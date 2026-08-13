Sara Curtis, chi è il fidanzato Andrea Pusceddu: la dedica da brividi dopo il record, la scelta dell’America e i sacrifici 'nascosti' Dopo il record mondiale nei 50 dorso agli Europei di Parigi, il fidanzato le dedica parole emozionanti: il loro amore, la scelta dell’America e i sacrifici dietro il successo di Sara Curtis.

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Sara Curtis ha appena scritto una pagina importante del nuoto italiano. Agli Europei di Parigi, la 19enne azzurra ha firmato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso, fermando il cronometro in 26"63 e migliorando il precedente primato. Un risultato che conferma la crescita rapidissima della giovane piemontese, già protagonista di diversi record nazionali e considerata da tutto l’erede designata della ‘Divina’ Federica Pellegrini.

La sua storia, però, non riguarda soltanto le vasche e i cronometri. Accanto a lei, anche lontano dalle gare, c’è Andrea Pusceddu, il fidanzato che condivide con lei la passione per il nuoto. Ed è proprio Andrea, dopo il record mondiale, ad averle dedicato un lungo messaggio sui social. Una dedica da brividi che ripercorre i sacrifici della campionessa e soprattutto la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti per allenarsi e studiare.

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Sara Curtis, Il record mondiale e la dedica del fidanzato Andrea

Il 26"63 ottenuto da Curtis rappresenta il punto più alto, almeno per ora, di un percorso cominciato da giovanissima. Il record è arrivato dopo una serie di risultati che l’hanno portata rapidamente ai vertici del nuoto internazionale. Nel 2025 aveva già battuto il record italiano dei 100 stile libero appartenuto a Federica Pellegrini, oltre ad aver migliorato più volte il primato nei 50 stile libero. Nel 2026 la crescita è proseguita fino al nuovo record mondiale nei 50 dorso.

Dopo la gara, intervistata dalla Rai, Sara Curtis non ha nascosto la propria incredulità davanti a un risultato che fino a poco prima sembrava difficile da immaginare: "È una follia, non so cosa dire. È il sogno di tutta una vita. Sono arrivata e mi sono detta: "Non mi interessa, faccio una cavolo di subacquea e ci provo". Sapevo di averlo nelle gambe, anche se non mi sembra ancora vero!. Domani c’è la finale, vedremo. Non so cosa dire".

Dopo la gara, il fidanzato Andrea ha voluto dedicare a Sara un post da brividi, ricordando sui social proprio il percorso che il pubblico vede meno:

"Amore, oggi hai scritto il tuo nome nella storia, ma dietro a questo record c’è molto più di un tempo sul tabellone. Solo chi ti sta davvero accanto sa quanto lo hai cercato, quanto lo hai desiderato e quanta strada hai fatto per arrivare fin qui. So i sacrifici, i giorni difficili, le rinunce e soprattutto il coraggio che hai avuto – quando, un anno fa, hai scelto di lasciare casa e andare ad allenarti in Virginia, lontana da tutto ciò che ti era familiare, per inseguire un sogno che forse sembrava troppo grande. Ed è proprio per questo oggi sono ancora più orgoglioso di te, non solo perché sei diventata primatista mondiale, ma per tutto quello che hai fatto, giorno dopo giorno, per arrivare a meritarti questo momento. Oggi il mondo vede il tuo record, io vedo tutto quello che c’è stato prima, ti amo. Il tuo Andrea". Visualizza questo post su Instagram

Andrea Pusceddu, chi è il fidanzato di Sara Curtis e perché è famoso

Andrea Pusceddu è anche lui un nuotatore, specialista del delfino e di un anno più grande di Sara. Anche per questo il loro rapporto nasce e cresce all’interno di un mondo che entrambi conoscono bene: allenamenti quotidiani, trasferte, gare e la pressione che accompagna chi prova a raggiungere il livello più alto. Pusceddu è considerato a sua volta una giovane promessa del nuoto italiano.

Sara e Andrea hanno scelto di mantenere la loro relazione abbastanza lontana dal gossip. Sui social, però, qualche immagine racconta il loro legame: tra gli scatti più romantici condivisi dalla coppia ci sono anche fotografie insieme al mare, compresa una gallery ambientata al Faro di Calamosca. Una relazione quindi vissuta con discrezione, ma senza nascondersi.

Sara Curtis, la vita privata oltre il nuoto e la vita negli USA

Per Sara, del resto, il nuoto occupa una parte enorme della quotidianità. Nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, da padre italiano e madre di origine nigeriana, è cresciuta in una famiglia molto legata allo sport: il padre Vincenzo ha praticato ciclismo a livello dilettantistico, mentre la madre Helen ha praticato atletica. Sara è entrata in piscina da piccolissima e ha iniziato a gareggiare già a sei anni. La svolta più importante è arrivata nel 2025, quando ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare Psicologia e allenarsi all’Università della Virginia, lasciando la famiglia e le proprie abitudini per confrontarsi con un ambiente sportivo di altissimo livello. Una scelta che ha richiesto anche un certo distacco dalla sua vita di sempre. Fuori dalla piscina, però, Curtis continua a coltivare passioni e abitudini lontane dall’immagine dell’atleta concentrata soltanto sul cronometro. La velocista azzurra ama leggere, ascoltare musica e trascorrere tempo con la famiglia e gli amici. Nel corso di una recente intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan ha svelato di essere legata alla cucina piemontese, ama la carne di fassona e, quando può, si mette anche ai fornelli. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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