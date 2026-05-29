Sarabanda Celebrity, pagelle: Orietta Berti tra gaffe e gin tonic (8), Enrico Papi domina il caos (8). Ma lo show non deve finire (9) Enrico Papi torna con la seconda puntata di Sarabanda Celebrity e conquista il pubblico tra giochi musicali e ospiti scatenati. Ecco promossi e bocciati della serata del 28 maggio 2026.

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Secondo appuntamento stagionale per Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia 1 guidato da Enrico Papi che continua a puntare sul mix tra nostalgia, ritmo e caos da prime time. Nella puntata in onda ieri sera, giovedì 28 maggio 2026, otto nuovi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport si sfidano tra hit da riconoscere, prove di memoria musicale e giochi ormai iconici del format. Tra playlist impazzite, intuizioni fulminee e il temutissimo 7X30 finale, la gara si trasforma presto in uno show dove conta tanto conoscere le canzoni quanto sapersi prendere la scena. A contendersi la vittoria ci sono due squadre decisamente eterogenee. Da una parte Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara, un team che mescola esperienza televisiva, ironia e spirito competitivo. Dall’altra Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli, formazione più imprevedibile e decisamente votata all’intrattenimento puro.. Enrico Papi spinge ancora una volta sull’acceleratore del revival anni Duemila, alternando battute, tormentoni e ritmi serrati, mentre i concorrenti si dividono tra exploit inattesi e clamorosi blackout musicali. Ecco le nostre pagelle della puntata del 28 maggio 2026 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda celebrity, pagelle del 28 maggio 2026

Sarabanda Celebrity da prima serata fisso, voto 9: In un panorama televisivo sempre più pieno di reality fotocopia, talk infiniti e programmi costruiti a tavolino per creare polemiche social, Sarabanda Celebrity riesce ancora a distinguersi puntando su una formula tanto semplice quanto efficace: musica, leggerezza e puro intrattenimento. Lo show di Enrico Papi ha il merito di riportare in prima serata un tipo di televisione che oggi sembra quasi sparita, fatta di ritmo veloce, cultura pop, memoria musicale e divertimento familiare. Tra hit intramontabili, giochi iconici e concorrenti disposti a mettersi in gioco senza paura di apparire ridicoli, il programma crea un’atmosfera genuinamente spensierata che funziona proprio perché non si prende mai troppo sul serio. Riproporlo in prima serata come show fisso darebbe alle nuove generazioni la possibilità di acculturarsi divertendosi attraverso la buona musica. Non male.

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Orietta Berti scatenata, voto 8: Basta che prenda in mano un microfono o che le venga fatta una domanda apparentemente innocua e Orietta Berti riesce subito a trasformare qualsiasi momento in un piccolo show nello show. "Ogni tanto mi bevo un gin tonic", "Tra me e Osvaldo mai un tradimento": sono soltanto alcune delle uscite spontanee e irresistibili con cui la cantante riesce ancora una volta a conquistare il pubblico. La vera forza dell’"Usignolo di Cavriago" è proprio questa: non sembra mai costruita, non dà mai l’impressione di voler fare il personaggio e proprio per questo finisce sempre per rubare la scena a tutti. Tra una battuta, un siparietto con Enrico Papi e qualche frecciatina involontaria, Orietta porta nello studio di Sarabanda Celebrity quell’atmosfera genuina e popolare che rende il programma ancora più leggero e divertente. E diciamolo: appena apre bocca, il rischio che diventi virale è altissimo, proprio come quando racconta di aver storpiato il nome di Lazza in Lazzo o quando imita la passeggiata di una prostituta.

Enrico Papi presentatore modello, voto 8: Sembra davvero che il tempo per lui si sia fermato ai primi anni Duemila. Enrico Papi entra in studio con l’entusiasmo di chi ha appena iniziato questo mestiere e invece si porta sulle spalle decenni di televisione. Corre, scherza, provoca i concorrenti e tiene in piedi ritmi velocissimi senza lasciare mai calare l’attenzione. In un’epoca in cui molti conduttori scelgono toni più impostati o rassicuranti, lui continua a puntare tutto sull’energia, sull’improvvisazione e su quel caos controllato che è diventato il suo marchio di fabbrica. Le battute con Elenoire Casalegno, le provocazioni a Rosa Chemical e gli scambi continui con Orietta Berti dimostrano quanto Papi sappia ancora dominare perfettamente questo tipo di televisione. Sarabanda vive soprattutto della sua velocità e del suo entusiasmo contagioso. E alla fine la sensazione è sempre la stessa: lui si diverte davvero, e il pubblico con lui. Non sbaglia nemmeno sul finale quando prende il microfono per cantare e lo fa con la passione e l’energia di un ragazzino.

Elenoire Casalegno bellezza e simpatia, voto 7,5: Entra nel gioco con leggerezza, ironia e quella naturalezza televisiva che da anni la rende una presenza affidabile nei programmi d’intrattenimento. Elenoire Casalegno non è la concorrente più preparata dal punto di vista musicale, ma riesce comunque a ritagliarsi il suo spazio grazie a simpatia, energia e voglia di stare al gioco. I siparietti con Enrico Papi funzionano alla perfezione e il pubblico apprezza soprattutto la sua capacità di rispondere sempre con la battuta pronta, senza mai prendersi troppo sul serio. Anche nei momenti più caotici mantiene il sorriso e contribuisce ad alimentare quell’atmosfera leggera e scanzonata che rappresenta il vero punto di forza di Sarabanda Celebrity. Bella presenza scenica, ritmo giusto e spirito autoironico: ingredienti che la rendono una delle protagoniste più piacevoli della serata.

Francesco Cicchella talentuoso, voto 7: Quando c’è da imitare, difficilmente sbaglia un colpo. Francesco Cicchella si conferma uno dei concorrenti più talentuosi e versatili della puntata, riuscendo a emergere soprattutto nei giochi legati alle performance musicali. La sua imitazione di Nek conquista studio e pubblico grazie a una combinazione riuscita di voce, mimica e presenza scenica. Ma oltre alla componente tecnica, colpisce anche la facilità con cui entra nel clima del programma, alternando momenti comici a prove decisamente convincenti. Non forza mai troppo la mano e riesce a risultare naturale anche nelle gag improvvisate con Papi e gli altri concorrenti. In una puntata dominata dal caos e dall’energia collettiva, Cicchella trova il modo di distinguersi senza rubare la scena agli altri, dimostrando ancora una volta di essere uno dei performer più solidi della televisione italiana.

Ciro Ferrara si nasconde, voto 5: Catapultato in un ambiente completamente diverso dal suo, Ciro Ferrara prova a stare al passo tra hit da riconoscere, giochi musicali e ritmi televisivi forsennati, ma appare spesso spaesato e poco incisivo. L’ex difensore se la cava con simpatia e autoironia, però fatica a entrare davvero nelle dinamiche del programma e in più occasioni resta in ombra rispetto ai compagni di squadra, decisamente più rodati davanti alle telecamere. Il mondo di Sarabanda Celebrity, fatto di intuizioni rapidissime, tormentoni musicali e battute continue, sembra lontano anni luce dal suo immaginario calcistico. Qualche sorriso lo strappa comunque, soprattutto quando si lascia trascinare dagli sketch di Orietta Berti e dalle provocazioni di Enrico Papi, ma nel complesso la sua presenza resta piuttosto marginale.

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