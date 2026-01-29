Sara Tommasi contro Falsissimo: “Gerry Scotti? Garbato e professionale. Fabrizio Corona mi lascia perplessa” Avevamo appuntamento con la showgirl per parlare del suo nuovo singolo. Le nuove rivelazioni di Falsissimo, però, hanno rivoluzionato la scaletta.

Da qualche anno Sara Tommasi incide brani che finiscono sulle piattaforme streaming e su Youtube (dove macinano numeri interessanti). L’idea era quella di parlare di questa sua nuova carriera che, in realtà, più che un lavoro vero e proprio è un divertissement. Poi però l’attualità ha fatto irruzione nella scaletta. Perché la showgirl nel 2004 è stata una Paperetta nella nona edizione di Paperissima condotta Gerry Scotti. Il presentatore è finito nel mirino di Fabrizio Corona che, nella nuova puntata del suo podcast/one-man show Falsissimo, si è concentrato sul rapporto di Scotti con Letterine di Passaparola, storico quiz del preserale di Canale 5: "Andavano a letto con lui, tutte", ha detto.

Sara Tommasi: "Gerry Scotti è sempre stato professionale"

Dal canto suo, il presentatore ha smentito lo scoop nel giro di poche ore dalle pagine del Corriere della sera: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze. Basterebbe sentire le dirette interessate, chiedere a loro e sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false", ha dichiarato. Sara Tommasi non è mai stata Letterina, ma trova quanto raccontato da Corona piuttosto strano: "Con Gerry Scotti ho lavorato tanto. Abbiamo anche fatto le televendite. Basandomi sulla mia esperienza, smentisco categoricamente. È sempre stato professionale", ha detto. La showgirl ha spiegato che il mondo dello spettacolo "non è tutto marcio". Anzi: "Antonio Ricci mi dava del lei e così faceva con tutte le mie colleghe", aggiunge. E su Corona, conosciuto all’epoca in cui era nella scuderia di Lele Mora: "Non abbiamo alcun rapporto".

Sara Tommasi: "Vorrei tornare in tv, ma un reality mi destabilizzerebbe"

L’intervista può riprendere tra musica e Sanremo, ricordi felici e momenti difficili, la malattia e la guarigione. E il futuro. Sara Tommasi si è sposata, vive tra Terni e Sharm el-Sheikh. Con il marito, Antonio Orso, vorrebbero adottare un bambino. E a lei non dispiacerebbe tornare in tv. Ma non con un reality: "Credo che mi destabilizzerebbe", ci dice mentre lei e il suo team cercano un distributore interessato a un docufilm sulla sua vita.

