Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

'Sanremo Top' torna su Rai 1 dopo 24 anni: Conti e Frassica rendono omaggio all'idea di Baudo

Nato originariamente negli Anni ’90, il programma ci farà scoprire il lato più pop del Festival, analizzando il successo delle canzone e delle vendite.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo 24 anni di assenza dai palinsesti televisivi, Sanremo Top torna in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali sabato 7 e sabato 14 marzo 2026, ripescando dal passato una delle idee più amate legate al Festival della Canzone Italiana. Nato originariamente negli Anni ’90 — con prime edizioni datate 1994–1998 e una parentesi nel 2002 — Sanremo Top fu un programma parallelo alla kermesse di Sanremo che rivisitava i brani più amati dei Big, analizzandone il successo nelle vendite e nelle preferenze del pubblico.

L’idea originale del format è da attribuire a Pippo Baudo, e la nuova edizione si ispira proprio a quel concept: un’occasione per guardare oltre la competizione classica, contando musica, streaming e impatto mediatico delle canzoni. Secondo quanto annunciato da Carlo Conti — Sanremo Top rappresenta "un omaggio a Pippo e al modo in cui raccontava la musica italiana". A guidare la settima stagione del programma, infine, ci sarà anche Nino Frassica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Se volete scoprire tutto sulle due serate evento, trovate i dettagli nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti

Sanremo Top, Carlo Conti ufficializza la 'coda' del Festival: primo promo e telefonata a Nino Frassica

Il Festival del 2026 si allunga e Carlo Conti annuncia il ritorno di Sanremo Top, sh...
Katia Ricciarelli

Sanremo 2026, Conti dimentica Katia Ricciarelli e lei si arrabbia: "I miei 18 anni con Pippo Baudo non contano?"

Il celebre soprano rompe il silenzio sul mancato invito all’Ariston nell’edizione de...
Checco Zalone e Pippo Baudo

Non solo Sanremo, anche Checco Zalone deve tutto a Pippo Baudo: "Lo porto nel cuore", come gli ha cambiato la vita

Il comico italiano dei record ha raccontato di quando il conduttore, dopo l'esperien...
sanremo top anticipazioni scaletta 7 marzo 2026

Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta stasera

Dopo il successo di Sanremo 2026, Carlo Conti conduce due serate speciali di Sanremo...
Sanremo 2026 - Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti va da Mattarella e ufficializza l’addio nel 2027: “Va bene così”. Poi svela l’omaggio a Pippo Baudo

Per la prima volta nella storia, il presidente della Repubblica ha aperto le porte d...
Sanremo 2026, Conti soffia Ubaldo Pantani a Fazio per la terza serata

Sanremo 2026, Conti soffia Ubaldo Pantani a Fazio per la terza serata: "Accetto con piacere"

Il direttore artistico della kermesse ha sorpreso tutti invitando il comico in diret...
Nino Frassica vita privata moglie figli

Nino Frassica, cosa fa oggi: l'ex moglie, il nuovo amore e il dramma sfiorato sul set di Don Matteo

Nino Frassica è il co-conduttore della finale del Festival 2026: ecco la sua vita pr...
Sanremo 2026 - Carlo Conti

Carlo Conti e Laura Pausini aprono Sanremo 2026 con gli occhi lucidi: "Sarà un Festival baudiano"

Al via la prima conferenza stampa a poco più di un giorno dall’attesissimo debutto d...
Storie di donne al bivio valeria marini uomini amore

Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: “Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vado”

La showgirl ha raccontato di non avere digerito la battuta del comico sulle sue labb...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

L'attore Nino Frassica

Nino Frassica
Massimo Caputi

Massimo Caputi
Michele Zarrillo

Michele Zarrillo
Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963