Sara Curtis, oggi la finale dei 50 dorso Europei gratis in TV: orario, dove vederla in diretta e streaming Sara Curtis oggi 13 agosto torna in vasca dopo il record mondiale e punta all'oro: tutto il programma e gli orari degli azzurri agli Europei di Parigi 2026.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Sara Curtis torna in vasca oggi, giovedì 13 agosto, per giocarsi il titolo europeo dei 50 metri dorso. La 19enne azzurra arriva alla finale degli Europei di Parigi con il morale alle stelle dopo l’impresa firmata ieri: in semifinale ha nuotato in 26"63, nuovo record del mondo, cancellando il precedente primato di Kaylee McKeown. Curtis partirà dalla corsia 4, con il miglior tempo del lotto, ed è inevitabilmente la grande favorita per la medaglia d’oro. La finale è in programma alle 18:36.

Sara Curtis oggi, dove vedere la finale dei 50 dorso in TV e streaming: gli Europei di nuoto su Rai e Sky

La finale dei 50 dorso femminili sarà trasmessa gratis e in chiaro su Rai 2 HD. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max per gli abbonati. Per chi preferisce seguire la gara online, la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orario della finale: 18:36

18:36 Diretta TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max

Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Europei di nuoto 2026, il programma completo di oggi 13 agosto 2026

La quarta giornata del nuoto in vasca a Parigi comincia alle 9:30 con le batterie e prosegue dalle 18:30 con semifinali e finali. L’attenzione è ancora una volta alta sugli azzurri, con 19 italiani in gara nelle diverse prove della giornata che saranno trasmesse in diretta su Rai2 e Sky Sport. Tra i principali protagonisti ci sarà Thomas Ceccon, che torna in vasca nei 50 dorso (poche ore dopo il bronzo conquistato nei 200 dorso) per conquistare un’altra medaglia, insieme a Daniele Del Signore, Michele Lamberti e Francesco Lazzari. Nei 200 stile libero spazio a Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio e Alessandro Ragaini. Nei 1500 stile libero donne ci sono Simona Quadarella e Ginevra Taddeucci, mentre nei 200 rana Lisa Angiolini e Anna Pirovano. In serata riflettori, oltre a Sara Curtis, attesa anche per Christian Mantegazza, in finale nei 200 rana, dove l’azzurro è accreditato da molti per una medaglia. La giornata finirà con la 4×100 stile libero maschile, impegnata in finale alle 19:45

Sessione mattutina – batterie

9:30 – 200 stile libero uomini

10:04 – 100 farfalla donne

10:19 – 50 dorso uomini

10:40 – 200 rana donne

10:54 – 4×100 stile libero uomini

11:07 – 1500 stile libero donne

Sessione serale – semifinali e finali

18:30 – finale 100 farfalla uomini

18:36 – finale 50 dorso donne, Sara Curtis

18:41 – semifinale 200 stile libero uomini

18:51 – semifinale 100 farfalla donne

19:00 – semifinale 50 dorso uomini

19:07 – semifinale 200 rana donne

19:29 – finale 200 rana uomini

19:36 – finale 200 stile libero donne

19:43 – finale 4×100 stile libero uomini

Potrebbe interessarti anche