Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sarah Felberbaum si separa dal marito: la decisione difficile

Raramente un sequel riesce a superare il film originale, ma Bisio mette a segno un piccolo miracolo, con un cast eccezionale riesce a farci riflettere e ridere, reinventandosi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna in TV Bentornato Presidente, qui Claudio Bisio torna a vestire i panni di Giuseppe Garibaldi, l’uomo qualunque finito per caso al Quirinale che, dopo essersi ritirato a vita privata, viene di nuovo trascinato nel caos della politica italiana. Accanto a lui c’è anche Janis, interpretata da Sarah Felberbaum, che nel film si trova ad affrontare un momento difficile: la separazione dal suo compagno, proprio mentre intorno a lei tutto sembra diventare più instabile. Tra satira politica, equivoci e momenti sentimentali, la commedia mostra come anche la vita privata delle persone possa finire inevitabilmente per intrecciarsi con le loro scelte pubbliche.
Bentornato Presidente va in onda proprio stasera su Cine 34, alle 23:05.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum corona il suo sogno d'amore con un collega: chi è

Dalla pubblicità in grande stile fatta all'uscita del film, alla chiacchierata alchi...
Luisa Ranieri

Luisa Ranieri, delusione d'amore per un collega: il terribile malinteso

Dai dettagli sul sottile omaggio ad un grande film internazionale, fino alla storia ...
Poli opposti in streaming su RaiPlay

Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo

Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...
Enrico Brignano

Enrico Brignano in lutto per il fratello: la notizia inaspettata

Tutti i dettagli poco noti sulla pellicola con Brignano, dai folli casting all'ester...
La fidanzata di papà in streaming su Prime Video

Simona Ventura esilarante nel film con Massimo Boldi, su Prime Video

Prime Video ripropone un film senza tempo: Simona Ventura e Massimo Boldi guidano un...
Bar Sport di Stefano Benni in streaming

Bar Sport, morto l’autore Stefano Benni: dove vedere l'iconico film

Lo scrittore è venuto a mancare all’età di 78 anni dopo una carriera ricca di produz...
Riccardo Iaconna, Amadeus e Roberto Giacobbo

Stasera in tv (31 agosto): guerra-talk con Presadiretta di Iaconna e Freedom di Giacobbo, ma attenti ad Amadeus

Coa vedremo nella prima serata del 31 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra...
FIlm da vedere in streaming su RaiPlay

3 film su RaiPlay profondi, tragici e intensi: per chi ama riflettere sulla vita

Fabio De Luigi, Valerio Mastandrea, Elio Germano e Pif sono protagonisti di queste p...
Chad Powers, è stato rilasciato il primo trailer della serie con protagonista Glen Powell

Su Disney+ arriva una serie comedy esilarante con Glen Powell esplosivo

Dopo Top Gun: Maverick, Glen Powell si reinventa in chiave comica: tra travestimenti...

Personaggi

Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Alberto Rossi

Alberto Rossi
Simone Montedoro

Simone Montedoro
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963