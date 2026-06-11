Sarah Felberbaum ‘rinasce’ grazie a Cesare Cremonini: “Era uno dei momenti più brutti della mia vita”, il post da brividi dopo il concerto Sarah Felberbaum si racconta dopo il concerto di Cesare Cremonini: tra fragilità, ansia e rinascita, una serata speciale le ha regalato felicità.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Sarah Felberbaum ha scelto i social per condividere una riflessione intensa e molto personale dopo il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo. Quella che per molti è stata una semplice serata di musica si è trasformata, per l’attrice, in un momento profondamente significativo. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, la moglie di Daniele De Rossi ha raccontato il periodo delicato che sta attraversando e come, grazie all’affetto delle persone più vicine e all’energia del live, sia riuscita a ritrovare per qualche ora una felicità che sembrava lontana.

Sarah Felberbaum e il concerto di Cesare Cremonini: "È stato un momento di felicità"

Dietro le immagini spensierate condivise sui social si nasconde una storia molto più profonda. Sarah Felberbaum ha raccontato di aver accettato quasi controvoglia l’invito a uscire per assistere al concerto di Cesare Cremonini. Un gesto semplice, ma tutt’altro che scontato in un periodo che lei stessa definisce tra i più difficili della sua vita. Nel post pubblicato su Instagram, l’attrice ha confessato: "Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: ‘Stasera si esce’. E tu non vuoi". Parole che descrivono un senso di chiusura e vulnerabilità che molti dei suoi follower hanno immediatamente compreso.

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Felberbaum ha spiegato di sentirsi al sicuro soltanto accanto alle persone più intime della sua vita: la madre, la sorella, i figli e il marito Daniele De Rossi. Nonostante l’ansia e la voglia di restare a casa, ha però deciso di lasciarsi convincere dagli amici e di concedersi una serata diversa. La scelta si è rivelata decisiva. Tra musica, risate e leggerezza, qualcosa è cambiato. "Per me ieri sera non è stato un semplice concerto. È stato un momento di felicità".

Il sostegno di Daniele De Rossi e il racconto delle sue fragilità

Nel carosello condiviso sui social compaiono alcuni degli istanti più belli della serata. C’è l’abbraccio affettuoso del marito Daniele De Rossi, ci sono le immagini dello spettacolo di Cremonini e diversi video che mostrano Sarah mentre canta e balla sulle note di 50 Special, lo storico successo dei Lunapop. Ma è soprattutto il messaggio che accompagna le immagini ad aver colpito il pubblico. Felberbaum racconta infatti di essersi ricordata, anche solo per un attimo, cosa significhi essere felici. Una sensazione che l’ha travolta al punto da commuoverla: "Per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice. E te ne vergogni, come se fosse sbagliato. E scoppi a piangere".

Non è la prima volta che l’attrice parla apertamente delle proprie fragilità. In passato aveva raccontato di aver affrontato momenti molto complessi, dalla depressione ai disturbi alimentari, fino alle difficoltà vissute dopo la nascita del figlio Noah. Esperienze che l’hanno portata a sviluppare una maggiore consapevolezza e a condividere pubblicamente il proprio percorso.

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