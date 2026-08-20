Quando Sarah Felberbaum lasciò le fiction Rai e Mediaset per il cinema, poi il ritorno in TV con Vittoria Puccini Il richiamo del cinema era troppo forte e per quattro anni ci si è dedicata anima e corpo, mettendo anche da parte importanti ruoli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Per ogni artista arriva un momento nella propria carriera in cui si sente la necessità di cambiare. Di dare una svolta alla direzione intrapresa e sperimentare con stimoli nuovi. Per Sarah Felberbaum quel momento ha coinciso con il 2016, quando la modella anglo-italiana "lasciò" il mondo della televisione, che l’aveva lanciata, per gettarsi a capofitto nel cinema. Fu comunque una parentesi, poiché il piccolo schermo ha da sempre il suo fascino.

Quando Sarah Felberbaum lasciò Rai e Mediaset per il cinema

Nativa di Londra da madre inglese e padre americano, a quindi anni si trasferisce in Italia, dove comincia a lavorare come modella. A renderla nota al grande pubblico sono una serie di spot girati con Sergio Castellitto e, soprattutto, Francesco Mandelli. Nel 2000 il debutto il televisione come conduttrice del programma Top of The Pops su Rai Due. L’anno seguente ha una piccola parte nel "Friends italiano", ovvero la sitcom Via Zanardi 33, in cui veste i panni di Lucia per quattro episodi. Nel 2002 l’approdo su Rai Uno, sempre come conduttrice, alla guida di Unomattina Estate. Tra il 2005 e il 2010 è Carlotta in Caterina e le sue figlie, mentre nel 2007 è Agnese Ristori nella serie in costume La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

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Il 2012 la vede nei panni di Livia, storica fidanzata di Salvo Montalbano nella serie principale, in Il Giovane Montalbano. Precedentemente aveva debuttato al cinema con Cardiofitness e, soprattutto, nei due film con Fabio De Luigi Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, entrambi del 2010. Nel 2016 entra nel cast internazionale della fiction I Medici, su Rai Uno, al fianco di Richard Madden e Dustin Hoffman. È l’ultima grande serie tv, prima di dedicarsi totalmente al cinema per diversi anni.

La parentesi cinematografica e il ritorno al piccolo schermo

Tra il 2018 e il 2022 recita in ben 7 film per il cinema, tra cui Nessuno come noi, Bentornato Presidente (con Claudio Bisio) e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, in cui veste i panni di Camilla, compagna di Giovanni, interpretato da Antonio Albanese. Il richiamo del piccolo schermo, però, è troppo forte, e nel 2022 il grande ritorno nella fiction ambientata a Venezia Non mi lasciare, in cui affianca Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Nel 2023 ha l’onore di interpretare la partigiana e politica Tina Anselmi nell’omonima docu-serie diretta da Luciano Manuzzi. Attualmente è impegnata, dallo scorso 2025, con la sitcom Maschi Veri, in cui presta il volto a Ilenia, la compagna di Riccardo (Francesco Montanari), avvocata divorzista che spinge per diventare coppia aperta.

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