirsi dal vivo davanti a un pubblico sempre più ampio. Non abbiam bisogno di parole è il suo primo ruolo da protagonista al cinema. La scelta di affidarle il personaggio di Eletta si lega direttamente al cuore della storia: la credibilità di una giovane cantante che scopre la propria voce è un elemento centrale del film. Toscano non interpreta soltanto una ragazza che canta, ma porta in scena un percorso di crescita che richiama, almeno in parte, il suo stesso passaggio dalla dimensione del talent a quella di artista professionista.

Un remake con precedenti importanti

Il film italiano si ispira a La Famille Bélier, successo francese del 2014, e alla successiva versione americana CODA – I segni del cuore, che nel 2022 ha vinto tre Premi Oscar, incluso quello per il miglior film. La storia ha già dimostrato di funzionare in contesti culturali diversi, mantenendo al centro il tema dell’identità, della famiglia e della comunicazione oltre le parole. La nuova versione, diretta da Luca Ribuoli e con nel cast Serena Rossi, promette di adattare il racconto alla realtà italiana, anche attraverso un immaginario musicale legato al nostro repertorio pop. Il titolo richiama esplicitamente la canzone di Ron Non abbiam bisogno di parole, che ascoltiamo anche nel trailer: un riferimento che sottolinea il tema della comunicazione che supera il linguaggio verbale, elemento chiave nella vita di una famiglia che vive tra silenzi e segni.

Programmi

