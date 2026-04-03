Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sapore di te, torna la sfida tra dive con Serena Autieri e Nancy Brilli

Una commedia romantica e nostalgica di Carlo Vanzina ambientata sulle spiagge di Forte dei Marmi. Tutti i segreti sul film estivo con una sfilata di star.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna in TV Sapore di te, che ci racconta diverse storie che si intrecciano sotto il sole dell’estate: due amici universitari si innamorano della stessa ragazza, una giovane studentessa si lascia travolgere da una passione intensa, e un onorevole napoletano finisce per invaghirsi di una soubrette desiderosa di celebrità. Sullo sfondo ci sono flirt, gelosie e sogni spensierati che riflettono il gusto, la musica e l’atmosfera di quegli anni. Il cast è corale e comprende volti noti del cinema italiano come Serena Autieri nel ruolo di Susy Acampora, giovane donna che vuole sfondare nello spettacolo, e Nancy Brilli come Elena Proietti, donna sposata con un imprenditore che incontra proprio la sognatrice Susy. insieme a Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Giorgio Pasotti e altri interpreti che danno vita a una commedia leggera e piena di clima estivo.
Sapore di te va in onda oggi stesso, alle 21.00 su Cine 34.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Miriam Leone

Miriam Leone, stasera in TV il film che l’ha consacrata: interpreta un personaggio leggendario (e super-sexy)

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 3 aprile 2026: dai supe...
Motorvalley - Luca Argentero

I migliori giorni, disavventure e tradimenti nella commedia con Luca Argentero e Claudia Gerini

Una commedia a episodi che racconta vizi, ipocrisie e contraddizioni dell’Italia con...
Tre sorelle

Tre sorelle, Chiara Francini e Rocio Munoz Morales uniscono le forze in una commedia sulla sorellanza

Una commedia italiana tutta al femminile dal cast esplosivo: con Chiara Francini, Se...
Raoul Bova

Piccolo grande amore, torna in tv il film che ha consacrato Raoul Bova come sex symbol: tutti i retroscena

Una favola romantica anni ’90 che ha lanciato Raoul Bova come uno dei volti più amat...
Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi

Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, va in onda Troppo Napoletano con l'attrice parte...
Stucky, Giuseppe Battiston protagonista della serie in streaming su RaiPlay

Giuseppe Battiston non ha rivali (o quasi): l'attore che non teme le sfide

Dalle commedie cult ai drammi più recenti: i film che raccontano il talento di Giuse...
Russel Crowe

Russell Crowe, stasera in tv gratis il suo vero cult (altro che Il Gladiatore): un film davvero imperdibile

Dal cult E.T. su Sky Cinema Family all’azione di John Wick 4 su Sky Cinema Action, p...
Pasqua con Pierfrancesco Favino, protagonista in Il Maestro su NOW

Pasqua con Pierfrancesco Favino: da oggi è possibile vedere il suo ultimo film su NOW

Dopo il successo a Venezia, la commedia agrodolce diretta da Andrea Di Stefano debut...
Gli sconvolgimenti imprevedibili dell'Ora Legale: cosa succede a Ficarra e Picone

Gli sconvolgimenti imprevedibili dell'Ora Legale: cosa succede a Ficarra e Picone

Stasera, lunedì 30 marzo 2026, L'Ora Legale con il duo comico siciliano mette in sce...

Mulino Caputo

Pasqua senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Ayca Aysin Turan

Ayca Aysin Turan
Raul Temptation Island

Raul Dumitras
Lucia Ilardo

Lucia Ilardo
Nicolò Brigante

Nicolò Brigante

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963