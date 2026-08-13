Sara Curtis, oggi la finale dei 50 dorso Europei gratis in TV: orario, dove vederla in diretta e streaming
Sara Curtis oggi 13 agosto torna in vasca dopo il record mondiale e punta all'oro: tutto il programma e gli orari degli azzurri agli Europei di Parigi 2026.
Sara Curtis torna in vasca oggi, giovedì 13 agosto, per giocarsi il titolo europeo dei 50 metri dorso. La 19enne azzurra arriva alla finale degli Europei di Parigi con il morale alle stelle dopo l’impresa firmata ieri: in semifinale ha nuotato in 26"63, nuovo record del mondo, cancellando il precedente primato di Kaylee McKeown. Curtis partirà dalla corsia 4, con il miglior tempo del lotto, ed è inevitabilmente la grande favorita per la medaglia d’oro. La finale è in programma alle 18:36.
Sara Curtis oggi, dove vedere la finale dei 50 dorso in TV e streaming: gli Europei di nuoto su Rai e Sky
La finale dei 50 dorso femminili sarà trasmessa gratis e in chiaro su Rai 2 HD. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max per gli abbonati. Per chi preferisce seguire la gara online, la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.
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- Orario della finale: 18:36
- Diretta TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max
- Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
Europei di nuoto 2026, il programma completo di oggi 13 agosto 2026
La quarta giornata del nuoto in vasca a Parigi comincia alle 9:30 con le batterie e prosegue dalle 18:30 con semifinali e finali. L’attenzione è ancora una volta alta sugli azzurri, con 19 italiani in gara nelle diverse prove della giornata che saranno trasmesse in diretta su Rai2 e Sky Sport. Tra i principali protagonisti ci sarà Thomas Ceccon, che torna in vasca nei 50 dorso (poche ore dopo il bronzo conquistato nei 200 dorso) per conquistare un’altra medaglia, insieme a Daniele Del Signore, Michele Lamberti e Francesco Lazzari. Nei 200 stile libero spazio a Jacopo Barbotti, Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio e Alessandro Ragaini. Nei 1500 stile libero donne ci sono Simona Quadarella e Ginevra Taddeucci, mentre nei 200 rana Lisa Angiolini e Anna Pirovano. In serata riflettori, oltre a Sara Curtis, attesa anche per Christian Mantegazza, in finale nei 200 rana, dove l’azzurro è accreditato da molti per una medaglia. La giornata finirà con la 4×100 stile libero maschile, impegnata in finale alle 19:45
Sessione mattutina – batterie
- 9:30 – 200 stile libero uomini
- 10:04 – 100 farfalla donne
- 10:19 – 50 dorso uomini
- 10:40 – 200 rana donne
- 10:54 – 4×100 stile libero uomini
- 11:07 – 1500 stile libero donne
Sessione serale – semifinali e finali
- 18:30 – finale 100 farfalla uomini
- 18:36 – finale 50 dorso donne, Sara Curtis
- 18:41 – semifinale 200 stile libero uomini
- 18:51 – semifinale 100 farfalla donne
- 19:00 – semifinale 50 dorso uomini
- 19:07 – semifinale 200 rana donne
- 19:29 – finale 200 rana uomini
- 19:36 – finale 200 stile libero donne
- 19:43 – finale 4×100 stile libero uomini
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