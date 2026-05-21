Sarabanda Celebrity, Enrico Papi va a scuola da Gerry Scotti: cosa vedremo e perché Mediaset sta puntando tutto sull'effetto nostalgia
Nuove manche e tanti ospiti per la seconda stagione dello show musicale di Italia 1. Anticipazioni e partecipanti dell'edizione 2026
La nostalgia televisiva continua a funzionare e Mediaset punta ancora una volta su uno dei marchi più amati dal pubblico italiano. Dal 21 maggio 2026 torna infatti su Italia 1 Sarabanda Celebrity, lo spin-off vip dello storico quiz musicale che ha segnato un’epoca tra tormentoni, sfide all’ultima nota e concorrenti diventati cult.
Alla guida dello show ci sarà ancora Enrico Papi, autentico padrone di casa del format sin dagli anni d’oro della tv commerciale. La struttura del programma rimarrà fedele alla formula che ha reso celebre il quiz: due squadre di personaggi famosi si sfideranno tra canzoni da riconoscere, aste musicali e prove di memoria.
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Confermati giochi storici come "Playlist", "Pentagramma", "Rubajolly", "In & Out" e soprattutto il celebre "7×30", la prova finale più amata dai fan di Sarabanda. Secondo le anticipazioni, però, la produzione avrebbe preparato anche alcune nuove manche pensate per rendere il ritmo più veloce e spettacolare, con maggiore interazione tra gli ospiti e momenti più orientati all’intrattenimento puro.
Per scoprire il cast completo degli ospiti e tutte le novità di questa edizione, non perdetevi il Video!
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