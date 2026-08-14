Sara Curtis e Thomas Ceccon, le gare di oggi 14 agosto agli Europei gratis in TV: orario, dove vederli in diretta e streaming Thomas Ceccon torna in vasca oggi, 14 agosto, e va a caccia dell’oro nei 50 dorso. In gara anche Sara Curtis nei 50 stile libero. Tutto il programma e gli orari degli Europei 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Raiplay; Ipa

CONDIVIDI

La quinta giornata degli Europei di nuoto di Parigi propone un altro programma ricchissimo per l’Italia. Dopo le emozioni del doppio record mondiale di Sara Curtis nei 50 dorso, oggi 14 agosto la campionessa azzurra torna in vasca per una nuova sfida, stavolta nei 50 stile libero. Ma la serata offrirà anche tre appuntamenti particolarmente attesi: Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero, Thomas Ceccon nei 50 dorso e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Ecco il programma e la guida completa per seguire gli azzurri in diretta Tv.

Sara Curtis oggi, dove vedere i 50 stile libero in TV e streaming: gli Europei di nuoto su Rai e Sky

Dopo l’oro europeo e i due record del mondo nei 50 dorso, Sara Curtis riparte dalla sua gara di punta. L’azzurra sarà impegnata nelle batterie dei 50 stile libero alle 9:30, insieme a Elena Capretta, Silvia Di Pietro ed Emma Virginia Menicucci. L’obiettivo è conquistare subito un posto nella semifinale serale: il turno decisivo è previsto alle 19:18. L’eventuale finale è invece in programma sabato 15 agosto alle 18:37.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Batteria: 9:30

9:30 Eventuale semifinale: 19:18

19:18 Eventuale finale: sabato 15 agosto, 18:37

sabato 15 agosto, 18:37 TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Thomas Ceccon, finale dei 50 dorso: orario e dove vederla

Dopo il bronzo conquistato nei 200 dorso, Thomas Ceccon torna a caccia di una medaglia nella distanza più breve del dorso. L’azzurro sarà protagonista della finale dei 50 metri dorso alle 19:54, in una gara che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della serata italiana e che vede l’italiano tra i favorito alla vittoria dell’oro.

Finale 50 m dorso: 19:54

19:54 TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Europei di nuoto 2026, il programma completo di oggi 14 agosto 2026

La giornata comincia alle 9:30 con le batterie, dove saranno numerosi gli azzurri impegnati. Oltre a Curtis, nei 50 rana scenderanno in acqua Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti. Nei 200 farfalla spazio a Federico Burdisso, Andrea Camozzi e Alberto Razzetti, mentre nei 200 misti donne gareggeranno Chiara Della Corte, Anita Gastaldi e Anna Pirovano. Chiuderanno la mattinata gli azzurri del 1500 stile libero, Luca De Tullio, Matteo Diodato e Gregorio Paltrinieri.

In serata l’Italia avrà subito Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero alle 18:36. Poi arriveranno le semifinali con diversi azzurri, prima delle due grandi finali di Ceccon nei 50 dorso e Simona Quadarella nei 1500 stile libero, quest’ultima in programma alle 19:59 e tra le papabili più accreditate alla vittoria. La giornata si chiuderà con la 4×100 stile libero mista alle 20:19 a cui potrebbe prendere parte anche Sara Curtis, se l’Italia dovesse strappare la qualificazione in mattinata.

Sessione mattutina – batterie

9:30 – 50 stile libero donne: Sara Curtis e altre azzurre

– 50 stile libero donne: Sara Curtis e altre azzurre 9:44 – 50 rana uomini: Cerasuolo, Martinenghi, Viberti

– 50 rana uomini: Cerasuolo, Martinenghi, Viberti 10:01 – 100 dorso donne

– 100 dorso donne 10:18 – 200 farfalla uomini: Burdisso, Camozzi, Razzetti

– 200 farfalla uomini: Burdisso, Camozzi, Razzetti 10:34 – 200 misti donne

– 200 misti donne 10:47 – 4×100 stile libero mista: Italia

– 4×100 stile libero mista: Italia 11:00 – 1500 stile libero uomini: De Tullio, Diodato, Paltrinieri

Sessione serale – semifinali e finali

18:30 – finale 100 farfalla donne

– finale 100 farfalla donne 18:36 – finale 200 stile libero uomini: Carlos D’Ambrosio

– finale 200 stile libero uomini: 18:43 – finale 200 rana donne

– finale 200 rana donne 18:59 – semifinale 50 rana uomini

– semifinale 50 rana uomini 19:18 – semifinale 50 stile libero donne: Sara Curtis

– semifinale 50 stile libero donne: 19:27 – semifinale 200 farfalla uomini

– semifinale 200 farfalla uomini 19:54 – finale 50 dorso uomini: Thomas Ceccon

– finale 50 dorso uomini: 19:59 – finale 1500 stile libero donne: Simona Quadarella

– finale 1500 stile libero donne: 20:19 – finale 4×100 stile libero mista: Italia

Potrebbe interessarti anche