Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi perfetto padrone di casa (8), Fabio Fognini pesce fuor d'acqua (5), Anna Tatangelo agguerrita (9)
Nella puntata del 21 maggio 2026 ad eccellere sono Anna Tatangelo e Violante Placido, Enrico Papi dà il meglio di sé: le pagelle della serata
Questa sera ha debuttato la nuova stagione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale in prima serata su Italia 1 guidato da Enrico Papi. La trasmissione mette di nuovo alla prova personaggi famosi in sfide a tema musicale. In questa puntata, in onda giovedì 21 maggio 2026, si confrontano due squadre ricche di volti noti dello spettacolo e dello sport. Da una parte troviamo Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. Dall’altra si sfidano Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. Le due formazioni si affrontano in vari giochi legati alla musica e alla memoria dei brani. L’obiettivo è accumulare punti attraverso riconoscimenti e prove a tempo. A vincere la gara sono è stato il team di Anna Tatangelo. Ecco le nostre pagelle (personalissime) della puntata del 21 maggio 2026 di Sarabanda Celebrity.
Sarabanda Celebrity, puntata 21 maggio 2026: le pagelle
Enrico Papi perfetto padrone di casa (voto: 8) Appare oggi molto più maturo e consapevole rispetto agli esordi di Sarabanda, dove spesso lasciava spazio a un entusiasmo fin troppo sopra le righe. Nella nuova edizione del programma riesce invece a gestire tempi e ritmo con maggiore equilibrio, alternando ironia, spontaneità e momenti leggeri senza mai risultare invadente. La conduzione scorre con naturalezza e mantiene viva l’attenzione del pubblico grazie a uno stile riconoscibile ma più controllato. Papi dimostra di saper tenere il palco con sicurezza, valorizzando concorrenti e atmosfera senza eccedere. Il clima resta sempre divertente e coinvolgente, anche grazie alla sua capacità di improvvisare con misura. Il richiamo nostalgico dello storico format contribuisce certamente al gradimento generale, ma il merito del buon risultato passa anche dalla crescita professionale del conduttore. Questa versione più equilibrata e moderna di Papi convince e rende il programma piacevole dall’inizio alla fine.
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