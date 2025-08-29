Sarabanda, Marco Briano sbanca il game show: il trionfo a fine stagione emoziona tutti Il 26enne savonese si è portato a casa la prima vincita del game show: ben 126mila euro. E sui social è un'ovazione: "Complimenti".

A due giorni dal finale di questa stagione, Sarabanda ha assegnato la sua prima vincita stellare. Ieri sera, giovedì 28 agosto 2025, nello storico game show musicale di Canale 5, il campione Marco Briano si è portato a casa ben 126mila euro in gettoni d’oro, primo montepremi incassato in questa edizione di successo. Enrico Papi e tutto il suo team, infatti, possono dirsi pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti, grazie a uno share che da luglio ha saputo tener egregiamente testa ad altri colossi come Reazione a Catena su Rai 1. "Sono particolarmente felice per il riscontro che abbiamo sul pubblico commerciale, importantissimo per Mediaset – aveva dichiarato Papi all’Adnkronos-. Fare questi numeri non era affatto scontato: andiamo contro un programma come ‘Reazione a catena’ che è ormai molto consolidato nelle abitudini estive del pubblico. Un programma che, ironia della sorte, portai io in Italia, scoprendolo in America".

Marco Briano sbanca Sarabanda. Quanto ha vinto e l’ovazione social

La prima vincita di questa nuova edizione di Sarabanda è stata conquistata da Marco Briano, che si è portato a casa il montepremi di 126mila euro. Dopo aver indovinato il titolo dell’ultima canzone, Believe di Cher, brano uscito nel 1998, durante il match finale ‘7×30‘, contro lo sfidante Simone Donini, il campione 26enne di Savona ha lasciato tutti a bocca aperta. Poco importa se il pubblico più attento sapeva già come sarebbe andata a finire, a causa di una clip pubblicata per sbaglio su YouTube, dato che tutti hanno esultato per lui. Su X, infatti, sono tantissimi i commenti entusiasti e dispiaciuti per la fine di questa stagione: "Chissà se lo spoiler sia stato buttato lì per creare hype, detto questo contento per lui, se lo merita tutto", "Sono contenta che a #Sarabanda abbia vinto #ScaccoMatto. Un ragazzo giovanissimo, umile e soprattutto sportivo nei confronti di ogni suo avversario. Complimenti", "Scacco Matto che sbanca a #Sarabanda Quanto era mancato sto programma, un delitto chiuderlo! Speriamo che tornate presto".

Chi è Marco Briano, il campione di Sarabanda

Marco Briano, campione a Sarabanda dal 24 agosto 2025, è originario di Savona. Il concorrente ligure ha 26 anni, vive coni genitori Maria Grazia e Mauro e, dopo essersi diplomato in ragioneria informatica, lavora come revisore contabile condominiale. Soprannominato ‘Scacco Matto‘ da Enrico Papi, è da sempre un grande appassionato di musica. Non solo: durante i suoi studi si è dedicato al pianoforte e al canto, e durante le lezioni gli è stato riconosciuto ‘l’orecchio assoluto‘, ossia la capacità di identificare la frequenza di un suono senza l’aiuto di strumenti di misurazione. Il nomignolo che il conduttore del game show ha dato a Briano, invece, nasce dal grande talento negli scacchi del 26enne, scacchista qualificato a livello nazionale, considerato nel settore il terzo più forte d’Italia.

