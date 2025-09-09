Trova nel Magazine
Sarabanda, Enrico Papi cerca il suo campione: cinque stelle in gara e un premio da urlo. Chi sono

Oggi e domani Enrico Papi torna in prime time su Italia 1 con due puntate speciali del Torneo dei campioni per incoronare il vincitore assoluto: in palio 100mila euro.

Dopo un’estate di successi e discreti ascolti, Sarabanda torna in Tv con il Torneo dei Campioni. Questa sera, martedì 9 settembre 2025, (e domani mercoledì 10) il game show musicale condotto da Enrico Papi, passato nei mesi più caldi nel preserale di Canale 5, va in scena su Italia 1 con due puntate speciali, dedicate alla sfida tra i cinque concorrenti più forti della recente edizione estiva del programma, trasmessa in luglio e agosto scorsi. I cinque campioni che si sfideranno sono quelli che hanno vinto più puntate, e in queste due serate affronteranno di nuovo il viaggio tra i giochi cult di Sarabanda: la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. Vediamo insieme chi sono e a quanto ammonta il montepremi di gettoni d’oro in palio.

Sarabanda – Il Torneo dei Campioni (9 settembre): chi sono i 5 concorrenti in sfida e il montepremi da urlo

Sarabanda torna nella prima serata di Italia 1 con due puntate speciali dedicate al Torneo dei Campioni. Questa sera, martedì 9 e domani, mercoledì 10 settembre 2025, il celebre game show condotto da Enrico Papi torna con i 5 protagonisti della passata edizione. Cinque campioni, con all’attivo più puntate vinte tra tutti i concorrenti, che si sfideranno nei giochi cult del programma, per riuscire a vincere i 100mila euro in palio. I due finalisti, infatti, si contenderanno il trofeo e il montepremi in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto.

A gareggiare per il titolo di Super Campione sono:

  • Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), diplomato in pianoforte e collezionista di vinili, soprannominato "Bisturi".
  • Ilaria Sambinello, 37 anni, di Milano, impiegata amministrativa, appassionata di Beatles e cruciverba, fidanzata da 9 anni e padrona della cagnolina Gianna.
  • Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, raccoglitore ecologico, recordman con 17 puntate da campione, detto "Gengis Khan", amante dell’astrologia e del suo cane Woody.
  • Marco Briano, 26 anni, di Savona, revisore contabile, con orecchio assoluto e grande passione per gli scacchi: per questo Enrico Papi lo ha soprannominato "Scacco Matto". È stato l’unico campione a conquistare il montepremi da 126.000 euro.
  • Giuliano Vacca, 23 anni, di Pesche (Isernia), giornalista pubblicista e studente di giurisprudenza, fan di Bon Jovi e primo campione della stagione.

