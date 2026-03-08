Sanremo Top, le pagelle: Carlo Conti dimentica le pressioni (6), Sal Da Vinci 'innamorato' (8), ma la prima serata è sprecata (4) Nella puntata del 7 marzo di Sanremo Top, tante emozioni con Ditonellapiaga e Sal Da Vinci, ma avevamo davvero bisogno di questo programma? Le pagelle

A 24 anni di distanza dall’ultima edizione, torna sul piccolo schermo Sanremo Top, questa volta condotto da Carlo Conti sabato 7 marzo 2026, sempre in prima serata su Rai Uno. Durante la prima delle due puntate, scoppiano polemiche sul fisico asciutto di Arisa, un dimagrimento visto sui social come "non sano" e sulla scelta di mostrare la top 20 della classifica FIMI a inizio serata: "‘A Sanremo è importante la musica, non le posizioni, non i numeri’ ma schiaffiamo in faccia al cantante prima di esibirsi quanto sta vendendo…che tristezza", oppure: "Sarò strana io, ma trovo davvero brutto far vedere la posizione FIMI prima di farli cantare…ma che senso ha?", si legge tra i commenti su "X". Insomma, una serata partita col botto e conclusa con la cantante delle Bambole di Pezza che mostra il tatuaggio della faccia di Carlo Conti fatto sul proprio braccio. Possiamo dire che è una donna di parola: aveva detto che lo avrebbe fatto ed eccolo qui. Ma è inutile perdersi in chiacchiere: ecco le pagelle (personalissime) della prima puntata del 7 marzo 2026 di Sanremo Top.

Sanremo Top, puntata 7 marzo 2026: le pagelle

Ditonellapiaga e il mistero dietro al suo nome (svelato), voto 9. Più la guardiamo negli occhi e più sentiamo che in lei c’è lo spirito di una guerriera, una di quelle persone che non si arrende mai, nemmeno quando le vengono sbattute le porte in faccia a causa del soprannome scelto da artista. Un nome che racchiude in sé la sua musica provocatoria e irriverente, ma che allo stesso tempo è diventato un limite. Ma ora, finalmente, ha un portone spalancato davanti a lei: "La mia partecipazione a Sanremo mi fa credere che c’è un tempo per tutti, basta aspettare e continuare a essere fiduciosi e credere nelle proprie idee sempre. Non bisogna cambiare per inseguire il successo, perché tanto non porta a nulla". È pure saggia la vera stella di questo Sanremo 2026, arrivata terza nella classifica finale, e lo è a modo suo, con parole un po’ banali ma che indicano una certa maturità di pensiero e tanta forza.

Sal Da Vinci tradisce il Napoli (ma non è come sembra), voto 8. Quando una persona ti pone davanti a una scelta difficile, non è facile prendere una posizione netta al riguardo. E Sal Da Vinci lo sa bene. Al vincitore di Sanremo, infatti, viene chiesto: "Preferiresti che il Napoli vincesse la Champions League o vincere l’Eurovision?", ma lui non vuole rinunciare a nessuna delle due opzioni e risponde: "Il Napoli si dovrà ancora classificare, io arriverò un po’ prima all’Eurofestival per rappresentare il mio Paese. Sono orgogliosissimo di andarci". Insomma, noi lo premiamo nonostante l’indecisione, perché si percepisce un interesse smisurato per entrambe le opzioni e anche perché è talmente felice in questo momento che costringerlo a una scelta così complessa, per lui che vive di Napoli e musica, e bocciarlo per non averla fatta, sarebbe una mossa davvero cattiva e immeritata. Ma poi perché scegliere se c’è anche solo una possibilità di vincere due volte?

Elettra Lamborghini euforica, voto 8. Non risponde alla domanda di Nino Frassica: "Quanto fa 5×4?", ma confessa di aver fatto una "cavolata", ovvero mangiare una pizza 5 minuti prima di salire sul palco; una pizza per la quale si ritrova con il cuore a mille: "Ho un picco glicemico" dice a Conti, invitandolo anche a sentire il suo battito accelerato: "Mi fido", risponde lui, evitando di ‘poggiare’ lo sguardo sulla sua scollatura profonda. E già qui, per l’entusiasmo con cui apre il suo blocco, il coraggio e l’autenticità che dimostra, non possiamo che apprezzarla. Lei parla a ruota libera, con una sincerità che a molti potrebbe spaventare, ma che noi troviamo molto affascinante. Chiede a Carlo Conti di vedere le classifiche e rispondere alle domande dopo l’esibizione, perché "Sai come sono, no? Magari poi vado tra il pubblico e faccio la pazza". È genuina e sì, probabilmente ignora tante cose (e lo sa), ma soprattutto non dà peso a ciò che pensano gli altri. A parte quando ci sono i fotografi, che deve essere sempre curata, altrimenti le prende "un coccolone", come dice in diretta parlando del "cannellone" (lo zoom) del fotografo in studio. Elettra Lamborghini è proprio un personaggio, uno di quelli che non sai bene cosa aspettarti, ma sai che il sorriso non te lo toglierà mai.

