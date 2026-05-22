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Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi perfetto padrone di casa (8), Fabio Fognini pesce fuor d'acqua (5), Anna Tatangelo agguerrita (9)

Nella puntata del 21 maggio 2026 ad eccellere sono Anna Tatangelo e Violante Placido, Enrico Papi dà il meglio di sé: le pagelle della serata

Giulia Bertollini

Giulia Bertollini

Giornalista

Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi perfetto padrone di casa (8), Fabio Fognini pesce fuor d'acqua (5), Anna Tatangelo agguerrita (9)

Questa sera ha debuttato la nuova stagione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale in prima serata su Italia 1 guidato da Enrico Papi. La trasmissione mette di nuovo alla prova personaggi famosi in sfide a tema musicale. In questa puntata, in onda giovedì 21 maggio 2026, si confrontano due squadre ricche di volti noti dello spettacolo e dello sport. Da una parte troviamo Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. Dall’altra si sfidano Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. Le due formazioni si affrontano in vari giochi legati alla musica e alla memoria dei brani. L’obiettivo è accumulare punti attraverso riconoscimenti e prove a tempo. A vincere la gara sono è stato il team di Anna Tatangelo. Ecco le nostre pagelle (personalissime) della puntata del 21 maggio 2026 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 21 maggio 2026: le pagelle

Enrico Papi perfetto padrone di casa (voto: 8) Appare oggi molto più maturo e consapevole rispetto agli esordi di Sarabanda, dove spesso lasciava spazio a un entusiasmo fin troppo sopra le righe. Nella nuova edizione del programma riesce invece a gestire tempi e ritmo con maggiore equilibrio, alternando ironia, spontaneità e momenti leggeri senza mai risultare invadente. La conduzione scorre con naturalezza e mantiene viva l’attenzione del pubblico grazie a uno stile riconoscibile ma più controllato. Papi dimostra di saper tenere il palco con sicurezza, valorizzando concorrenti e atmosfera senza eccedere. Il clima resta sempre divertente e coinvolgente, anche grazie alla sua capacità di improvvisare con misura. Il richiamo nostalgico dello storico format contribuisce certamente al gradimento generale, ma il merito del buon risultato passa anche dalla crescita professionale del conduttore. Questa versione più equilibrata e moderna di Papi convince e rende il programma piacevole dall’inizio alla fine.

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Donatella Rettore è la rivelazione inaspettata (voto: 7) Affronta questa esperienza televisiva con leggerezza e grande spirito di partecipazione, vivendo ogni momento con l’entusiasmo di chi vuole semplicemente divertirsi. La sua presenza regala spontaneità e un clima rilassato, senza mai creare tensioni o dinamiche inutili con gli altri protagonisti del programma. Riesce a inserirsi perfettamente nel gruppo grazie a un atteggiamento genuino e mai forzato, mostrando un lato ironico e autoironico che conquista facilmente il pubblico. Guardandola si ha la sensazione di osservare una persona familiare, affettuosa e fuori dagli schemi, capace di vivere tutto con naturalezza e senza prendersi troppo sul serio. Il suo modo di stare in scena appare autentico e coinvolgente, contribuendo a rendere l’atmosfera più leggera e piacevole. Viene messa alla prova cantando "Il ballo del qua qua" e il risultato è a dir poco esilarante.
Anna Tatangelo agguerrita (voto: 9) Riesce a trovare una misura perfetta tra voglia di vincere e spirito di gruppo, senza mai appesantire il clima del programma. Pur non avendo un ruolo ufficiale di guida, diventa naturalmente un punto di riferimento per la propria squadra grazie al suo atteggiamento deciso e coinvolgente. Affronta ogni prova con grinta e partecipazione, mostrando carattere ma senza perdere spontaneità e leggerezza. La cantante si mette in gioco con entusiasmo, mantenendo sempre un approccio elegante e mai eccessivo. La sua determinazione emerge chiaramente nelle sfide, dove dimostra concentrazione e una forte voglia di fare bene.

Jake La Furia convince (voto: 7) Riesce a portare nel programma un’energia imprevedibile e travolgente, diventando uno degli elementi più divertenti dell’intero gruppo. Il suo modo di stare in scena è spontaneo, ironico e capace di alleggerire qualsiasi momento con battute e atteggiamenti mai costruiti. Anche quando commette errori o appare meno concentrato rispetto agli altri, riesce comunque a trasformare tutto in spettacolo grazie alla sua naturale autoironia. Non punta tutto sulla tecnica o sulla strategia, ma sulla capacità di intrattenere e rendere ogni situazione più vivace. La sua presenza contribuisce a spezzare i ritmi e a mantenere sempre alta l’attenzione del pubblico. Jake dimostra di sapersi muovere con disinvoltura anche in contesti televisivi, confermando un talento comunicativo che va oltre la musica. Dopo le esperienze da giudice televisivo, appare perfettamente a suo agio anche nei panni del concorrente. Viene quasi da pensare che il piccolo schermo possa rappresentare per lui una strada parallela altrettanto convincente rispetto alla carriera musicale.

Fabio Fognini pesce fuor d’acqua (voto: 5) Si è trovato ad affrontare una delle prove più complicate del programma, un’esibizione che richiedeva ritmo, prontezza e soprattutto la capacità di mettersi in gioco con leggerezza. Il passaggio improvviso dalla musica in sottofondo al canto senza base ha messo in evidente difficoltà il tennista, protagonista di una performance poco convincente sulle note di "Dieci ragazze" di Lucio Battisti. Tra stonature, esitazioni e momenti di smarrimento, Fognini ha perso rapidamente sicurezza senza riuscire a recuperare il controllo dell’esibizione. A differenza di altre esperienze televisive dove appariva più coinvolto e naturale, in questa occasione è sembrato fuori contesto e poco a suo agio. La sensazione era quella di vedere un concorrente distante dal clima del gioco e incapace di trovare il giusto ritmo.
Elisabetta Gregoraci noiosa (voto: 5) In questa esperienza è più defilata rispetto alle aspettative. Spesso preferisce restare sullo sfondo, limitandosi a seguire il gruppo senza incidere davvero nelle dinamiche del programma. Si mostra serena e partecipe nei momenti condivisi con la squadra, ma raramente prende iniziative o lascia un segno concreto nelle varie situazioni. Interviene quando viene coinvolta direttamente, mantenendo sempre toni educati e misurati, senza però aggiungere particolare energia allo show.

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