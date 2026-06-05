Sarabanda Celebrity, pagelle: Enrico Papi sogna Sabrina Salerno (9), Asia Argento capitana curiosa (7), Nicola Ventola e il doppio senso pericoloso (7) Enrico Papi guida la terza puntata di Sarabanda Celebrity tra giochi musicali, battute al vetriolo e ospiti scatenati. Scopriamo top e flop della nuova puntata

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Ufficio stampa Mediaset

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Terzo appuntamento con Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia 1 condotto da Enrico Papi, che continua a cavalcare la nostalgia del format storico mescolando hit da indovinare, sfide sempre più serrate e momenti di puro intrattenimento. Nella puntata in onda giovedì 4 giugno 2026 su Italia 1, otto nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica si mettono alla prova tra giochi iconici, intuizioni lampo e l’immancabile 7X30, prova simbolo del programma. Tra manche all’insegna della velocità, ricordi musicali e qualche inevitabile blackout, la competizione si trasforma ancora una volta in uno spettacolo dove contano tanto la conoscenza delle canzoni quanto la capacità di conquistare la scena. A contendersi la vittoria sono due squadre dal profilo decisamente diverso. Da una parte Asia Argento, Nicola Ventola e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi, formazione che unisce personalità forti e spirito competitivo. Dall’altra Sabrina Salerno, il duo comico Gigi e Ross e Frankie Hi-NRG, squadra pronta a puntare su esperienza, ironia e ritmo. Enrico Papi continua così a spingere sull’acceleratore del revival, alternando tormentoni, battute e sfide a tempo, mentre i concorrenti cercano di evitare passi falsi e colpi di scena dell’ultimo minuto. Ecco le nostre pagelle della puntata del 4 giugno 2026 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda celebrity, pagelle del 4 giugno 2026

Enrico Papi – voto: 9: Non ci stanchiamo di ripeterlo: Enrico Papi è in uno stato di forma televisivo notevole e si conferma ancora una volta il vero motore di Sarabanda Celebrity. Energia altissima, tempi comici precisi e una capacità costante di coinvolgere ospiti e pubblico lo rendono il centro assoluto dello show. Il conduttore si muove con disinvoltura tra gioco e improvvisazione, alternando conduzione e show puro senza mai perdere il controllo del ritmo della puntata. Immancabili le sue provocazioni agli ospiti, soprattutto a Sabrina Salerno, che diventa uno dei suoi bersagli preferiti della serata: "Ti ho sognata", le dice con il sorriso, dando il via a uno dei tanti siparietti che animano la puntata e che ormai sono diventati un marchio di fabbrica del programma. Il presentatore prende in giro Nicola Ventola senza peli sulla lingua: "Avvisate parenti e amici a casa, perché ora tocca al Re del Karaoke".

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Sabrina Salerno – voto 8: Sabrina Salerno si conferma una delle presenze più solide e televisive della serata. Non si sottrae alle battute di Papi, anzi le accoglie con ironia e naturalezza, dimostrando grande spirito di gioco e autoironia. È visibilmente coinvolta nel meccanismo del programma e riesce a integrarsi perfettamente sia nella dimensione del quiz sia in quella più spettacolare e musicale. Durante la puntata canta, balla e partecipa con entusiasmo, rendendosi protagonista anche nei momenti meno competitivi e contribuendo a mantenere alto il ritmo dello show. Una concorrente che non si limita a giocare, ma che interpreta pienamente lo spirito di Sarabanda Celebrity.

Nicola Ventola, voto: 7,5: L’ex calciatore si conferma una delle sorprese più divertenti di questa edizione di Sarabanda Celebrity. L’ex calciatore entra nel meccanismo del gioco con leggerezza e autoironia, senza prendersi troppo sul serio ma riuscendo comunque a lasciare il segno nelle varie manche. La sua esibizione sulle note di "Su di noi" di Pupo diventa uno dei momenti più riusciti della serata, che sorprende per sicurezza e ritmo, guadagnandosi anche i complimenti del conduttore: "Ma è bravissimo, complimenti". Ma è soprattutto fuori dalle prove musicali che Ventola regala il meglio di sé, grazie a uscite surreali e battute che spiazzano studio e avversari. Emblematica quella sul "tarallo", con cui prova a giustificare una risposta mancata: "A noi piace il tarallo". E alla domanda incredula di Papi, spiega con la sua logica tutta personale: "Nel senso che il tarallo ha la forma dello zero, Papi", scatenando le risate generali. Una presenza costante, mai ingessata, che contribuisce a dare ritmo e leggerezza alla puntata.

Asia Argento, voto: 7: L’attrice si conferma una capitana dal carattere forte e immediatamente riconoscibile all’interno di Sarabanda Celebrity. Non sempre precisa nelle risposte, compensa però con personalità e presenza scenica, entrando pienamente nel ritmo caotico e divertente del programma. Non mancano i momenti di confronto con Enrico Papi, che la coinvolge spesso in battute e provocazioni. Emblematico lo scambio in puntata, quando il conduttore la stuzzica: "Ma non stai bene Asia, che stai dicendo?", in un clima generale di leggerezza e intrattenimento. Nel complesso guida la squadra con energia altalenante ma efficace, contribuendo comunque a mantenere viva la competizione fino alle fasi più avanzate della serata. "Hai ragione non sto bene" ammette al presentatore stando al gioco, e poi svela tutta la sua curiosità chiedendogli dettagli sul sogno: "Voglio sapere cos’hai sognato e come è finito".

Gigi e Ross – voto 7: Il duo comico è senza dubbio la componente leggera della serata, portando all’interno dello show quella dose di ironia che aiuta a spezzare i momenti più serrati della gara. I due si inseriscono bene nel meccanismo del quiz, alternando partecipazione alle prove e interventi dal taglio più brillante, senza mai forzare troppo la mano ma mantenendo sempre un buon ritmo. Tra imitazioni e battute a bordo campo, riescono a ritagliarsi alcuni spazi efficaci, come l’imitazione di Tiziano Ferro che sorprende il pubblico e aggiunge un momento di intrattenimento puro alla puntata. Non sempre incisivi nelle dinamiche di gioco, ma perfettamente funzionali all’equilibrio dello show, confermano di essere una presenza utile per mantenere alto il livello di leggerezza complessiva del programma.

Giulia e Silvia Provvedi 7: Le sorelle portano energia e leggerezza all’interno del quiz confermandosi perfettamente a loro agio nel contesto televisivo del programma. Le due si distinguono più per presenza scenica e intrattenimento che per strategia di gioco, contribuendo comunque a mantenere alto il ritmo della squadra. Giulia, in particolare, è tra le prime protagoniste della manche "In e Out" e finisce subito nel mirino delle battute di Enrico Papi: "Questa notte non ho dormito, ho pensato un po’ alla Salerno, ad Asia e poi a te", in un siparietto che accende lo studio.

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