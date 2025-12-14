Trova nel Magazine
'Sarà Sanremo', ospiti e scaletta ufficiale (con vincitore annunciato): cosa succede stasera

Dai giovani cantanti ai Big del Festival: tutti le anticipazioni della serata-evento in diretta da Sanremo stasera 14 dicembre su Rai 1

Domenica 14 dicembre si accendono i riflettori sul primo atto ufficiale in vista del Festival di Sanremo 2026: "Sarà Sanremo". Dal Teatro del Casinò di Sanremo, Carlo Conti e Gianluca Gazzoli guideranno il pubblico di Rai 1 tra anteprime esclusive, emozioni live e colpi di scena. Qui, tra giovani talenti in gara e tutti i Big pronti a svelare le loro canzoni, il pubblico potrà respirare per la prima volta l’atmosfera vera del Festival che verrà. Ecco cosa vedremo stasera.

Anticipazioni Sarà Sanremo: cos’è e cosa succede stasera

"Sarà Sanremo" non è solo una tappa televisiva: è il vero punto di svolta verso il Festival di Sanremo 2026. La finalissima di Sanremo Giovani metterà infatti in palio i due ultimi posti disponibili per la sezione Nuove Proposte del Festival più atteso dell’anno. Sei ragazzi e ragazze saliranno sul palco per dare il massimo, ma soltanto due di loro riusciranno a strappare il pass per l’Ariston.

A valutare le performance dei giovani finalisti sarà la Commissione musicale di "Sanremo Giovani", già protagonista nel corso delle selezioni: Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi. Al loro fianco, i "giurati dietro le quinte" Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, pronti a osservare da vicino ogni esibizione.

Sarà Sanremo: ospiti e scaletta di stasera 14 dicembre

La serata sarà un vero carosello di stelle e di musica. Tutti e 30 i big della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 saranno presenti, pronti a salire sul palco per presentare al pubblico il titolo (e il significato) delle loro canzoni. Un momento imperdibile per capire quali saranno le atmosfere e i trend musicali della kermesse di febbraio.

Tra duetti, esibizioni e siparietti, aspettati un mix di glamour e colpi di scena che solo un appuntamento così può regalare.

Ecco i finalisti che si esibiranno stasera a Sarà Sanremo per i due posti delle Nuove Proposte:

Chi sono i favoriti della serata

Secondo le quote e gli esperti del settore, tra i giovani aspiranti protagonisti ci sono due nomi che spiccano su tutti: Nicolò Filippucci – ex volto noto di "Amici", giudicato un finalista praticamente scontato dai bookmaker (quota 1,25) e Angelica Bove (quota 1,8). Alle loro spalle l’altra ex Amici Senza Cri (data a 2,00), poi Antonia (2,50) e infine Seltsam e Welo, appaiati a 6,00, pronti a giocarsi il tutto per tutto nel ruolo di outsider.

Orario e diretta streaming

La serata di "Sarà Sanremo" è programmata per domenica 14 dicembre, con inizio alle 21:30 e trasmissione su Rai 1 in prima serata. Potrai inoltre seguirla in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

