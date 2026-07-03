Sarabanda Celebrity, Enrico Papi chiude in bellezza, poi Asia Argento tra frecciatine e vittoria finale L'ultima puntata di Sarabanda Celebrity regala emozioni e risate grazie all'energia di Enrico Papi e i suoi concorrenti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Ufficio stampa Mediaset

CONDIVIDI

Ultima sfida tra note, intuizioni e colpi di scena per Sarabanda Celebrity, il game show musicale di Italia 1 guidato da Enrico Papi, che venerdì 3 luglio 2026 saluta il pubblico con la puntata conclusiva dell’edizione. A mettersi in gioco questa sera saranno otto volti noti dello spettacolo, pronti a confrontarsi in una serie di prove dedicate alla musica tra grandi successi da riconoscere, manche che hanno conquistato il pubblico e il tradizionale finale del 7X30, decisivo per l’assegnazione della vittoria. A comporre le due squadre ci sono Claudio Amendola, Elena Santarelli, Giuseppe Giofrè e Giulia Penna da una parte, mentre dall’altra scenderanno in campo Asia Argento, Paola Di Benedetto, Ellen Hidding e Sergio Friscia. Tra sfide all’ultima nota, siparietti, imprevisti e tanta voglia di divertirsi, ecco il racconto della finale di Sarabanda Celebrity, con tutti i momenti più significativi della serata.

Sarabanda Celebrity, puntata del 3 luglio 2026: cosa è successo

La sfida entra subito nel vivo tra canzoni da riconoscere, battute e siparietti. A mettersi in evidenza fin dalle prime manche è Giulia Penna, che conquista i complimenti di Enrico Papi grazie alle sue doti canore. "Mi stai stupendo", le dice il conduttore, mentre Asia Argento replica con ironia: "Noi abbiamo altre doti, le mostreremo più tardi". Non manca un momento divertente quando Elena Santarelli riconosce il brano Sesso occasionale di Tananai e scherza: "Non fa per me perché sono sposata, ma è Sesso occasionale", facendo sorridere il pubblico in studio.

Tra le prove più spettacolari c’è quella dei mimi, nella quale Sergio Friscia si rivela il protagonista assoluto. Grazie a una prestazione praticamente impeccabile, il comico permette alla sua squadra di conquistare ben nove punti, sorprendendo anche Papi che commenta con la sua consueta ironia: "Asia hai scelto bene, brava. Io non gli avrei dato un euro".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più equilibrata è invece la manche In e Out, nella quale i concorrenti devono interrompere e riprendere le canzoni rispettandone il tempo originale. Giuseppe Giofrè va completamente fuori tempo e viene subito preso in giro dal conduttore: "Scusa, ma in che lingua era questo brano?". A conquistare il primo punto è Ellen Hidding con In alto mare di Loredana Bertè, mentre Sergio Friscia diverte tutti con una simpatica imitazione di Zucchero che, però, non gli vale il punto. La manche si chiude in parità e viene decisa dallo spareggio, nel quale Asia Argento riconosce immediatamente Time After Time, regalando alla sua squadra il secondo jolly della serata. L’equilibrio prosegue anche nella prova della Patata bollente, che si conclude ancora una volta in parità. Tra un brano e l’altro non mancano altre gag come quando Sergio Friscia interviene scherzando con il conduttore: "Basta con questa aggressività", provocando l’ennesima risata del pubblico e bacchettando Papi, reo di aver aggredito Paola Di Benedetto. Tra brani indovinati e tante risate la partita entra nel vivo con il gioco finale del 7×30 nel quale i due capitani Claudio Amendola e Asia Argento si danno battaglia. A trionfare in questa ultima puntata dello show è Asia Argento che porta il suo team alla vittoria finale. Chiusura perfetta per Enrico Papi alla conduzione, che conclude questa serie di puntate con la solita energia, confermando il successo di un remake dello show pienamente riuscito.

Potrebbe interessarti anche