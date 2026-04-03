Sapore di te, torna la sfida tra dive con Serena Autieri e Nancy Brilli
Una commedia romantica e nostalgica di Carlo Vanzina ambientata sulle spiagge di Forte dei Marmi. Tutti i segreti sul film estivo con una sfilata di star.
Torna in TV Sapore di te, che ci racconta diverse storie che si intrecciano sotto il sole dell’estate: due amici universitari si innamorano della stessa ragazza, una giovane studentessa si lascia travolgere da una passione intensa, e un onorevole napoletano finisce per invaghirsi di una soubrette desiderosa di celebrità. Sullo sfondo ci sono flirt, gelosie e sogni spensierati che riflettono il gusto, la musica e l’atmosfera di quegli anni. Il cast è corale e comprende volti noti del cinema italiano come Serena Autieri nel ruolo di Susy Acampora, giovane donna che vuole sfondare nello spettacolo, e Nancy Brilli come Elena Proietti, donna sposata con un imprenditore che incontra proprio la sognatrice Susy. insieme a Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Martina Stella, Giorgio Pasotti e altri interpreti che danno vita a una commedia leggera e piena di clima estivo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Sapore di te va in onda oggi stesso, alle 21.00 su Cine 34.
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