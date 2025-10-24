Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sarah Felberbaum stupisce in una commedia d’amore imprevedibile: la sposa che nessuno si aspetta

Tra risate, imprevisti e un matrimonio 'anomalo', Sarah Felberbaum conquista il pubblico nella frizzante commedia di Gianni Costantino, ora su Prime Video.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sarah Felberbaum torna a sorprendere con una commedia brillante e fuori dagli schemi, disponibile su Prime Video. Tra equivoci, romanticismo e una buona dose di ironia, l’attrice interpreta un personaggio che sfida le convenzioni e trasforma un matrimonio in un vero spettacolo (poi giudicherete voi che tipo di spettacolo sarà). Diretto da Gianni Costantino, il film vanta la presenza nel cast di attori amati dal pubblico italiano: Eduardo Noriega, Anna Galiena, Marysia S. Peres, Cristina Donadio, Massimo Ghini, Roberta Giarrusso.

Sposa In Rosso, Sarah Felberbaum protagonista di un film ‘particolare’

Su Prime Video è disponibile un film con protagonista Sarah Felberbaum, Sposa In Rosso, diretto dal regista Gianni Costantino. Roberta e Leòn, quarantenni precari, escogitano una farsa: fingere un matrimonio in Puglia per intascare i soldi delle buste regalo. Ad aiutarli ci sono Giorgio, trasformista e mentore di Leòn, e Giada, la zia anticonformista di Roberta. Il loro piano però è ostacolato dai familiari della finta sposa: la madre Lucrezia, soffocante; il fratello Sauro, paranoico; e il padre Alberto, eccentrico. Tra imprevisti e difficoltà, riuscire a portare a termine la truffa si rivela più complicato del previsto. Guardando il film si capisce subito che uno dei temi principali è il ‘modus operandi’ (se così vogliamo dire) di coloro che hanno oltre quarant’anni e decidono (non prima) di compiere il grande passo. Perché così tardi? Probabilmente per l’instabilità economica che li frena, o per le incertezze che la vita mostra quotidianamente, ma che tra queste cercano ugualmente di reinventarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Roberta e León sono adulti insicuri, con sogni rimasti nel cassetto. Il matrimonio finto diventa simbolo di inganno ma anche di gioco di identità e cambiamento personale. Roberta, interpretata da Sarah Felberbaum, è una donna complessa: adulta, incinta, sola e fragile, che affronta le difficoltà con audacia attraverso la finzione del matrimonio.

Curiosità su Sposa In Rosso e dove vedere il film in streaming

Il film si distingue per l’uso delle location, che diventano quasi personaggi: la storia si svolge tra Malta e la Puglia, riflettendo i mondi interiori dei protagonisti. La prima parte a Malta mostra un’atmosfera moderna e cosmopolita, mentre la seconda, in Puglia, con luoghi come Martina Franca, Fasano e Gioia del Colle, trasmette calore e tradizione. Per quanto riguarda il titolo, pur richiamando un abito da sposa rosso, la scelta ha un valore simbolico legato alle scelte audaci di Roberta. Se desiderate guardare Sposa In Rosso, non dovete fare altro che accedere al vostro account Prime Video e qui lo trovate in streaming.

Potrebbe interessarti anche

Maschi Veri, la serie con Sarah Felberbaum è in streaming su Netflix

Sarah Felberbaum 'snobba' Montalbano per Netflix: la risposta italiana al cinema europeo

Sarah Felberbaum è un ciclone che scuote Netflix: arriva una storia che rompe schemi...
Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum si separa dal marito: la decisione difficile

Raramente un sequel riesce a superare il film originale, ma Bisio mette a segno un p...
Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum corona il suo sogno d'amore con un collega: chi è

Dalla pubblicità in grande stile fatta all'uscita del film, alla chiacchierata alchi...
Poli opposti in streaming su RaiPlay

Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo

Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...
Quando Michele Riondino quasi disse no al prequel del cult con Luca Zingaretti su RaiPlay

Non solo Montalbano su RaiPlay: il no di Michele Riondino al prequel della serie con Luca Zingaretti

Solo l'intervento diretto di Andrea Camilleri ha permesso a una serie molto amata da...
La Sposa, Serena Rossi protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Su RaiPlay c'è una serie tv che mostra Serena Rossi in tutta la sua bellezza: è quasi paradisiaca

Una storia di amori segreti e intrighi che cattura dal primissimo episodio: su RaiPl...
Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

Paola Cortellesi su Raiplay si dà all'ambientalismo dopo il successo di C'è ancora domani

L'attrice romana è protagonista di questa pellicola diretta da Fausto Brizzi, al fia...
Riv4li, la sigla di Mida e Sarah Toscano della serie Netflix fa "Semplicemente" il boom su YouTube

Riv4li, Mida e Sarah Toscano fanno "Semplicemente" il boom su YouTube grazie a Netflix

La serie tv spin-off di Di4ri sta spopolando su Netflix e parte del merito è anche d...
Un Matrimonio da Favola, Ricky Memphis protagonista del film in streaming su RaiPlay

Su RaiPlay la vita di Ricky Memphis stravolta da matrimoni e guai

Ricky Memphis torna a far ridere e lo fa sulla piattaforma RaiPlay con una commedia ...

Salute

Miastenia

Cos'è, cure e terapie innovative

LEGGI

Personaggi

Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Katia Buchicchio

Katia Buchicchio

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963