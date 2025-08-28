Sarabanda, spoiler incredibile sul campione: Mediaset cancella il video, ma il contenuto è ormai virale Un filmato pubblicato su YouTube ha rivelato ciò che accadrà questa sera a Marco Briano, detto Scacco Matto: la notizia ha fatto subito il giro del web.

Il programma preserale Sarabanda, condotto da Enrico Papi, sta continuando a registrare buoni ascolti, coinvolgendo ogni sera gran parte del pubblico italiano. In queste ultime sere abbiamo visto le formidabili performance del campione in carica, Marco Briano detto Scacco Matto, che è già andato per un paio di volte molto vicino alla vittoria del montepremi finale. Ebbene, per sbaglio o forse no, nelle ultime ore è stato pubblicato su YouTube un video che svela ciò che accadrà al campione nella puntata di questa sera, uno spoiler che è stato subito cancellato da Mediaset, ma non senza conseguenze: scopriamo di più.

Sarabanda, Mediaset spoilera la vittoria del campione Marco Briano

Se gli spoiler per alcune persone sono un’incredibile ricchezza, per altre sono invece pericoli da evitare come la peste. Questa volta, a cadere nello spoiler è stato proprio il programma Sarabanda che, per errore o forse no, ha pubblicato su YouTube un video che anticipa ciò che accadrà nella puntata di questa sera, e in particolare le sorti del campione Marco Briano. Il video è stato subito rimosso da Mediaset, ma il suo contenuto è comunque diventato virale sul web.

Per gli amanti degli spoiler la domanda sorge allora spontanea: cosa accadrà nella puntata di questa sera, giovedì 28 agosto 2025? Da quanto spoilerato dal video, il campione Marco Briano, detto Scacco Matto, riuscirà finalmente a portare a casa la vittoria al 7×30 aggiudicandosi il montepremi da 126mila euro. Dopo diversi tentativi durante i quali il campione è andato vicinissimo al trionfo, questa sera avremo dunque modo di vedere la brillante performance che lo porterà effettivamente a vincere. Uno spoiler che, se ad alcuni ha fatto piacere, ad altri ha rovinato la sorpresa e il gusto di vedere la puntata.

Mediaset saluta Sarabanda: da lunedì 1° settembre torna Avanti un Altro

Una grande vincita che arriva proprio durante gli ultimi giorni di messa in onda di Sarabanda, la cui ultima puntata verrà trasmessa domenica 31 agosto. A partire da lunedì 1° settembre, nel preserale di Canale 5 tornerà Avanti un Altro, il noto programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti con tutti gli stravaganti protagonisti del mini mondo. In particolare, per le prime due settimane verranno trasmesse puntate inedite registrate nel corso della stagione precedente, mentre a partire dalla metà del mese riprenderanno le nuove registrazioni del gioco preserale.

Al momento non vi sono ancora certezze sul futuro ritorno di Sarabanda ma, tenendo conto del successo avuto in questa edizione, i vertici non potranno che considerare concretamente la possibilità di riproporlo nel preserale di Canale 5.

