Sanremo Top, Carlo Conti 'scatenato' se la prende con Sal Da Vinci e Canale 5: "Noi siamo in diretta, loro invece…” Oggi a La Pennicanza è intervenuto il conduttore Rai, rifilando un colpo basso inaspettato ai rivali di Mediaset. Mentre Fiorello ha ricordato la debacle con Travolta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un Carlo Conti scatenato, a La Pennicanza, ha rifilato una stoccata da manuale ai ‘rivali’ di Canale 5. Mentre il padrone di casa Fiorello si è lanciato in una ricostruzione – tanto esilarante quanto dolorosa– del famigerato "Ballo del qua qua" con John Travolta a Sanremo. E non è mancato un annuncio a sorpresa sulla popstar italiana del momento, Annalisa. Ecco qui sotto cos’è successo in dettaglio nella puntata di oggi.

Sanremo Top, la stoccata di Carlo Conti a Mediaset

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un augurio speciale a Carlo Conti, che proprio oggi compie gli anni. Per l’occasione Fiorello ha chiamato in diretta l’amico e collega, sorprendendolo in un momento molto delicato: "Sono con il gruppo di lavoro di Sanremo Top, stiamo per andare in studio a fare le prove". E subito lo showman di Radio 2 ha provato a stuzzicarlo: "Tu sai domani chi hai contro su Canale 5?". Risposta: il concerto di Sal Da Vinci, con cui Mediaset proverà a dare battaglia nella corsa degli ascolti. Carlo però non ha resistito, rilanciando con una stoccata: "Sì però lì è registrato, io ce l’ho live!".

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Conclusa la chiamata, Fiorello e Biggio hanno commentato il nuovo video scandaloso di Annalisa, uscito proprio ieri insieme al singolo "Canzone Estiva". "Lei sa sempre come far parlare di sé, è la vera popstar", ha sottolineato Fiore, che poi ha annunciato a sorpresa: "Mi è arrivata una notizia da Giovanna Palombini, la discografica di Annalisa, martedì sarà in videochiamata con noi!…Mi ha detto, come la vuoi? Noi la vorremmo in videochiamata con il vestito del video, metà suora e metà pornodiva!".

La storia (mai raccontata) del Ballo del qua qua

La puntata è proseguita poi con il lungo e dettagliato racconto di una delle pagine più ‘tristi’ della carriera di Fiorello. "Stiamo parlando della meravigliosa esibizione del ‘Ballo del qua qua’ a Sanremo", ha iniziato sommessamente il comico. "Tutto è cominciato da una mia idea, la destrutturazione del mito, ad esempio Vasco Rossi che canta Il valzer del moscerino, o Bocelli che canta i Puffi, quindi Travolta che balla il ‘Ballo del qua qua’…allora Amadeus mi fa ‘Vacci tu a parlare con lui’…entro in camerino…provate a immagine questa scena, John Travolta icona mondiale e Rosario Fiorello che gli balla il ‘Ballo del qua qua’ in camerino, da solo…lui mi guarda e dice ‘funny’, però mentre diceva funny la faccia non era tanto da funny…io esco dal camerino e non sono convinto. E cosa dico io quando ero lì? ‘Ragazzi, meglio non farlo perché sarà una debacle’…In quel momento ho visto il baratro, non solo il baratro, ho visto il feretro!".

Poi la conclusione ironica: "A rivederlo mi sento male, io credo solo che se John Travolta in quel momento avesse avuto una Glock col silenziatore ci avrebbe seccato a tutti e due".

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