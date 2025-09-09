Sarah Felberbaum corona il suo sogno d'amore con un collega: chi è
Dalla pubblicità in grande stile fatta all'uscita del film, alla chiacchierata alchimia tra i due attori, passando per gli schiaffi dati davvero sul set.
In Poli opposti, Luca Argentero interpreta Stefano, uno psicologo di coppia dal carattere solare e ironico, mentre Sarah Felberbaum è Claudia, un'avvocatessa divorzista precisa e inflessibile. I due si conoscono per caso quando i loro clienti cominciano ad andare dall'altro, e da subito i loro caratteri opposti entrano in conflitto, dando vita a scontri e battibecchi esilaranti. Con il tempo, però, le differenze diventano il motore di un'attrazione per entrambi, che li porta a scoprire lati di sé che non conoscevano. Tra equivoci, rivalità professionali e sentimenti che crescono, il rapporto tra Stefano e Claudia si trasforma completamente.
Poli Opposti va in onda proprio stasera, su Rai 5, alle 21.15.
