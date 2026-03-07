'Sanremo Top' torna su Rai 1 dopo 24 anni: Conti e Frassica rendono omaggio all'idea di Baudo
Nato originariamente negli Anni ’90, il programma ci farà scoprire il lato più pop del Festival, analizzando il successo delle canzone e delle vendite.
Dopo 24 anni di assenza dai palinsesti televisivi, Sanremo Top torna in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali sabato 7 e sabato 14 marzo 2026, ripescando dal passato una delle idee più amate legate al Festival della Canzone Italiana. Nato originariamente negli Anni ’90 — con prime edizioni datate 1994–1998 e una parentesi nel 2002 — Sanremo Top fu un programma parallelo alla kermesse di Sanremo che rivisitava i brani più amati dei Big, analizzandone il successo nelle vendite e nelle preferenze del pubblico.
L’idea originale del format è da attribuire a Pippo Baudo, e la nuova edizione si ispira proprio a quel concept: un’occasione per guardare oltre la competizione classica, contando musica, streaming e impatto mediatico delle canzoni. Secondo quanto annunciato da Carlo Conti — Sanremo Top rappresenta "un omaggio a Pippo e al modo in cui raccontava la musica italiana". A guidare la settima stagione del programma, infine, ci sarà anche Nino Frassica.
