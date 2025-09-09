Trova nel Magazine
Sarah Felberbaum corona il suo sogno d'amore con un collega: chi è

Dalla pubblicità in grande stile fatta all'uscita del film, alla chiacchierata alchimia tra i due attori, passando per gli schiaffi dati davvero sul set.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Poli opposti, Luca Argentero interpreta Stefano, uno psicologo di coppia dal carattere solare e ironico, mentre Sarah Felberbaum è Claudia, un’avvocatessa divorzista precisa e inflessibile. I due si conoscono per caso quando i loro clienti cominciano ad andare dall’altro, e da subito i loro caratteri opposti entrano in conflitto, dando vita a scontri e battibecchi esilaranti. Con il tempo, però, le differenze diventano il motore di un’attrazione per entrambi, che li porta a scoprire lati di sé che non conoscevano. Tra equivoci, rivalità professionali e sentimenti che crescono, il rapporto tra Stefano e Claudia si trasforma completamente.
Poli Opposti va in onda proprio stasera, su Rai 5, alle 21.15.

