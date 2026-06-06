Sara Tommasi nel videoclip di Colpa del Sole, il nuovo singolo di DJ Jad, Wlady e Shorty Shok: il ruolo (inedito) della showgirl
Sara Tommasi è una protagonista del videoclip Colpa del Sole, brano interpretato da DJ Jad, Wlady e Shorty Shok.
Sara Tommasi, showgirl e attrice, è la protagonista del videoclip di Colpa del Sole (Santor Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo di DJ Jad, Wlady e Shorty Shok. Il brano è già in rotazione su diverse emittenti radiofoniche e ora sta arrivando anche in versione video, con la conduttrice che ha già conquistato il mondo del pop italiano.
Il videoclip, patrocinato dal Comune di Cantù, è stato girato tra l’ex Chiesa di S. Ambrogio, Via Matteotti, Unico Axolute Comfort Cantù e il Collisseum Village. Nel brano c’è l’immagine di un’estate trasformata in una commedia sentimentale, con il Sole che rompe gli equilibri delle coppie e che rende il desiderio una deviazione inaspettata.
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Il significato del brano Colpa del Sole
Presentata in anteprima nazionale lo scorso 26 maggio presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della Notte dei Leoni (evento che unisce sport, intrattenimento e solidarietà per poter ricostruire il teatro del carcere minorile di Nisida e la Fondazione Santobono Pausillipon), la canzone Colpa del Sole è stata poi divulgata sulle piattaforme finendo anche in rotazione radiofonica.
Al centro del brano c’è sicuramente la leggerezza ma anche una buona quantità di sentimenti, propri di una stagione calda come l’estate e che sono oggi molto più imprevedibili rispetto a quelli del passato. Ad interpretare il brano DJ Jad, Wlady e Shorty Shok. Il primo ha fondato gli Articolo 31 e ha contribuito alla diffusione del rap in italiano salendo anche sul palco dell’Ariston nel 2023; il secondo è un Dj e producer multiplatino e il suo percorso unisce club culture, pop, dance e mainstream; il terzo è invece il fondatore dei Nibiru Studio e, nel corso degli anni, è stato autore, producer e vocal producer per molti volti noti della musica italiana.
La presenza di Sara Tommasi nel videoclip di Colpa del Sole
Attrice, showgirl e volto dello spettacolo, Sara Tommasi interpreta ora lo spirito di Colpa del Sole, raccontando musica, spettacolo e costume. La sua presenza nel video regala sicuramente un tocco in più all’intero progetto, aggiungendo così una dimensione di spettacolo e costume che dà sempre più forza al carattere pop di cui è fatto il brano.
Diretto da Domenico Raimondi, il videoclip vede la direzione di produzione di Daniele Atlante, con riprese video di Andrea Colletti, montaggio a cura di Daniele Atlante e Andrea Colletti, gestione social di Beatrice Folloni, styling curato da Monia Ventura di 8M Exclusive e troni ideati e prodotti da Gemelli Milano.
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