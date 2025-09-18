Sarah Felberbaum rompe gli schemi in questa serie Tv su Netflix: la storia che nessuno osa raccontare
Sarah Felberbaum è un ciclone che scuote Netflix: arriva una storia che rompe schemi, tra tensione, passione, provocazioni e colpi di scena che vi stupiranno.
Su Netflix è disponibile una serie italiana, diretta da Letizia Lamartire, (premiata per La legge di Lidia Poët), che unisce ironia e riflessione sociale per raccontare le sfide dell’uomo contemporaneo. La protagonista Sarah Felberbaum (nota per Il giovane Montalbano e Una grande famiglia), la quale interpreta un personaggio complesso e magnetico. Questa serie esplora le trasformazioni dei ruoli maschili nella società moderna, alternando colpi di scena, situazioni imprevedibili e momenti divertenti che faranno anche riflettere. Nei prossimi paragrafi capirete di cosa stiamo parlando, quindi, proseguite la lettura.
Maschi Veri, la serie che parla di mascolinità con toni leggeri
Stiamo parlando di Maschi Veri, la serie italiana che affronta con ironia e leggerezza la crisi della mascolinità contemporanea. Diretta da Letizia Lamartire e Matteo Oleotto, e con un cast che include Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti e Sarah Felberbaum, affronta le vicende di quattro amici quarantenni, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, alle prese con crisi personali e sociali che mettono in discussione i vecchi modelli di mascolinità. Mattia, guida turistica separata, deve gestire la figlia e gli appuntamenti online; Massimo, dirigente licenziato per atteggiamenti sessisti, cerca un nuovo lavoro mentre la compagnia Daniela intraprende la carriera di influencer; Riccardo, ristoratore infedele, scopre che la fidanzata desidera una relazione aperta; Luigi affronta le proprie insicurezze in crisi con la moglie.
La serie, quindi, affronta con leggerezza e delicatezza la mascolinità tossica e le dinamiche di genere. Emergono le fragilità, le insicurezze e le aspettative che gravano sugli uomini, invitando a una riflessione sulla necessità di una mascolinità più consapevole e rispettosa. Sarah Felberbaum interpreta Ilenia, avvocatessa divorzista, che propone a Riccardo di aprire la loro relazione, stimolando riflessioni su desiderio, libertà e sincerità nei rapporti di coppia. I protagonisti e le loro sfide mostrano quanto i vecchi schemi siano ormai obsoleti e dannosi, evidenziando l’importanza di una mascolinità più empatica e consapevole.
Curiosità e dove vedere la serie in streaming
Le riprese di Maschi Veri si sono svolte principalmente a Roma, con scenari come il Fontanone del Gianicolo, il Parco Archeologico dell’Appia Antica e Trastevere, oltre a luoghi come il circolo sportivo Ondina Generali e il ristorante "Gregorio Venite in Pace". Alcune scene sono state girate anche a Lecce e negli studi di Lamezia Terme. Visto il successo, Netflix ha confermato la seconda stagione, che vedrà il ritorno del cast e della regia. La serie è in streaming sulla piattaforma Netflix.
