Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sarah Toscano, svolta dopo Amici: la canzone Atlantide ‘esplosa’ su Netflix (e il nuovo lavoro)

Dalla vittoria ad Amici al debutto su Netflix: Sarah Toscano lancia “Atlantide”, già virale, e recita nel film “Non abbiamo bisogno di parole”.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo la vittoria ad Amici 2024, per Sarah Toscano è arrivato il momento della consacrazione artistica. La giovane cantante compie un doppio salto di carriera: da una parte la musica, con il nuovo singolo "Atlantide", dall’altra il cinema, con il debutto come attrice. Il brano, già disponibile in radio e sulle piattaforme, è parte della colonna sonora del film "Non abbiamo bisogno di parole", uscito oggi su Netflix. Un progetto che unisce musica, emozione e inclusione, segnando una nuova fase nel percorso dell’artista.

Atlantide" di Sarah Toscano: il brano che conquista Netflix

Il cuore di questa nuova fase è senza dubbio "Atlantide", il singolo inedito firmato da Sarah Toscano che accompagna il lancio del film su Netflix. La canzone si sta rapidamente facendo notare, non solo per la sua intensità emotiva ma anche per il forte legame con la storia raccontata sullo schermo. Il videoclip, pubblicato in contemporanea, rappresenta uno degli elementi più innovativi del progetto. Attraverso una coreografia originale, il video trasforma i segni della Lingua dei Segni Italiana (LIS) in movimento e danza, dando vita a un linguaggio visivo potente e universale. Un’idea che rafforza il messaggio del film e rende "Atlantide" qualcosa di più di una semplice canzone: un ponte tra musica e inclusione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il brano, già in rotazione radiofonica, si sta imponendo come uno dei pezzi più rappresentativi di questo periodo, contribuendo ad ampliare il pubblico della giovane artista ben oltre i fan del talent show.

Dal talent al cinema: il debutto nel film "Non abbiamo bisogno di parole"

Parallelamente alla musica, Sarah Toscano debutta anche come attrice nel film "Non abbiamo bisogno di parole", disponibile da oggi in esclusiva su Netflix. Diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, il film racconta una storia intensa e toccante.

La protagonista Eletta, interpretata dalla stessa Toscano, è una ragazza udente nata in una famiglia di persone sorde. Quando scopre di possedere una voce straordinaria, si trova davanti a una scelta difficile: inseguire il sogno della musica o restare accanto alla sua famiglia. Un percorso emotivo complesso, fatto di rinunce, crescita e identità. Per Sarah Toscano si tratta di un debutto importante, che mette in luce non solo le sue capacità musicali ma anche quelle interpretative. Il passaggio dal palco di Amici al set cinematografico segna così una svolta decisiva nella sua carriera, aprendo nuove prospettive nel mondo dello spettacolo.

Potrebbe interessarti anche

Sarah Toscano mette da parte la musica e debutta su Netflix: quando esce il suo primo film da protagonista

Sarah Toscano mette da parte la musica e debutta su Netflix: quando esce il suo primo film da protagonista

Dal palco di Sanremo a un set cinematografico: la cantante di Vigevano fa il proprio...
Sarah Toscano debutta come attrice nel remake di un film da Oscar: canta e recita da protagonista

Sarah Toscano debutta come attrice nel remake di un film da Oscar: canta e recita da protagonista

Non abbiam bisogno di parole arriva su Netflix per bissare il successo delle version...
Pagelle nuovi singoli 3 aprile 2026

Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026

Venerdì di nuovi singoli in radio e una cascata di proposte che spazia dai duetti il...
Scooby-Doo, Netflix ha trovato gli attori che interpreteranno i personaggi di Velma, Fred e Shaggy nella serie live-action

Il cult animato più amato degli anni ‘90 prende finalmente vita: Netflix annuncia il cast del live action di Scooby-Doo

La piattaforma Netflix annuncia il cast principale della nuova serie live-action: tr...
Buffy, Sarah Michelle Gellar ha annuncia la cancellazione del reboot della serie

Buffy, Hulu spegne i sogni dei fan sull’Ammazzavampiri: l'annuncio sulla drastica decisione sul reboot della serie

Dopo mesi di attesa e il coinvolgimento di Sarah Michelle Gellar e Chloé Zhao, il re...
Lorella Cuccarini

Amici 25, Lorella Cuccarini affonda Zerbi e Celentano a Verissimo: "Noi non abbiamo bisogno di sminuire gli allievi"

La prof del talent di Maria de Filippi, ospite di Silvia Toffanin lancia una freccia...
le_donne_della_bibbia

'Le donne della Bibbia', la serie Mediaset sulle eroine dell'Antico Testamento. Chi sono e cosa vedremo

Sei storie tra fede, maternità e destino: Le donne della Bibbia arriva su Canale 5 i...
Il dettaglio su Squid Game 3: un personaggio ha spoilerato il finale della serie Netflix

Squid Game, Netflix lancia lo spin-off più spietato di sempre (con concorrenti d'eccezione): ecco chi sono i Vip

La nuova sfida di Squid Game avrà come protagonisti i personaggi famosi: arriva The ...
Netflix, aumenti illegittimi: il Tribunale di Roma dispone rimborsi ai consumatori

Rimborso Netflix per "aumenti illegittimi": la sentenza del Tribunale di Roma

I giudici hanno riconosciuto il comportamento vessatorio degli aumenti, dichiarando ...

Mulino Caputo

Pasqua senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Francesco Saias 'Frasa'

Francesco Saias 'Frasa'
Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto
Chiara Celotti

Chiara Celotto
Riccardo Stimolo

Riccardo Stimolo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963