Quando Sarah Felberbaum lasciò le fiction Rai e Mediaset per il cinema, poi il ritorno in TV con Vittoria Puccini
Il richiamo del cinema era troppo forte e per quattro anni ci si è dedicata anima e corpo, mettendo anche da parte importanti ruoli
Per ogni artista arriva un momento nella propria carriera in cui si sente la necessità di cambiare. Di dare una svolta alla direzione intrapresa e sperimentare con stimoli nuovi. Per Sarah Felberbaum quel momento ha coinciso con il 2016, quando la modella anglo-italiana "lasciò" il mondo della televisione, che l’aveva lanciata, per gettarsi a capofitto nel cinema. Fu comunque una parentesi, poiché il piccolo schermo ha da sempre il suo fascino.
Quando Sarah Felberbaum lasciò Rai e Mediaset per il cinema
Nativa di Londra da madre inglese e padre americano, a quindi anni si trasferisce in Italia, dove comincia a lavorare come modella. A renderla nota al grande pubblico sono una serie di spot girati con Sergio Castellitto e, soprattutto, Francesco Mandelli. Nel 2000 il debutto il televisione come conduttrice del programma Top of The Pops su Rai Due. L’anno seguente ha una piccola parte nel "Friends italiano", ovvero la sitcom Via Zanardi 33, in cui veste i panni di Lucia per quattro episodi. Nel 2002 l’approdo su Rai Uno, sempre come conduttrice, alla guida di Unomattina Estate. Tra il 2005 e il 2010 è Carlotta in Caterina e le sue figlie, mentre nel 2007 è Agnese Ristori nella serie in costume La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il 2012 la vede nei panni di Livia, storica fidanzata di Salvo Montalbano nella serie principale, in Il Giovane Montalbano. Precedentemente aveva debuttato al cinema con Cardiofitness e, soprattutto, nei due film con Fabio De Luigi Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi, entrambi del 2010. Nel 2016 entra nel cast internazionale della fiction I Medici, su Rai Uno, al fianco di Richard Madden e Dustin Hoffman. È l’ultima grande serie tv, prima di dedicarsi totalmente al cinema per diversi anni.
La parentesi cinematografica e il ritorno al piccolo schermo
Tra il 2018 e il 2022 recita in ben 7 film per il cinema, tra cui Nessuno come noi, Bentornato Presidente (con Claudio Bisio) e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, in cui veste i panni di Camilla, compagna di Giovanni, interpretato da Antonio Albanese. Il richiamo del piccolo schermo, però, è troppo forte, e nel 2022 il grande ritorno nella fiction ambientata a Venezia Non mi lasciare, in cui affianca Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Nel 2023 ha l’onore di interpretare la partigiana e politica Tina Anselmi nell’omonima docu-serie diretta da Luciano Manuzzi. Attualmente è impegnata, dallo scorso 2025, con la sitcom Maschi Veri, in cui presta il volto a Ilenia, la compagna di Riccardo (Francesco Montanari), avvocata divorzista che spinge per diventare coppia aperta.
Potrebbe interessarti anche
Il Giovane Montalbano, web in tilt e Riondino ‘insidia’ Luca Zingaretti: “Forse è meglio”. Poi il regalo (inaspettato) della Rai
L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di A...
Fiorenza Marchegiani, è morta l'attrice di Ricomincio da tre e Elisa di Rivombrosa: le cause della morte a 73 anni
Fiorenza Marchegiani, volto noto del grande pubblico televisivo e cinematografico, è...
Stasera in tv (17 agosto): Montalbano contro il ricordo di Gino Paoli, Rai e Mediaset si sfidano su Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Tra l’evento Per sempre Gino (Rai 2), l’attualità di Zona...
Il Giovane Montalbano non delude mai il web: “Brividi e lacrime”. Poi sogni e dubbi sulla terza stagione: “Ma Riondino come fa?”
L’amata fiction con Michele Riondino nei panni del commissario nato dalla penna di A...
Ascolti tv ieri (10 agosto): Il giovane Montalbano fa il botto, Brindisi vola con Garlasco e Gerry Scotti dilaga
L’amata fiction con Michele Riondino vince col 17,1% di share, bene il film turco Ho...
Montalbano e Coliandro, a chi figli e a chi figliastri: è solo grazie a RaiPlay che l'Ispettore ha avuto la stessa dignità del Commissario
Nati dalla letteratura: Il Commissario Montalbano e L'Ispettore Coliandro raccontano...
Ascolti tv ieri 17 agosto: Rai 1 vola con Il giovane Montalbano (e anche Liorni ringrazia)
L’amata fiction con Michele Riondino stravince col 20,6% di share, Scherzi a Parte a...
“Per Sempre Gino”, la Rai (ri)celebra Gino Paoli tra canzoni magiche e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta ufficiale
Pierluigi Diaco guida la serata speciale dedicata al grande cantautore: tutti gli os...