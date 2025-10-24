Sarah Felberbaum stupisce in una commedia d’amore imprevedibile: la sposa che nessuno si aspetta Tra risate, imprevisti e un matrimonio 'anomalo', Sarah Felberbaum conquista il pubblico nella frizzante commedia di Gianni Costantino, ora su Prime Video.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sarah Felberbaum torna a sorprendere con una commedia brillante e fuori dagli schemi, disponibile su Prime Video. Tra equivoci, romanticismo e una buona dose di ironia, l’attrice interpreta un personaggio che sfida le convenzioni e trasforma un matrimonio in un vero spettacolo (poi giudicherete voi che tipo di spettacolo sarà). Diretto da Gianni Costantino, il film vanta la presenza nel cast di attori amati dal pubblico italiano: Eduardo Noriega, Anna Galiena, Marysia S. Peres, Cristina Donadio, Massimo Ghini, Roberta Giarrusso.

Sposa In Rosso, Sarah Felberbaum protagonista di un film ‘particolare’

Su Prime Video è disponibile un film con protagonista Sarah Felberbaum, Sposa In Rosso, diretto dal regista Gianni Costantino. Roberta e Leòn, quarantenni precari, escogitano una farsa: fingere un matrimonio in Puglia per intascare i soldi delle buste regalo. Ad aiutarli ci sono Giorgio, trasformista e mentore di Leòn, e Giada, la zia anticonformista di Roberta. Il loro piano però è ostacolato dai familiari della finta sposa: la madre Lucrezia, soffocante; il fratello Sauro, paranoico; e il padre Alberto, eccentrico. Tra imprevisti e difficoltà, riuscire a portare a termine la truffa si rivela più complicato del previsto. Guardando il film si capisce subito che uno dei temi principali è il ‘modus operandi’ (se così vogliamo dire) di coloro che hanno oltre quarant’anni e decidono (non prima) di compiere il grande passo. Perché così tardi? Probabilmente per l’instabilità economica che li frena, o per le incertezze che la vita mostra quotidianamente, ma che tra queste cercano ugualmente di reinventarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roberta e León sono adulti insicuri, con sogni rimasti nel cassetto. Il matrimonio finto diventa simbolo di inganno ma anche di gioco di identità e cambiamento personale. Roberta, interpretata da Sarah Felberbaum, è una donna complessa: adulta, incinta, sola e fragile, che affronta le difficoltà con audacia attraverso la finzione del matrimonio.

Curiosità su Sposa In Rosso e dove vedere il film in streaming

Il film si distingue per l’uso delle location, che diventano quasi personaggi: la storia si svolge tra Malta e la Puglia, riflettendo i mondi interiori dei protagonisti. La prima parte a Malta mostra un’atmosfera moderna e cosmopolita, mentre la seconda, in Puglia, con luoghi come Martina Franca, Fasano e Gioia del Colle, trasmette calore e tradizione. Per quanto riguarda il titolo, pur richiamando un abito da sposa rosso, la scelta ha un valore simbolico legato alle scelte audaci di Roberta. Se desiderate guardare Sposa In Rosso, non dovete fare altro che accedere al vostro account Prime Video e qui lo trovate in streaming.

Potrebbe interessarti anche