Sara Tommasi inarrestabile, il successo musicale con Valeria Marini è solo l'inizio: l'attrice immersa nelle fragilità del crimine nel nuovo film per il cinema
Dopo videoclip, apparizioni televisive e nuovi progetti artistici, Sara Tommasi torna sul grande schermo entrando nel cast de "L'altra faccia della Magliana".
Negli anni il pubblico ha conosciuto Sara Tommasi attraverso numerose esperienze televisive che l’hanno resa uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. Dai primi passi come schedina a "Quelli che il Calcio" e "Paperissima Sprint" fino alla conduzione di programmi sulle reti Mediaset e Rai, la sua carriera ha attraversato mondi diversi dell’intrattenimento. Meno noto, forse, è il suo percorso nel cinema e nella fiction, dove ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova come attrice. Oggi, nel 2026, Sara Tommasi è pronta a scrivere un nuovo capitolo professionale grazie al ritorno sul grande schermo con un progetto che promette di far parlare di sé.
Sara Tommasi e il ritorno sul grande schermo
Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente intenso per Sara Tommasi. Negli ultimi mesi ha preso parte al videoclip "Divina" di Valeria Marini, ha partecipato al video musicale "Colpa del Sole" firmato da Dj Jad, Wlady e Shorty Shok e ha fatto una recente apparizione televisiva nel programma "Citofonare Rai2". A queste esperienze si aggiunge ora un importante ritorno al cinema. L’attrice è infatti entrata nel cast de "L’altra faccia della Magliana", nuovo crime-drama diretto da Claudio Di Napoli. Un progetto che segna il suo rientro in un settore che conosce già bene: in passato aveva infatti recitato in produzioni come "Ultimi della Classe" e partecipato al film "Tutto l’amore del mondo", condividendo il set con Enrico Montesano.
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Per Sara Tommasi si tratta di una nuova occasione per mostrare la propria versatilità artistica all’interno di una produzione che punta a raccontare una storia intensa e lontana dagli stereotipi del genere criminale.
"L’altra faccia della Magliana": il film che racconta il lato umano del crimine
Alla base del progetto c’è l’idea di Fabio De Angelis, ex dirigente della Polizia di Stato che, dopo una lunga carriera trascorsa a combattere la criminalità organizzata, ha deciso di trasferire la propria esperienza nel mondo del cinema. De Angelis ha scritto il soggetto e la sceneggiatura del film ispirandosi a situazioni e dinamiche osservate durante decenni di servizio. Non solo: interpreterà anche il protagonista della storia, un potente boss della Banda della Magliana impegnato in un complesso percorso di redenzione.
Le riprese prenderanno vita tra la Magliana, Ostia e l’area di Torre Flavia a Ladispoli, scenari che faranno da sfondo a una narrazione che vuole distinguersi da altri celebri racconti sul crimine organizzato. L’obiettivo dichiarato dagli autori non è quello di celebrare o mitizzare il male, ma mostrare le fragilità, i conflitti interiori e le contraddizioni umane che spesso si nascondono dietro le vicende della cronaca nera. Il progetto può contare su un cast ricco di nomi conosciuti dal grande pubblico. Accanto a Sara Tommasi ci saranno infatti Tony Sperandeo, Antonio Zequila, Riccardo Mandolini, Luca Riemma e Luciana Frazzetto, oltre a giovani interpreti al loro debutto come Alessio Montesi, Ilaria Morici e Niccolò Losi.
Il film è co-prodotto da Miami Production e Pasquale Cerroni-Fabio De Angelis Produzioni Cinematografiche. E proprio il co-produttore Pasquale Cerroni metterà a disposizione il suo elicottero per girare alcune scene del film.
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