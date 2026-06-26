Sarabanda Celebrity, pagelle: Enrico Papi caccia tutti fuori (8) e si gode la dichiarazione di Nina Zilli: “Mi piaci” (7). Iva Zanicchi porta tutti a cena (7) Promossi e bocciati della sesta puntata di Sarabanda Celebrity, andata in onda giovedì 25 giugno 2026 e condotta da Enrico Papi.

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Sesto appuntamento con Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia 1 condotto da Enrico Papi, che continua a riportare in prima serata uno dei format più iconici della televisione italiana. Nella puntata in onda giovedì 25 giugno 2026, otto nuovi volti del mondo della musica e dello spettacolo si mettono alla prova tra hit da riconoscere, giochi ormai entrati nella storia del programma, intuizioni fulminee e l’immancabile 7X30, la manche finale capace di ribaltare ogni pronostico. Tra sfide all’ultimo secondo, ricordi musicali, colpi di scena e qualche inevitabile scivolone, la competizione si conferma ancora una volta un perfetto equilibrio tra gioco e intrattenimento.

A contendersi la vittoria sono due squadre ricche di personalità. Da una parte Iva Zanicchi, Alvin, Rossella Brescia e Francesco Cicchella, pronti a puntare su esperienza, ironia e intuito. Dall’altra Nina Zilli, Jimmy Ghione, Syria e LDA, chiamati a rispondere colpo su colpo tra riconoscimenti lampo e prove sempre più insidiose. Enrico Papi dirige la gara con il suo consueto entusiasmo, alternando ritmo, nostalgia e leggerezza, mentre i concorrenti cercano di conquistare punti preziosi prima dell’attesissimo finale. Ecco le nostre pagelle della puntata del 25 giugno 2026 di Sarabanda Celebrity.

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Sarabanda Celebrity, le pagelle del 25 giugno 2026

Enrico Papi, voto 8: anche in questa nuova puntata si conferma il perfetto padrone di casa di Sarabanda Celebrity. Tiene alto il ritmo della gara, gestisce con disinvoltura le diverse manche e riesce a valorizzare tutti i concorrenti, senza mai rinunciare alla sua ironia. È soprattutto durante la prova del mimo che regala alcuni dei siparietti più divertenti della serata: prima prende di mira Jimmy Ghione con un perplesso "Ma cosa stai facendo tu?", poi commenta l’improbabile esibizione di Syria con una battuta che fa esplodere lo studio in una risata: "Sembravi una quaglia impazzita". Non mancano poi le continue frecciatine rivolte alle due squadre, sempre dosate con leggerezza e mai fuori luogo, che contribuiscono a rendere la competizione ancora più vivace. È proprio questo il suo punto di forza: riuscire a trasformare un semplice quiz musicale in uno spettacolo leggero e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine. Divertente il momento in cui finge di volere mandare via tutti: "Ora vi caccio tutti come a scuola".

Francesco Cicchella – voto 8: è tra i protagonisti assoluti della serata. L’imitatore mette subito in mostra il suo talento sfoderando una convincente imitazione di Sal Da Vinci, per poi divertire pubblico e concorrenti con una riuscitissima versione di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, tanto da costringere Enrico Papi a interromperlo scherzosamente: "Ora ti caccio". Ma Cicchella non si limita alle imitazioni: quando arriva il momento di cantare dimostra anche ottime doti vocali, confermando di essere un artista completo e uno dei concorrenti più brillanti della puntata.

LDA – voto 8: il più giovane del cast dimostra che la carta d’identità conta fino a un certo punto. Il cantante mette in mostra una conoscenza musicale ampia e trasversale, rivelandosi un elemento prezioso per la sua squadra nel corso dell’intera gara. La prova decisiva arriva nel momento più delicato della serata, quando viene scelto per affrontare Iva Zanicchi nel 7X30 finale. Una sfida tutt’altro che semplice, che LDA affronta con lucidità e sicurezza, riuscendo ad avere la meglio sulla popolare cantante. Una prestazione che conferma non solo le sue qualità artistiche, ma anche un’invidiabile preparazione musicale e la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi.

Iva Zanicchi, voto 7: esperienza e simpatia restano il suo marchio di fabbrica. La cantante si fa valere nelle prove musicali, ma è soprattutto con la sua spontaneità che riesce a conquistare la scena. Quando Enrico Papi scherza dicendo: "Dopo la puntata tutti a casa di Iva", la replica arriva immediata e in perfetto stile Zanicchi: "Sì, cappelletti in brodo per tutti". Una battuta semplice ma genuina, che diventa uno dei momenti più divertenti della serata. Il meglio, però, arriva nel 7X30 finale, dove la Zanicchi tira fuori tutta la sua ironia: "Guarda che sono vecchia eh, mi dimentico le cose", scherza prima della prova, aggiungendo poi con un sorriso rivolto a Papi: "Ma come porti bene i tuoi anni". Nonostante la sconfitta finale contro LDA, la cantante si conferma protagonista assoluta della puntata, capace di unire gioco, leggerezza e grande personalità

Nina Zilli, voto 7: la cantante mette a disposizione della squadra tutta la sua esperienza musicale, confermandosi una delle concorrenti più solide non solo della serata ma dell’intera edizione dello show. Oltre alle sue conoscenze, convince pienamente anche nelle prove canore, dove sfoggia precisione, senso del ritmo e un’ottima gestione del tempo, qualità che le permettono di trascinare il team nei momenti più delicati della gara. Determinata e sempre sul pezzo, si conferma una delle migliori protagoniste della puntata. Spesso al centro dei siparietti con Enrico Papi, si diverte anche con i giochi di parole dopo aver indovinato Mi piaci di Alex Britti, dedicandolo ironicamente al conduttore. Non mancano però i momenti di difficoltà per la sua squadra, che faticando a riconoscere i brani scatena la battuta pungente di Papi: "Nina, se volete ve lo dico direttamente io un titolo", ennesima frecciata che alimenta il clima ironico della serata.

Rossella Brescia, voto 7: si inserisce con naturalezza nelle dinamiche di Sarabanda Celebrity e si conferma una presenza affidabile per la sua squadra. La ballerina e conduttrice radiofonica mette in mostra una solida cultura musicale, facendosi trovare pronta nelle diverse manche e offrendo un contributo concreto e prezioso alla gara. Convincente anche nelle prove canore, affronta la sfida con entusiasmo e grande concentrazione, senza mai eccedere ma nemmeno sbagliare il colpo nei momenti decisivi. Una prestazione ordinata e costante, che la conferma concorrente equilibrata, sempre sul pezzo e perfettamente a suo agio nel ritmo del gioco.

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