Marco Masini (ma senza Fedez), voto 7. Non abbiamo ben capito perché tante critiche nei confronti di questa nuova coppia artistica. Parliamo di musica qui, il resto è meglio lasciarlo fuori. C’è da dire però che nella coppia il vero vincitore è Marco Masini, che travolge Fedez e lo trascina verso il successo con la sua voce: quel Male necessario, infatti, diventa potente proprio nel ritornello, dove, in sostanza, è solo la voce di Masini a emergere, anche quando sono in due a cantarlo.

Carlo Conti e il primo passo verso il riscatto dopo un Sanremo 2026 sottotono, voto 6. Non brilla in questo Sanremo Top, ma nemmeno annoia, anzi sembra aver recuperato un po’ di quella vitalità persa durante la kermesse sanremese, probabilmente perché adesso non c’è più quella pressione di una settimana fa, quando tutto doveva essere perfetto e finire presto. Infatti lo vediamo più tranquillo, sorridente, pronto a fare qualche battuta qua e là per rallegrare ancora di più la serata ai telespettatori. Non perde la sua rigidità nel condurre, però già il fatto di essere più spontaneo e incline a divertirsi con gli ospiti aiuta a vederlo con occhi diversi. Chissà, forse un giorno ci sorprenderà di più e in altri modi del tutto inaspettati. Per il momento ci sta provando, con un po’ di fatica sì, ma almeno lo sta facendo. Non dimentichiamo poi che fa un piccolo bel gesto per le Bambole di Pezza, regalando al gruppo delle mimose una volta passata la mezzanotte. E accompagna i fiori simbolo della Festa della Donna con queste parole per tutti gli uomini in ascolto: "La donna non va festeggiata solo l’8 marzo, ma 365 giorni all’anno, sempre con rispetto ed educazione". Nulla di nuovo nelle sue parole, ma è un messaggio che va ribadito ogni volta che c’è l’occasione di farlo.

Uno speciale per celebrare Sanremo 2026 è utile ora? Non proprio, voto 4. La kermesse musicale è finita una settimana fa e in quei 5 giorni abbiamo ascoltato le canzoni presentate dai Big almeno 3 volte in diretta. Quindi sorge spontaneo domandarsi se sia davvero necessario questo speciale di Sanremo proprio adesso, a pochi giorni dalla chiusura del Festival, anche visto che è troppo presto per sentirne la mancanza e per parlare di classifiche EarOne (passaggi in radio) e FIMI (vendite). Praticamente è come un secondo speciale di Domenica In su Sanremo, con opinionisti che arrivano dal PrimaFestival e dal DopoFestival e l’ennesima visione dei duetti della serata cover. Tra l’altro, con un tempo a disposizione per ogni ospite vicino a quello dei siparietti a Sanremo e delle domande ai Big nello speciale di Domenica In. Insomma, una prima serata sprecata per farci risentire le canzoni in gara e scoprire la top 20 della classifica FIMI ancora prima dell’inizio delle esibizioni, senza nemmeno aspettare l’ingresso dei Big in studio o il tempo giusto per capire l’evolversi del successo delle canzoni nelle settimane a venire.

La top 20 della classifica FIMI (i dati di vendita)

Ecco la top 20 della classifica FIMI:

Samurai Jay con "Ossessione" Sal Da Vinci con "Per sempre sì" (è ottavo nella classifica EarOne, ovvero quella dei brani più trasmessi in radio) Sayf con "Tu mi piaci tanto" Ditonellapiaga con "Che fastidio!" (è primo nella classifica EarOne) Fedez & Masini con "Male necessario" Fulminacci con "Stupida Sfortuna" LDA & Aka7even con "Poesie clandestine" (è ventottesimo nella classifica EarOne, ma viaggia in salita) Luchè con "Labirinto" Arisa con "Magica favola" Nayt con "Prima che" Tommaso Paradiso con "I romantici" (è quarto nella classifica EarOne) J-Ax con "Italia Starter Pack" Serena Brancale con "Qui con me" Tredici Pietro con "Uomo che cade" Bambole di Pezza con "Resta con me" Elettra Lamborghini con "Voilà" TonyPitony con "Donne Ricche" (presente nella serata delle cover con Ditonellapiaga) Levante con "Sei tu" Chiello con "Ti penso sempre" Ermal Meta con "Stella Stellina"

Sappiamo inoltre che Michele Bravi è al 26esimo posto della classifica FIMI.

