Sarah Rizea, chi è la nuova Miss Italia 2026 e perché era già famosa: il suo sogno olimpico Sarah Rizea, 18 anni, è la nuova Miss Italia 2026: atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di nuoto artistico, ha già conquistato circa 100 medaglie e sogna di arrivare alle Olimpiadi.

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Sarah Rizea è la nuova Miss Italia 2026. La diciottenne ha conquistato il titolo nella finale dell’ottantesima edizione del concorso, andata in scena lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, nel Lazio. La serata è stata condotta da Giulia Salemi e ha visto sfidarsi 16 finaliste. Sul podio, insieme alla vincitrice, sono salite Michela Meli, Miss Lazio, seconda classificata, e Sara Genova, Miss Calabria, terza. Quarta Giada Signori, rappresentante del Trentino-Alto Adige.

Sarah Rizea, chi è la nuova Miss Italia 2026

Sarah Maria Rizea è nata a Moncalieri l’8 novembre 2007 e vive a Vado Ligure, in provincia di Savona, dove si è trasferita a 11 anni. È di origine rumena: i nonni vivono ancora in Romania, mentre i genitori sono emigrati in Italia. Ha una sorella, Karina, e alla sua famiglia ha dedicato la vittoria del concorso.

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La sua storia personale è legata soprattutto allo sport. Sarah pratica nuoto artistico dall’età di otto anni, dopo aver iniziato all’Aquatica Torino, e nel 2021 ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale. Oggi è atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e fa parte della Nazionale italiana assoluta.

Il suo palmarès conta circa cento medaglie conquistate tra competizioni nazionali e internazionali. Tra i risultati più importanti figurano l’argento agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico con Filippo Pelati e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima nello stesso anno. Nel 2024 è arrivato anche il terzo posto alla World Cup Super Final di Budapest, mentre nel 2025 ha conquistato un’altra medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Somabay. Nel 2026 è stata convocata per gli Europei di Parigi come prima riserva per il duo femminile, il duo misto e la squadra.

Sarah Rizea tra università, Miss Italia e sogno olimpico

Alla carriera agonistica Sarah affianca lo studio. Nel giugno 2026 ha conseguito il diploma al liceo linguistico di Savona e si è iscritta al corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche all’Università Guglielmo Marconi.

La partecipazione a Miss Italia è arrivata quindi accanto a un percorso sportivo già avviato. Sarah ha gareggiato con la fascia di Miss Liguria e ha conquistato la corona davanti a Michela Meli, 21 anni, Miss Lazio, laureanda in Scienze dell’alimentazione, e Sara Genova, 20 anni, Miss Calabria, studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B. Quarta classificata è stata Giada Signori, Miss Trentino-Alto Adige.

La vittoria ha riportato il titolo in Liguria dopo 51 anni: l’ultima Miss Italia proveniente dalla regione era stata eletta nel 1975. Per Sarah, tuttavia, la corona non sembra destinata a sostituire la carriera sportiva. Al contrario, il nuoto artistico rimane al centro dei suoi progetti. "Non voglio smettere di fare l’atleta, il mio sogno sono le Olimpiadi", ha dichiarato. Per poi aggiungere:

"In questo momento provo delle emozioni fortissime, che non riesco a spiegare. Forse devo ancora realizzare. Sono contentissima, non vedo l’ora di scoprire cosa mi aspetta dopo. Questa vittoria la dedico a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto sin dal primo giorno.

Accanto agli allenamenti e agli studi, ora si apre anche una nuova possibilità nel mondo della moda, della comunicazione e dello spettacolo, visto l’inevitabile hype che seguirà la sua vittoria a Miss Italia. Una strada ancora tutta da esplorare, ma l’obiettivo principale resta quello che Sarah insegue ormai da anni con costanza e dedizione: continuare a crescere in vasca e provare ad arrivare ai Giochi Olimpici. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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