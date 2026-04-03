Sarah Toscano, svolta dopo Amici: la canzone Atlantide ‘esplosa’ su Netflix (e il nuovo lavoro) Dalla vittoria ad Amici al debutto su Netflix: Sarah Toscano lancia “Atlantide”, già virale, e recita nel film “Non abbiamo bisogno di parole”.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo la vittoria ad Amici 2024, per Sarah Toscano è arrivato il momento della consacrazione artistica. La giovane cantante compie un doppio salto di carriera: da una parte la musica, con il nuovo singolo "Atlantide", dall’altra il cinema, con il debutto come attrice. Il brano, già disponibile in radio e sulle piattaforme, è parte della colonna sonora del film "Non abbiamo bisogno di parole", uscito oggi su Netflix. Un progetto che unisce musica, emozione e inclusione, segnando una nuova fase nel percorso dell’artista.

Atlantide" di Sarah Toscano: il brano che conquista Netflix

Il cuore di questa nuova fase è senza dubbio "Atlantide", il singolo inedito firmato da Sarah Toscano che accompagna il lancio del film su Netflix. La canzone si sta rapidamente facendo notare, non solo per la sua intensità emotiva ma anche per il forte legame con la storia raccontata sullo schermo. Il videoclip, pubblicato in contemporanea, rappresenta uno degli elementi più innovativi del progetto. Attraverso una coreografia originale, il video trasforma i segni della Lingua dei Segni Italiana (LIS) in movimento e danza, dando vita a un linguaggio visivo potente e universale. Un’idea che rafforza il messaggio del film e rende "Atlantide" qualcosa di più di una semplice canzone: un ponte tra musica e inclusione.

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Il brano, già in rotazione radiofonica, si sta imponendo come uno dei pezzi più rappresentativi di questo periodo, contribuendo ad ampliare il pubblico della giovane artista ben oltre i fan del talent show.

Dal talent al cinema: il debutto nel film "Non abbiamo bisogno di parole"

Parallelamente alla musica, Sarah Toscano debutta anche come attrice nel film "Non abbiamo bisogno di parole", disponibile da oggi in esclusiva su Netflix. Diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, il film racconta una storia intensa e toccante.

La protagonista Eletta, interpretata dalla stessa Toscano, è una ragazza udente nata in una famiglia di persone sorde. Quando scopre di possedere una voce straordinaria, si trova davanti a una scelta difficile: inseguire il sogno della musica o restare accanto alla sua famiglia. Un percorso emotivo complesso, fatto di rinunce, crescita e identità. Per Sarah Toscano si tratta di un debutto importante, che mette in luce non solo le sue capacità musicali ma anche quelle interpretative. Il passaggio dal palco di Amici al set cinematografico segna così una svolta decisiva nella sua carriera, aprendo nuove prospettive nel mondo dello spettacolo.

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