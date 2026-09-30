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Sarah Felberbaum, la rinascita dopo il lutto e l’adozione della figlia di Daniele De Rossi: ”Ero sprofondata nel buio"

L’attrice ha raccontato il dolore per la scomparsa del padre e delle emozioni contrastanti provate al Circo Massimo: la nuova vita col marito a Genova

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sarah Felberbaum racconta un periodo della sua vita segnato da cambiamenti profondi: la distanza dal marito Daniele De Rossi, impegnato a Genova, la gestione quotidiana dei figli Olivia e Noah e, soprattutto, la morte del padre. In una lunga intervista a F, infatti, l’attrice ha parlato senza filtri di dolore, terapia, maternità e del desiderio di continuare a costruire la propria famiglia. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sarah Felberbaum: il lutto, le lacrime al concerto di Cremonini e il percorso in terapia

La perdita del padre, scomparso a 96 anni tre mesi prima, ha rappresentato per Sarah Felberbaum uno spartiacque emotivo. Pur sapendo che il tempo insieme stava per terminare, infatti, l’attrice ha raccontato a F di non essere riuscita a prepararsi davvero all’assenza: "Purtroppo ho perso mio padre tre mesi fa. Non ho mai provato un dolore così grande. Aveva 96 anni, sapevo che il tempo stava per scadere e, per quanto fossi preparata, faccio ancora fatica ad accettare l’idea di non potergli più parlare. Sono sprofondata nel buio". Per un periodo non aveva voglia di uscire né di incontrare altre persone. Poi è arrivato il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, un’esperienza che ha fatto emergere emozioni contrastanti: "Il mio sistema nervoso era sovraccarico. Pensavo: non devo, non voglio essere qui. Poi, per un secondo sono riuscita a cantare e ballare, ho dimenticato il dolore e nello stesso tempo ho provato vergogna per quell’attimo di leggerezza, come se non mi fosse concesso, e sono scoppiata a piangere".

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L’amore per De Rossi, la distanza e la famiglia che cresce

La quotidianità di Sarah Felberbaum è cambiata anche per ragioni professionali. Daniele De Rossi vive infatti a Genova per il suo lavoro, mentre lei è rimasta a Roma con i figli. Una distanza che non ha modificato, nelle sue parole, il legame con il marito. Quando gli impegni lo permettono, i due cercano di ritagliarsi momenti insieme, anche a costo di viaggi brevi e faticosi. "È stato molto romantico. Faticoso, certo. Ho dormito con lui e sono ripartita all’alba, ma quando stai con la persona che ami anche il piccolo sacrificio è bello ha raccontato l’attrice. Ora, a 46 anni, l’attrice sente inoltre di poter tornare a investire anche nella propria carriera: "sono pronta a rimettermi in gioco". Nel futuro della famiglia c’è poi un passaggio particolarmente significativo: l’adozione di Gaia, 21 anni, figlia di De Rossi nata da una precedente relazione. Felberbaum conferma l’intenzione di procedere: "Sì, è vero. Non ne ho parlato, poi la notizia è venuta fuori in un sito di gossip. Gaia ha 21 anni, è stata una sua decisione e io ho accettato".

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