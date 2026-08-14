Sara Curtis e Thomas Ceccon, le gare di oggi 14 agosto agli Europei gratis in TV: orario, dove vederli in diretta e streaming
Thomas Ceccon torna in vasca oggi, 14 agosto, e va a caccia dell’oro nei 50 dorso. In gara anche Sara Curtis nei 50 stile libero. Tutto il programma e gli orari degli Europei 2026.
La quinta giornata degli Europei di nuoto di Parigi propone un altro programma ricchissimo per l’Italia. Dopo le emozioni del doppio record mondiale di Sara Curtis nei 50 dorso, oggi 14 agosto la campionessa azzurra torna in vasca per una nuova sfida, stavolta nei 50 stile libero. Ma la serata offrirà anche tre appuntamenti particolarmente attesi: Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero, Thomas Ceccon nei 50 dorso e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Ecco il programma e la guida completa per seguire gli azzurri in diretta Tv.
Sara Curtis oggi, dove vedere i 50 stile libero in TV e streaming: gli Europei di nuoto su Rai e Sky
Dopo l’oro europeo e i due record del mondo nei 50 dorso, Sara Curtis riparte dalla sua gara di punta. L’azzurra sarà impegnata nelle batterie dei 50 stile libero alle 9:30, insieme a Elena Capretta, Silvia Di Pietro ed Emma Virginia Menicucci. L’obiettivo è conquistare subito un posto nella semifinale serale: il turno decisivo è previsto alle 19:18. L’eventuale finale è invece in programma sabato 15 agosto alle 18:37.
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- Batteria: 9:30
- Eventuale semifinale: 19:18
- Eventuale finale: sabato 15 agosto, 18:37
- TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
- Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
Thomas Ceccon, finale dei 50 dorso: orario e dove vederla
Dopo il bronzo conquistato nei 200 dorso, Thomas Ceccon torna a caccia di una medaglia nella distanza più breve del dorso. L’azzurro sarà protagonista della finale dei 50 metri dorso alle 19:54, in una gara che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della serata italiana e che vede l’italiano tra i favorito alla vittoria dell’oro.
- Finale 50 m dorso: 19:54
- TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
- Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
Europei di nuoto 2026, il programma completo di oggi 14 agosto 2026
La giornata comincia alle 9:30 con le batterie, dove saranno numerosi gli azzurri impegnati. Oltre a Curtis, nei 50 rana scenderanno in acqua Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti. Nei 200 farfalla spazio a Federico Burdisso, Andrea Camozzi e Alberto Razzetti, mentre nei 200 misti donne gareggeranno Chiara Della Corte, Anita Gastaldi e Anna Pirovano. Chiuderanno la mattinata gli azzurri del 1500 stile libero, Luca De Tullio, Matteo Diodato e Gregorio Paltrinieri.
In serata l’Italia avrà subito Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero alle 18:36. Poi arriveranno le semifinali con diversi azzurri, prima delle due grandi finali di Ceccon nei 50 dorso e Simona Quadarella nei 1500 stile libero, quest’ultima in programma alle 19:59 e tra le papabili più accreditate alla vittoria. La giornata si chiuderà con la 4×100 stile libero mista alle 20:19 a cui potrebbe prendere parte anche Sara Curtis, se l’Italia dovesse strappare la qualificazione in mattinata.
Sessione mattutina – batterie
- 9:30 – 50 stile libero donne: Sara Curtis e altre azzurre
- 9:44 – 50 rana uomini: Cerasuolo, Martinenghi, Viberti
- 10:01 – 100 dorso donne
- 10:18 – 200 farfalla uomini: Burdisso, Camozzi, Razzetti
- 10:34 – 200 misti donne
- 10:47 – 4×100 stile libero mista: Italia
- 11:00 – 1500 stile libero uomini: De Tullio, Diodato, Paltrinieri
Sessione serale – semifinali e finali
- 18:30 – finale 100 farfalla donne
- 18:36 – finale 200 stile libero uomini: Carlos D’Ambrosio
- 18:43 – finale 200 rana donne
- 18:59 – semifinale 50 rana uomini
- 19:18 – semifinale 50 stile libero donne: Sara Curtis
- 19:27 – semifinale 200 farfalla uomini
- 19:54 – finale 50 dorso uomini: Thomas Ceccon
- 19:59 – finale 1500 stile libero donne: Simona Quadarella
- 20:19 – finale 4×100 stile libero mista: Italia
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