Sarabanda Celebrity, le pagelle: Orietta Berti spara a zero su Sanremo e rivali: "Tutte rifatte" (8). E Mariotto si vendica con stile (7) Promossi e bocciati della quinta puntata di Sarabanda Celebrity condotta da Enrico Papi e in onda giovedì 18 giugno 2026 su Canale 5.

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Quinto appuntamento con Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia 1 condotto da Enrico Papi, che continua a puntare sulla formula vincente dello storico format tra canzoni da riconoscere, sfide sempre più avvincenti e momenti di puro spettacolo. Nella puntata in onda giovedì 18 giugno 2026 su Italia 1, otto volti noti del mondo della musica e dello spettacolo si mettono alla prova tra giochi diventati ormai iconici, intuizioni fulminee e l’immancabile 7X30, la manche finale simbolo del programma. Tra prove all’insegna della rapidità, ricordi legati ai grandi successi del passato e qualche inevitabile momento di difficoltà, la competizione si trasforma ancora una volta in uno show in cui contano tanto la memoria musicale quanto la capacità di intrattenere il pubblico.

A contendersi la vittoria sono due squadre dal carattere e dallo stile molto diversi. Da una parte Anna Tatangelo, Guillermo Mariotto, Bianca Atzei e Ludovica Frasca, formazione pronta a puntare su esperienza e spirito competitivo. Dall’altra Orietta Berti, Nesli, Rosa Chemical e Valerio Staffelli, squadra che fa dell’ironia e dell’imprevedibilità i suoi punti di forza. Enrico Papi continua così a cavalcare l’effetto nostalgia alternando hit senza tempo, battute e sfide a tempo serrato, mentre i concorrenti cercano di evitare errori e ribaltamenti dell’ultimo minuto. Ecco le nostre pagelle della puntata del 18 giugno 2026 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda celebrity, pagelle del 18 giugno 2026

Anna Tatangelo, voto 9 – Le sa davvero tutte. La cantante si conferma senza dubbio l’arma in più della squadra capitanata da Guillermo Mariotto, mettendo in mostra una conoscenza musicale impressionante e regalando una valanga di punti ai suoi compagni grazie a intuizioni quasi sempre puntuali. Ma non è solo una questione di bravura: Anna entra perfettamente nello spirito di Sarabanda Celebrity, vivendo ogni manche con entusiasmo contagioso. Tra un brano e l’altro canta, balla e si diverte, dimostrando di essere completamente a suo agio nel clima leggero e festoso del programma. Precisa nelle risposte e sempre coinvolta, è una delle grandi protagoniste della serata.

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Enrico Papi, voto 8 – Solita energia e sorriso al servizio dello show. Il conduttore si conferma il vero motore di Sarabanda Celebrity, riuscendo a mantenere alto il ritmo della gara senza mai perdere la voglia di scherzare con i concorrenti. A regalare i momenti più divertenti è ancora una volta il siparietto con Orietta Berti, bersaglio preferito delle sue battute. "Cosa beviamo? Gin o acqua?", le chiede ironicamente, dando vita a un botta e risposta che strappa più di una risata. Sempre presente, mai invadente, Papi dimostra di avere ormai pienamente ritrovato la formula vincente del programma.

Orietta Berti, voto 8 – Ormai è impossibile immaginare Sarabanda Celebrity senza i suoi interventi spontanei e le sue uscite senza filtri. La cantante emiliana si prende la scena fin dalle prime battute con la confessione che lascia di stucco Enrico Papi: "L’ultimo Festival di Sanremo mi ha fatto addormentare, era troppo lungo". Ma il meglio arriva nel corso della serata, quando punzecchia le componenti femminili della squadra avversaria con una battuta destinata a far discutere: "Hanno le labbra rifatte e non riescono a fischiare". Tra frecciatine, autoironia e una genuinità sempre più rara in televisione, Orietta si conferma una delle protagoniste assolute del programma e una miniera inesauribile di momenti cult.

Guillermo Mariotto, voto 7 – Lo stilista punta tutto su una squadra al femminile e la scelta si rivela vincente. Grazie soprattutto a una scatenata Anna Tatangelo, il team capitanato dal giudice di Ballando con le stelle riesce a macinare punti e a restare sempre in partita. Mariotto si affida alle sue compagne di squadra e prova a motivarle con entusiasmo, rivendicando con orgoglio la sua decisione: "Le donne hanno non una, ma quattro marce in più". Meno protagonista rispetto all’esuberante Orietta Berti, sceglie un profilo più misurato per gran parte della puntata, lasciando spazio alle sue concorrenti. Proprio sul finale, però, decide di cambiare ritmo e nel decisivo 7×30 tira fuori tutta la sua ironia più tagliente, trasformando la gara in un piccolo momento di spettacolo personale. È qui che arriva la "rivincita" nei confronti di Orietta Berti, che in precedenza aveva ironizzato sul suo team. Con un sorriso e tempismo perfetto, lo stilista rilancia: "Orietta, dai, in caso fischia", una battuta che strappa risate in studio e che suona come una risposta diretta alle frecciatine della cantante. Un finale in crescendo che lo riporta al centro della scena proprio quando conta di più.

Valerio Staffelli, voto 6 – Si ambienta senza stonare, nonostante Sarabanda Celebrity sia piuttosto distante dai contesti televisivi a cui ha abituato il pubblico. Il volto di Striscia la notizia affronta la gara con spirito leggero e con il sorriso stampato sul volto, mettendosi sempre a disposizione della squadra di Orietta Berti. Tra una battuta e l’altra, cerca di dare il massimo per contribuire alla conquista dei punti e non si tira indietro nemmeno quando c’è da protestare, come dimostra il siparietto con Anna Tatangelo durante il Pentagramma. Non ruba la scena, ma si cala con naturalezza nel clima giocoso dello show, dimostrando di sapersi mettere in gioco.

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